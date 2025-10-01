Amazon Echo Show 8 و Show 11 در عمل: یک نمایشگر هوشمند زیباتر و متحدتر

چند سالی از آخرین به‌روزرسانی Echo 8 و حتی مدت بیشتری از عمر Echo Show 10 می‌گذرد. اما امروز آمازون در حال رفع این مشکل با دو نمایشگر هوشمند کاملاً جدید است: نسل چهارم Echo Show 8 و Echo Show 11.

بلافاصله، اولین چیزی که در مورد مجموعه به‌روز شده آمازون متوجه می‌شوید، طراحی آن‌هاست. در جلو، یک نمایشگر HD مبتنی بر تبلت باریک (یا 8.7 اینچ یا 11 اینچ بسته به مدل) وجود دارد. در پشت، یک محفظه خمیده‌تر وجود دارد که با یک پارچه توری برای اجزای داخلی نمایشگر و بلندگوها پوشانده شده است که تا حد زیادی از Echo Studio و Echo Dot Max جدید گرفته شده است. این یک انحراف بزرگ از مدل های قبلی گوه ای شکل آمازون است و من فکر می کنم یک موفقیت است. هر دو مدل ظریف تر و اصلاح شده تر به نظر می رسند، در حالی که پایه های گرد آنها زاویه دادن صحیح آنها را در هر اتاقی که هستند آسان تر می کند.

Sam Rutherford for Engadget

با این حال، در حالی که هر دو مدل دارای دوربین های 13 مگاپیکسلی جدید با فناوری قاب بندی خودکار هستند (به این معنی که اگر نیاز دارید هنگام تماس ویدیویی در اتاق حرکت کنید، می توانند صورت شما را ردیابی کنند)، هیچ یک از نسخه ها دارای یک موتور داخلی نیستند که به کل نمایشگر اجازه می دهد مانند Echo Show 10 قدیمی بچرخد و بچرخد. من گمان می کنم این یک پذیرش ضمنی از سوی آمازون است که یک صفحه نمایش متحرک کمی فریبنده است، حداقل در یک صفحه نمایش هوشمند. یا حداقل زمانی که می توانید دوربین دستگاه را طوری تنظیم کنید که قاب بندی ویدیوی شما را به صورت پویا در نرم افزار دوباره ترکیب کند، نیازی به آن نیست.

در جاهای دیگر، چند کنترل فیزیکی دستی برای صدا وجود دارد که در سمت راست نمایشگرهای Echo Shows قرار دارند، همراه با یک ضامن برای غیرفعال کردن میکروفون ها و دوربین داخلی. گذشته از آن، یک دوشاخه بشکه ای تکی در پشت برای برق وجود دارد (که کمی آزاردهنده است، ای کاش USB-C بود) و چیز دیگری نیست. بنابراین اگر به دلیلی می‌خواهید Echo Shows جدید را به اینترنت سیمی متصل کنید، باید بسیار خلاق باشید.

متأسفانه، من فرصتی پیدا نکردم تا ببینم صدای مدل‌های جدید Echo Show در مقایسه با Echo Studio یا Dot Max به‌روزرسانی‌شده چگونه است. با این حال، نمایشگرهای به‌روز شده آمازون یک پیشرفت بزرگ هستند. آنها زوایای دید بسیار زیادی دارند، بنابراین دیدن آنچه روی صفحه است از هر جایی که ایستاده اید هرگز سخت نیست. و در حالی که آمازون ارقام روشنایی رسمی ارائه نکرده است، بر اساس آنچه من دیده ام، پنل ها نسبتاً پر جنب و جوش هستند، بنابراین نباید مشکلی در مشاهده چیزها در اتاق های آفتابی وجود داشته باشد.

رابط کاربری تازه آمازون نیز نسبتاً سرراست است. تنها چیزی که نیاز دارید چند ضربه یا کشیدن انگشت است تا مواردی مانند برگه ویدیو، کنترل های موسیقی، تنظیمات و لیستی از رویدادهای تقویم آتی باز شوند. در همین حال، افزودن تراشه AZ3 Pro آمازون تا حد زیادی پاسخگویی ورودی لمسی و حرکتی را بهبود بخشیده است تا جایی که کمی سریعتر از Google Nest Hub Max که در خانه دارم، احساس می شود.

Sam Rutherford for Engadget

البته، تأثیر واقعی Echo Shows جدید هنوز مشخص نشده است، زیرا در حالی که سخت افزار به روز شده خوب است، ارزش واقعی این نمایشگرهای هوشمند این است که چگونه اکنون در موقعیت بهتری قرار گرفته اند تا مرکز اکوسیستم خانه هوشمند آمازون باشند. هر دو دستگاه از Zigbee، Matter و Thread پشتیبانی می‌کنند، بنابراین استفاده از آن‌ها برای کنترل سایر دستگاه‌ها باید آسان باشد، در حالی که ویژگی‌هایی مانند رادار Wi-Fi طیف وسیع‌تری از تعاملات متنی را از Alexa فعال می‌کند. و در حالی که من فکر می کنم توانایی ایجاد روال ها و اتوماسیون ها صرفاً با استفاده از صدای شما یک ارتقاء بزرگ برای کاربر معمولی است، من نتوانستم این عملکرد را در این رویداد آزمایش کنم.

حذف بالقوه دیگر این است که در حالی که دو نمایشگر هوشمند بزرگتر آمازون امروز به‌روزرسانی‌های مورد نیاز خود را دریافت کردند، همین موضوع را نمی‌توان در مورد Echo Show 5 گفت. بنابراین، در حالی که این مدل به فروش خود ادامه می دهد، من تعجب نمی کنم اگر با اتمام موجودی یا بازسازی به چیزی نزدیکتر به یک ساعت زنگ دار هوشمند در آینده نزدیک متوقف شود، زیرا صفحه نمایش کوچکتر آن، نقش آن را به عنوان یک هاب خانه هوشمند کمی محدودتر می کند.

Echo Show جدید (180 دلار) و Echo Show 11 (220 دلار) امروز برای پیش‌سفارش در دسترس هستند و قبل از شروع فروش رسمی در 12 نوامبر، دسترسی زودهنگام به Alexa+ را خواهند داشت.