اپلیکیشن Sora اوپن ای آی واقعی است اما برای امتحان کردن آن به دعوتنامه نیاز دارید

خب، این سریع بود. یک روز بعد از اینکه Wired گزارش داد که OpenAI در حال آماده شدن برای انتشار یک اپلیکیشن ویدیویی اجتماعی جدید با هوش مصنوعی است، این شرکت آن را به دنیای گسترده‌تر معرفی کرد. نام آن اپلیکیشن Sora است و توسط مدل ویدیویی جدید Sora 2 اوپن ای آی پشتیبانی می‌شود و به آن امکان می‌دهد کلیپ‌های ساخته شده با هوش مصنوعی از تقریباً هر چیزی تولید کند. همانطور که انتظار می‌رفت، ویژگی امضای "cameo" این اپلیکیشن به افراد اجازه می‌دهد تا شباهت خود را به ویدیوهایی که تولید می‌کنند اضافه کنند.

احتمالاً Cameoها بحث برانگیز خواهند بود، حتی اگر OpenAI کنترل زیادی به کاربران بدهد که آیا کسی می‌تواند شباهت آن‌ها را در کلیپ‌هایی که Sora تولید می‌کند، تکرار کند یا خیر. وقتی برای اولین بار استفاده از اپلیکیشن را شروع می‌کنید، می‌توانید به دوستان خود (و حتی غریبه‌ها) اجازه دهید تا تصاویر شما را تولید کنند. هر زمان که کسی از شباهت شما در یک ویدیو استفاده کند، Sora شما را به عنوان "مالک مشترک" آن کلیپ تعیین می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که بعداً آن را حذف کنید یا از اصلاح بیشتر ویدیو با تولیدات بعدی توسط دیگران جلوگیری کنید. مورد دوم در ویژگی "Remix" Sora نقش دارد، که به کاربران اجازه می‌دهد تا در ویدیوهای پرطرفدار شرکت کنند و برداشت خود را از آن‌ها ارائه دهند. Sora 2 می‌تواند صدا را در کنار ویدیو تولید کند، که اولین بار برای مدل OpenAI است.

جدا از محدودیت‌های فوق، Sora نمی‌تواند ویدیوهایی از چهره‌های عمومی تولید کند - مگر اینکه آنها شباهت خود را در برنامه آپلود کنند و به دوستان خود یا همه اجازه دهند از آن در آثار خود استفاده کنند - و این نرم افزار از ساخت محتوای مستهجن خودداری می‌کند.

در حال حاضر، Sora فقط available on iOS است و هنوز خبری از زمان ورود آن به اندروید نیست، و برای استفاده از آن به دعوتنامه از شرکت نیاز دارید. با این حال، معدود افراد خوش شانسی که می‌توانند به آن بپیوندند، می‌توانند چهار دوست را برای دانلود نرم افزار دعوت کنند، درست مانند روزهای اولیه، مثلاً Bluesky یا Clubhouse (خنده دار). OpenAI فقط Sora را برای افراد در ایالات متحده و کانادا در دسترس قرار می‌دهد (متاسفم، بقیه).