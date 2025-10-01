بازی صعود بقا Cairn تا سال ۲۰۲۶ به تعویق افتاد

بازی صعود بقا Cairn تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به تعویق افتاده است. استودیوی توسعه The Game Bakers قبلاً تاریخ انتشار ۵ نوامبر امسال را اعلام کرده بود.

این تاخیر به این دلیل است که تیم می تواند زمان بیشتری را صرف "بهینه سازی، رفع اشکال و پولیش" کند. امریک توا، مدیر خلاق، گفت که "پس از ۵ سال کار، عجله کردن در آن منطقی نیست" زیرا "ما می خواهیم به بازی که عرضه می کنیم افتخار کنیم." تاخیرها هرگز سرگرم کننده نیستند، اما خیلی بهتر از خرید یک بازی خراب در زمان عرضه هستند.

هنوز تاریخ انتشار دقیقی نداریم، اما این بازی همچنان برای PC و PS5 عرضه خواهد شد. یک نسخه آزمایشی در دسترس است که ۶۰۰۰۰۰ بازیکن در هر دو پلتفرم به دست آورده است. The Game Bakers در ۱۳ اکتبر این نسخه آزمایشی را تقویت می کنند و ضبط های شبح وار از اسپیدرانرها و کارمندان را اضافه می کنند. این شرکت می گوید این ارواح را می توان برای "بررسی تکنیک های جدید یا کشف مسیرهای جدید و مناطق پنهان" دنبال کرد. ماریو کارت و دیگر بازی های مسابقه ای سال هاست که کارهای مشابهی انجام می دهند.