به روز رسانی Windows 11 2025 مایکروسافت از امروز شروع به انتشار می کند (اما انتظار هیچ چیز جدیدی نداشته باشید)

اگر به‌روزرسانی هیچ چیز جدیدی اضافه نکند، چه فایده‌ای دارد؟ این سوالی است که در مورد به‌روزرسانی Windows 11 2025 مایکروسافت (با نام دیگر Windows 11 25H2) که این شرکت از امروز شروع به انتشار آن خواهد کرد، از خود می‌پرسم. مایکروسافت می‌گوید که این به‌روزرسانی به‌جای افزودن قابلیت‌های جدید و اساسی، یک «بسته فعال‌سازی» است که شامل ویژگی‌های جدیدی است که به نسخه 24H2 سال گذشته اضافه شده‌اند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، این می‌تواند یک تلاش برای افرادی باشد که به‌روزرسانی‌های اخیر را نادیده گرفته‌اند تا با قابلیت‌های جدید Windows 11 همراه شوند.

مایکروسافت می‌گوید که به‌روزرسانی Windows 11 2025 همچنین «شامل پیشرفت‌های چشمگیری در تشخیص آسیب‌پذیری در زمان ساخت و اجرا، همراه با کدنویسی امن به کمک هوش مصنوعی است.» علاوه بر این، به‌روزرسانی جدید به لطف حذف PowerShell 2.0 و خط فرمان ابزار دقیق مدیریت ویندوز (WMIC) باید لاغرتر از قبل باشد. اینها ویژگی‌های قدیمی هستند که اکثر کاربران هرگز به آنها دست نزده‌اند، اما حذف آنها می‌تواند کاربران حرفه‌ای و مدیران فناوری اطلاعات را که اسکریپت‌های قدیمی را با استفاده از PowerShell 2.0 ساخته‌اند، آزار دهد.

طبق معمول، مایکروسافت می‌گوید که شروع به ارائه به‌روزرسانی Windows 11 2025 به کاربران در چند مرحله خواهد کرد. اولین دسته شامل کاربرانی با دستگاه‌های 24H2 است که «دریافت آخرین به‌روزرسانی‌ها به محض در دسترس بودن» را در Windows Update روشن کرده‌اند. اکنون که مایکروسافت به یک روند به‌روزرسانی مکرر روی آورده است، می‌توانید انتظار داشته باشید که ویژگی‌های جدید واقعی برای Windows 11 25H2 در ماه‌های آینده از راه برسند.