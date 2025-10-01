آمازون یک ریموت هوشمند جدید دارد که کاملاً توسط Alexa+ قابل برنامه ریزی است

آمازون ممکن است به تازگی یک تن محصول جدید در دسته بندی های Ring، Blink، Echo و Kindle خود معرفی کرده باشد، اما هنوز یک قطعه سخت افزاری دیگر برای نشان دادن داشت. اگرچه در طول رویداد دستگاه‌ها و خدمات شرکت در اوایل امروز به آن اشاره نشد، یک ریموت هوشمند جدید تحت برند Amazon Basics وجود دارد که برای پیش‌سفارش با قیمت 19.99 دلار در دسترس خواهد بود و در ماه اکتبر ارسال می‌شود. طبق صفحه لیست محصول، در 30 اکتبر منتشر خواهد شد.

در نگاه اول، ریموت هوشمند شبیه یک کلید معمولی است که روی دیوار خود نصب می کنید تا چراغ ها یا سایر وسایل خود را کنترل کنید. نام کامل آن در صفحه پیش‌سفارش فعلی آمازون حتی می‌گوید "کلید دیمر هوشمند و ریموت". اساساً چهار دکمه دارد که می توانید از طریق برنامه Alexa پیکربندی کنید یا از Alexa+ بخواهید روال ها را به آنها نگاشت کند. در طول یک نسخه آزمایشی در فضای رویداد، یک نماینده آمازون به یک Echo Show گفت "Alexa، وقتی دکمه بالایی را فشار می دهم، می خواهم صحنه مهمانی را فعال کنی و آهنگ "Alive" از Pearl Jam را پخش کنی.

دستیار درخواست را تأیید کرد و در عرض 10 ثانیه گفت که کار را به پایان رسانده است. نماینده یک دکمه را فشار داد و چراغ ها در اتاق نمایش روشن شدند، در حالی که آهنگ شروع به پخش در Echo Show کرد.

همچنین می توانید از بخش Routines برنامه آمازون برای سفارشی کردن آنچه می خواهید دستگاه انجام دهد استفاده کنید. در همان نسخه آزمایشی، این شرکت همچنین نشان داد که چگونه دستیار می تواند روال ها را بر اساس عادت های شما پیشنهاد دهد. همچنین می‌تواند به شما یادآوری کند که، مثلاً، سطل زباله را بیرون ببرید، اگر یک دوربین Ring را وصل کرده‌اید و متوجه الگوهایی شده‌اید که در چه روزی از هفته زباله شما از خیابان جمع‌آوری می‌شود.

این ریموت با باتری می تواند روی دیوار یا سطح نصب شود و می تواند برای حداکثر راحتی به صورت مغناطیسی متصل شود. اگرچه یک ریموت ساده ممکن است هیجان انگیزترین چیز نباشد، به خصوص در رویدادی که در آن دستیار صوتی و هوش مصنوعی آمازون به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت، اما همچنان چیزی است که مردم ممکن است مفید بدانند. به خصوص اگر می‌خواهید فقط یک دکمه را فشار دهید تا مجموعه‌ای از اقدامات را فعال کنید، به جای اینکه کلمات دقیق را با تلفظ دقیقی که برای درک شدن توسط بلندگوی هوشمند شما لازم است، پیدا کنید.