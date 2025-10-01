Imgur بریتانیا را ترک کرد

Imgur پلتفرم میزبانی تصویر خود را برای کاربران در بریتانیا خاموش کرده است و یک اعلان "محتوا در منطقه شما در دسترس نیست" را در سراسر سایت و در تعبیه‌های شخص ثالث نمایش می‌دهد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا (ICO) هشدار داد که قصد دارد پس از تحقیقات در مورد نحوه مدیریت داده‌های کودکان، تأیید سن و حفاظت از حریم خصوصی، جریمه‌هایی را علیه مالک Imgur، MediaLab AI، وضع کند. جزئیات دقیق جریمه یا یافته‌های تحقیق به اشتراک گذاشته نشده است.

"ما از گزارش هایی مبنی بر اینکه پلتفرم رسانه های اجتماعی Imgur در حال حاضر در بریتانیا در دسترس نیست آگاه هستیم. تصمیم Imgur برای محدود کردن دسترسی در بریتانیا یک تصمیم تجاری است که توسط این شرکت گرفته شده است،" تنظیم کننده ها در یک بیانیه گفتند. آنها همچنین تأکید کردند که "خروج از بریتانیا" به این معنی نیست که یک شرکت می تواند از هرگونه مجازات اعمال شده اجتناب کند و این تحقیق ادامه دارد.

"یافته های ما موقتی است و ICO قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد صدور جریمه پولی، هرگونه اظهارات از MediaLab را با دقت بررسی خواهد کرد،" تنظیم کننده ها گفتند.

در سال‌های اخیر، ICO اجرای سیاست‌های خود در مورد حفظ حریم خصوصی داده‌ها برای خردسالان را تشدید کرده است. در سال 2023، این دیده‌بان TikTok را به دلیل آنچه که نقض‌های متعدد قوانین حفاظت از داده‌ها خواند، 15.8 میلیون دلار جریمه کرد. این تنظیم کننده ادعا کرد که در سال 2020 TikTok اجازه داد تا 1.4 میلیون کودک زیر 13 سال برخلاف سیاست های خود از این برنامه استفاده کنند. TikTok بار دیگر در سال جاری به دلیل تخلفات ادعایی مشابه تحت بررسی قرار گرفت. ICO همچنین قبلاً نگرانی هایی را در مورد یک ربات چت هوش مصنوعی مولد اسنپ چت به نام My AI مطرح کرده بود و ادعا می کرد که حریم خصوصی کودکان را به خطر می اندازد.