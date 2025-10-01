آمازون از Echo Show 8 و Echo Show 11 با طراحی کاملاً جدید رونمایی کرد

در طول رویداد فقط با دعوت و بدون پخش زنده "دستگاه ها و خدمات" امروز در خارج از شهر نیویورک، آمازون دستگاه های آینده خود را برای رینگ و بلینک، تلویزیون های فایر و استریمینگ استیک های جدید، Kindle Scribes و در نهایت، مجموعه ای کاملاً جدید از دستگاه های اکو - از جمله نمایشگرهای هوشمند جدید اکو شو - را معرفی کرد. صفحه نمایش های هوشمند خانگی جدید برای نمایش الکسا پلاس، دستیار هوشمند جدید و بهبود یافته با هوش مصنوعی، ساخته شده اند.

یک Echo Show 8 و Echo Show 11 جدید وجود دارد (و همچنین اسپیکرهای اکو جدید). آمازون آنها را قدرتمندترین دستگاه های اکو ساخته شده تا کنون خواند. آنها دارای سیلیکون سفارشی، AZ3 Pro با شتاب دهنده هوش مصنوعی، و همچنین حسگرهای پیشرفته تر و میکروفون های بهبود یافته برای حذف بهتر نویز هستند. ظاهر آن به طور کامل بازطراحی شده است و شبیه ترکیبی از Echo Show 8 موجود و Echo Show 10 است، با یک ماژول بلندگوی برجسته در پایین و صفحه نمایش شناور در بالا. بلندگوها درایورهای تمام طیف را بسته بندی می کنند که صدا را به جلو شلیک می کنند تا صدای واضح تری داشته باشند.

هر دوی نمایشگرهای جدید دارای صفحه نمایش های کریستال مایع منفی هستند که برای به حداکثر رساندن زوایای دید طراحی شده اند، بنابراین می توانید آنها را بهتر از هر نقطه ای در اتاق ببینید. هر کدام دارای دوربین 13 مگاپیکسلی نیز هستند که بهترین دوربینی است که تا کنون در Echo Show گنجانده شده است. این و سایر حسگرها، از جمله رادار Wi-Fi، تعاملات متنی Alexa+ را امکان‌پذیر می‌سازد، مانند تشخیص زمانی که به صفحه نمایش نزدیک می‌شوید، فعال کردن هوش مصنوعی برای استقبال از شما، نمایش اطلاعات مرتبط شما و حتی ارائه یکی از یادآوری‌های شخصی‌سازی‌شده شما.

به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری شامل یک مرکز کنترل رسانه جدید برای دسترسی بهتر به برنامه‌های ویدیویی و موسیقی و استریم شما است. یک هاب خانگی جدید از Zigbee، Matter و Thread پشتیبانی می کند، که باید به شما امکان دهد دستگاه های هوشمند خانگی بیشتری را به Alexa متصل کنید. اگر از نمایشگر خود برای برنامه ریزی خانوادگی استفاده می کنید، می توانید تقویم های رنگی جدید را امتحان کنید. اگر حلقه Oura می پوشید، به دنبال ادغام های جدید سلامتی باشید که بر اساس آن ردیاب تناسب اندام متمرکز شده اند. یک ویجت خرید Alexa+ جدید کنترل بیشتری بر تحویل های آمازون و Whole Foods شما می دهد و در عین حال مواردی را برای خرید و حتی هدایایی برای هدیه دادن به کسی پیشنهاد می کند.

Amazon/ Sam R for Engadget

Echo Show 8 و Show 11 با در نظر گرفتن Alexa+ طراحی شده اند، سرویسی که آمازون در رویدادی در اوایل سال جاری از آن رونمایی کرد. ارتقاء هوش مصنوعی دستیار مجازی آمازون قرار است محاوره ای تر باشد و خاطرات چت های شما را برای پاسخ های متنی تر حفظ کند. تجربه ما با نسخه اولیه دستیار... پیچیده بود. در بسیاری از موارد مانند وظایف چند مرحله ای و استفاده از اطلاعات حاصل از تعاملات قبلی بهتر بود، اما مانند همه تجربیات هوش مصنوعی، محدودیت های رایانه ها را در تلاش برای انسان بودن برجسته می کرد. Alexa+ در حال حاضر با Prime رایگان است یا برای اعضای غیر Prime 20 دلار در ماه هزینه دارد.

قبل از اعلام نمایشگر جدید، مجموعه Echo Show متشکل از چهار مدل بود: Echo Show 5، 8، 15 و 21 (Echo Show 10 در چند ماه گذشته به طور مداوم در دسترس نبوده است). هر شماره مدل به اندازه صفحه نمایش (اندازه گیری شده روی مورب) اشاره دارد و کوچکترین آنها، Echo Show 5، برای میزهای اداری یا آشپزخانه های کوچک طراحی شده است. Show 8 قدیمی تر برای ایفای نقش به عنوان یک هاب خانه هوشمند مناسب تر بود و مانند Echo Show 5، برای قرار گرفتن روی میز یا پیشخوان طراحی شده بود. هر دو آخرین بار در سال 2023 به روز شدند. Show 15 و 21 قابل نصب روی دیوار هستند و می توانند علاوه بر جایگزینی به عنوان تلویزیون های کوچک در صورت نیاز، به عنوان تقویم و برنامه ریز خانوادگی عمل کنند. دو صفحه نمایش بزرگتر Show آخرین بار در سال 2024 به روز شدند.

دستگاه های جدید Echo Show امروز برای پیش سفارش در دسترس هستند و با دسترسی زودهنگام Alexa+ عرضه می شوند. Echo Show 8 با قیمت 180 دلار و Echo Show 11 با قیمت 220 دلار به فروش می رسد. هر دو در 12 نوامبر ارسال خواهند شد.