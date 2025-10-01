در میان انبوه دستگاههای جدیدی که آمازون در رویداد شهر نیویورک روز سهشنبه از آنها رونمایی کرد، دو اسپیکر جدید اکو وجود دارد: یک اکو دات ردهبالاتر به نام اکو دات مکس و نسل بعدی اکو استودیو با طراحی جدید کرویشکل. هر دو از امروز برای پیشسفارش در دسترس هستند و ارسال آنها از ۲۹ اکتبر آغاز میشود. قیمت دات مکس ۱۰۰ دلار است - که بسیار بالاتر از دات استاندارد است (که همچنان در دسترس است) - در حالی که قیمت استودیو ۲۲۰ دلار است.
به نظر میرسد اکو دات مکس پاسخ آمازون به هومپاد مینی اپل باشد، که بهطور مشابه جمعوجور است، اما صدای باکیفیتی را برای اندازهاش ارائه میدهد. این شرکت میگوید اسپیکر جدید "تقریباً سه برابر" پاسخ بیس بیشتری نسبت به اکو دات ارزانتر ارائه میدهد. این تا حد زیادی به این دلیل است که از داخل دوباره طراحی شده است تا به جای یک اسپیکر، شامل دو اسپیکر - یک ووفر و یک تیوتر سفارشی - باشد و میزان فضای هوای داخلی را افزایش دهد.
در همین حال، اکو استودیو جدید، یک بازسازی نسبتاً اساسی در طراحی دریافت میکند. اساساً شبیه یک نسخه بزرگتر از اکو دات مکس به نظر میرسد، با طراحی استوانهای قدیمی که با یک شکل کروی جایگزین شده است. آمازون میگوید این مدل ۴۰ درصد کوچکتر از مدل قبلی است و هدف این است که قرار دادن دستگاه در مکانهای مختلف در اطراف خانه آسانتر شود. این مدل با سه درایور با برد کامل در کنار یک ووفر ساخته شده است و از Dolby Atmos و صدای فضایی با سرویسهایی که آن را ارائه میدهند (مانند Apple Music) پشتیبانی میکند.
ردپای کوچکتر استودیو میتواند در صورت تمایل به استفاده از حالت جدید Alexa Home Theater مفید باشد. این به شما امکان میدهد تا پنج اکو استودیو یا اکو دات مکس جدید را به یک تنظیمات صدای فراگیر برای تلویزیون خود تبدیل کنید، چیزی شبیه به نسخه Alexa-ified از فناوری کالیبراسیون اتاق که Sonos با بلندگوهای خانگی خود ارائه میدهد. اگر تجهیزات سازگار دارید، آمازون میگوید دستیار صوتی به طور خودکار بلندگوهای مختلف را در اتاق شما پیدا میکند و یک نمایه صوتی مناسب را ترسیم میکند. یک نماینده آمازون به ما گفت که برای اینکه این کار فعلاً انجام شود، به یک Fire TV Stick 4K یا 4K Max استریمر نیاز دارید، زیرا الکسا از مکان تلویزیون شما برای تعیین اینکه جلوی سیستم فراگیر کجاست استفاده میکند، سپس از آن در کنار مکان بلندگوهای شما برای تخمین اینکه کجا نشستهاید استفاده میکند. به گفته این شرکت، کل این فرآیند "کمتر از پنج دقیقه" طول میکشد و اگر بلندگوهای بیشتری اضافه کنید، به طور خودکار تنظیم میشود. با این حال، در زمان عرضه، نمیتوانید استودیوها و دات مکسها را در یک تنظیمات با هم ترکیب کنید - باید همه یک بلندگو باشند.
من به طور خلاصه توانستم در یک دمو کنترلشده، بلندگوهای جدید را در این رویداد بررسی و گوش کنم. نمیگویم که هیچکدام در نگاه اول به خصوص "ممتاز" به نظر نمیرسند، اما طرحهای کروی تمیز و ساده هستند و پارچه بافتنی اطراف سختافزار محکم و بادوام به نظر میرسد. هیچکدام از زیبایی سنتی اکو خیلی دور نمیشوند. میتوانید آنها را روی یک پیشخوان یا پایه تلویزیون قرار دهید و توجه زیادی را به خود جلب نخواهند کرد. شایان ذکر است، دکمههای کنترل صدا/میکروفون و حلقه نور الکسا اکنون در جلوی هر دستگاه زاویهدار هستند، که ممکن است تنظیم سریعتر موارد را کمی سریعتر کند.
در مورد اینکه صدای این دو اسپیکر در واقع چگونه است، باید تکرار کنم که دمو من بسیار کنترل شده بود، یعنی طوری تنظیم شده بود که بلندگوهای جدید تا حد امکان خوب صدا دهند. من نتوانستم آهنگی را انتخاب کنم، صدا را تنظیم کنم یا در واقع با خود الکسا صحبت کنم. (اگرچه آمازون میگوید تراشهها و آرایههای میکروفون جدیدی برای بهبود تشخیص مکالمه وجود دارد.)
با این حال، اکو دات مکس در مقایسه رودررو با استفاده از آهنگ "Dreams" از Fleetwood Mac، در واقع بیس ضربهای بیشتر و جداسازی واضحتری نسبت به دات ارزانتر تولید کرد. با توجه به قیمت، بهتر است، اما با این حال صدای بسیار کمتری "بسته" داشت. اکو استودیو یک پله بالاتر از آن بود، با تولید یک صحنه صوتی بسیار گستردهتر، بیس تاثیرگذارتر و صداهای زیر طبیعیتر. باز هم، همه اینها را با کمی تردید بپذیرید، اما اگر بگوییم ارزش هزینه اضافی را برای خریداران متمرکز بر صدا دارد، تعجب نخواهیم کرد، زمانی که خودمان آن را آزمایش کنیم. یک نماینده آمازون گفت که این مدل جدید استودیو به طور قابل توجهی بلندتر از مدل قبلی نیست، که با توجه به جمع و جورتر بودن آن تعجب آور نیست. در عوض، تمرکز بر قاب کوچکتر و صدای "غنیتر" است. به این ترتیب، هر دو دستگاه بر اساس گوش دادن محدود من، ظاهراً به دنبال یک نمایه کمی بیشتر با بیس سنگین نسبت به یک نمایه خنثی بودند.
من همچنین توانستم به چهار اکو استودیو که به طور همزمان جفت شده بودند گوش کنم. به طور قابل پیش بینی، این تنظیمات اتاق را با صدا پر کرد و تصویربرداری دقیق تری ارائه داد، چه در حال گوش دادن به یک منظره صوتی محیطی از آواز پرندگان در جنگل باشیم و چه در حال تماشای یک صحنه پر از اکشن از Ready Player One. با این حال، ارزش آن را زیر سوال میبرم: با چهار عدد از این چیزها، به محدوده ۱۰۰۰ دلار نزدیک میشوید و در آن زمان، ممکن است بسیاری از افراد بهتر باشد که فقط یک ساندبار مناسب و یک ساب ووفر اختصاصی برای بیس کاملتر تهیه کنند.
به طور طبیعی، آمازون میگوید که هر دو بلندگو - همراه با اکو شو ۸ و اکو شو ۱۱ جدید - با در نظر گرفتن Alexa+ طراحی شدهاند و هر کسی که هر یک از این دستگاهها را بخرد، میتواند از دستیار ارتقا یافته در دسترسی زودهنگام استفاده کند. هر دو احتمالاً نسبت به اکوهای ارزانتر، جایگاه ویژهتری خواهند داشت، با توجه به اینکه بسیاری از مردم هنوز از این موارد برای کارهای سادهتر خانه هوشمند و گوش دادن اولیه استفاده میکنند. اما برای کسانی که عادت کردهاند یک اکو در اطراف خانه داشته باشند و مایل به پرداخت هزینه برای کیفیت صدای بهتر هستند، ممکن است موارد کافی برای دوست داشتن وجود داشته باشد. زمانی که بتوانیم آنها را به تنهایی آزمایش کنیم، به وضوح بیشتر خواهیم دانست.