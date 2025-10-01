شرکت توسعه‌دهنده Just Cause، آوالانچ استودیوز، آخرین شرکت بازی‌سازی است که از اخراج‌ها خبر می‌دهد

آوالانچ استودیوز نیز از بسیاری از توسعه‌دهندگان بازی در سال جاری پیروی می‌کند. امروز، این شرکت یک اطلاعیه در وب‌سایت خود منتشر کرد و از برنامه‌هایی برای بازسازی خبر داد. آوالانچ اعلام کرد که استودیوی خود در لیورپول را تعطیل خواهد کرد که بر همه کارکنان در این شهر تأثیر می‌گذارد. این شرکت گفت که همچنین "نیروی کار خود را کاهش داده و تیم‌ها را بازسازی خواهیم کرد" در استودیوهای خود در مالمو و استکهلم، اما جزئیاتی در مورد دامنه این اخراج‌ها ارائه نکرد.

اگرچه این بیانیه صرفاً تصمیم را به "چالش‌های فعلی برای کسب و کار و صنعت ما" نسبت داد، اما سخت است فکر نکنیم که لغو بازی برنامه‌ریزی شده آوالانچ، Contraband، ربطی به نیاز فعلی به تحکیم داشته است. مایکروسافت توسعه فعال این پروژه را در ماه آگوست در جریان پیامدهای گسترده اخراج‌ها که غول فناوری در بهار و تابستان اعلام کرد، متوقف کرد . به نظر می‌رسد این کاهش‌ها بر سرنوشت بسیاری از بازی‌های آینده و استودیوهای بازی‌سازی دیگر که به عنوان توسعه‌دهنده یا ناشر با مایکروسافت کار می‌کردند، تأثیر گذاشته است.

از آنجایی که ما آنها را برای Contraband نخواهیم شناخت، آوالانچ استودیوز در حال حاضر بیشتر به خاطر بازی‌های Just Cause خود با آشوب جهان باز شناخته خواهد شد. Contraband تنها بازی است که در حال حاضر به عنوان یک عنوان آینده در وب‌سایت این شرکت فهرست شده است، بنابراین مشخص نیست که اقدامات بعدی برای اعضای باقیمانده تیم چه خواهد بود. این اطلاعیه با این جمله به پایان می‌رسد: "علیرغم این تغییرات، ما همچنان عمیقاً متعهد به ارائه بازی‌های شگفت‌انگیز به جوامع پرشور بازیکنان خود هستیم." امیدواریم آنها بتوانند دوباره به اوج برگردند.