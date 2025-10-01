دنیل اک از مدیرعاملی اسپاتیفای کناره‌گیری می‌کند

دنیل اک، بنیانگذار و مدیرعامل اسپاتیفای نقش خود را به عنوان رئیس هیئت مدیره اجرایی در اول ژانویه سال آینده تغییر خواهد داد . گوستاو سودرستروم، رئیس مشترک فعلی و مدیر ارشد محصول و فناوری و الکس نورستروم، رئیس مشترک و مدیر ارشد بازرگانی، جایگزین او به عنوان مدیرعامل مشترک خواهند شد.

"در طول چند سال گذشته، من بخش بزرگی از مدیریت روزانه و جهت گیری استراتژیک اسپاتیفای را به الکس و گوستاو واگذار کرده‌ام - کسانی که از اولین روزهای ما شرکت را شکل داده‌اند و اکنون بیش از هر زمان دیگری آماده راهنمایی مرحله بعدی ما هستند. این تغییر به سادگی عناوین را با نحوه عملکرد فعلی ما مطابقت می‌دهد. اک در بیانیه‌ای گفت: "من در نقش خود به عنوان رئیس هیئت مدیره اجرایی، بر قوس طولانی شرکت تمرکز خواهم کرد و هیئت مدیره و مدیرعامل‌های مشترک خود را از طریق تعامل خود عمیقاً مرتبط نگه می‌دارم."

اک همچنین در نامه‌ای به کارمندان اسپاتیفای به اشتراک گذاشت که می‌خواهد به ایجاد "ابرشرکت‌های" مبتنی بر فناوری بیشتر کمک کند که "برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های زمان ما را برطرف کنند".

به عنوان یک مثال اخیر از دیگر علایق اک، او در تابستان امسال یک دور سرمایه‌گذاری 700 میلیون دلاری را در شرکت فناوری دفاعی Helsing رهبری کرد. این شرکت نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌فروشد که داده‌های سلاح و حسگر را در میدان‌های جنگ تجزیه و تحلیل می‌کند تا به تصمیم‌گیری نظامی کمک کند. سال گذشته Helsing شروع به تولید خطی از پهپادهای نظامی کرد. اک به دلیل این سرمایه‌گذاری با مخالفت‌هایی در قالب تعدادی از هنرمندان کوچکتر و همچنین Massive Attack در پس گرفتن کاتالوگ‌های موسیقی خود از Spotify روبرو شده است.

دنیل اک اسپاتیفای را در سال 2006 در کنار مارتین لورنتزون تأسیس کرد و بر رشد این شرکت به تقریباً 700 میلیون شنونده فعال ماهانه نظارت داشت. این سال شلوغی برای غول پخش موسیقی بوده است، که در نهایت شروع به ارائه پخش بدون افت کیفیت پس از یک انتظار چند ساله کرد.