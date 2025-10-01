هنوز به طور فنی Techtober نیست، زیرا یک روز تا آن فاصله داریم، اما ما قبلاً مجموعهای از رویدادهای سختافزاری پاییزی را از برخی از شرکتهای بزرگ در فضای فناوری داشتهایم. امروز، نوبت آمازون بود که وارد میدان شود.
این شرکت با ورود به رویداد خود، تیزرهایی از اسپیکرهای جدید Echo و اخبار Kindle منتشر کرد. شایعات حاکی از آن بود که آمازون آماده است سیستمعامل مبتنی بر اندروید قدیمی خود را در Fire TVها به نفع سیستمعامل Vega مبتنی بر لینوکس که در حال حاضر در Echo Show 5، واحدهای Echo Hub و Echo Spot استفاده میکند، کنار بگذارد.
در واقع، Echo، Kindle و Fire TV همگی در این رویداد به همراه دستگاههای Ring و Blink به نمایش گذاشته میشوند. آه، و البته، تعداد زیادی بهروزرسانی Alexa+.
آمازون معمولاً رویدادهای محصول خود را به صورت زنده پخش نمیکند و این موضوع در اینجا نیز صادق بود. با این حال، ما همه اخبار و اطلاعیهها را هم با وبلاگ زنده خود و هم با این خلاصه از هر آنچه آمازون در رویداد سختافزاری پاییز خود اعلام کرد، پوشش میدهیم:
اسپیکرهای Echo
زمان بهروزرسانی برای خط تولید Echo بسیار گذشته بود – پنج سال از زمان عرضه نسل چهارم Echo گذشته است، در حالی که جدیدترین Echo Studio چند سال بعد عرضه شد. و با توجه به اینکه آمازون به دنبال پیشبرد Alexa+ است، قطعاً زمان مناسبی برای مدلهای جدید است.
به همین منظور، Echo Dot Max با قیمت 100 دلار و Echo Studio با قیمت 220 دلار برای پیشسفارش در دسترس هستند و در 29 اکتبر ارسال خواهند شد. خبری از یک Echo استاندارد جدید در این زمان نیست!
آمازون ادعا میکند که Echo Dot Max تقریباً سه برابر باس بیشتر از نسل پنجم Echo Dot ارائه میدهد و صدایی دارد که با فضای شما سازگار است. این شرکت افزود که طراحی بهروز شده بلندگو را مستقیماً در محفظه دستگاه ادغام میکند و فضای بیشتری را برای باس بیشتر آزاد میکند. در واقع، Echo Dot Max دارای دو بلندگو است: یک "ووفر با پرتاب بالا که برای بیس عمیق بهینه شده است و یک توییتر سفارشی برای نتهای زیر و شفاف."
آمازون اندازه Echo Studio را به 60 درصد اندازه نسخه قبلی کاهش داده است. با این وجود، طبق گفته این شرکت، دارای "ووفر قدرتمند با پرتاب بالا است که باس عمیق و فراگیر ارائه میدهد و سه درایور با محدوده کامل که به طور مطلوب قرار گرفتهاند تا صدای فراگیر و پرکننده اتاق ایجاد کنند." آخرین مدل از صدای فضایی و Dolby Atmos پشتیبانی میکند.
آمازون میگوید اگر در ایالات متحده هستید و هر یک از بلندگوهای جدید Echo — یا جدیدترین دستگاههای Echo Show — را خریداری کنید، دسترسی زودهنگام به Alexa+ خواهید داشت. ما این فرصت را داشتهایم که بلندگوها را امتحان کنیم، بنابراین حتماً برداشتهای اولیه جف دان، خبرنگار ارشد Engadget را بررسی کنید.
Alexa Home Theater با Echo
???? معرفی نسل بعدی دستگاههای Echo مجهز به هوش مصنوعی که به طور ویژه برای Alexa+ ساخته شدهاند. اینها با سیلیکون سفارشی AZ و پلتفرم تلفیق حسگر Omnisense ما، پیشرفتهترین دستگاههای Echo هستند. و آنها از همان ابتدا با Alexa+ عرضه میشوند. pic.twitter.com/lwFuRB8bVl— Amazon (@amazon) September 30, 2025
آمازون به دنبال رقابت با شرکتهایی مانند Sonos با یک ویژگی سینمای خانگی است. شما میتوانید حداکثر پنج دستگاه Echo Studio یا Echo Dot Max را به یک Fire TV استیک سازگار برای صدای فراگیر متصل کنید.
این شرکت میگوید که با ویژگی Alexa Home Theater، پس از وصل کردن بلندگوها، Alexa از همه چیز مراقبت میکند. این شامل تنظیم خودکار آنها برای فضای شما میشود. آمازون بلندگوهای Echo را در بستههای Alexa Home Theater نیز به فروش خواهد رساند.
Echo Show
تعجب نکنید، آمازون نمایشگرهای هوشمند Echo Show را بهروز کرده است. مانند سایر محصولات جدید خود، آمازون Echo Show 8 و Echo Show 11 را با در نظر گرفتن Alexa+ ساخته است.
آنها دارای بلندگوهای استریو جدید در جلو و میکروفونهای ارتقا یافته هستند، تا بتوانند چتهایی را که ممکن است با Alexa+ داشته باشید، تقویت کنند. واحدهای جدید دارای دوربینهای بهبود یافته با لنزهای 13 مگاپیکسلی هستند. Alexa قادر خواهد بود هنگام نزدیک شدن به دستگاه، شما را تشخیص دهد و اطلاعات شخصیسازی شده را نمایش دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک خلاصه مبتنی بر هوش مصنوعی از فیلمهای دستگاههای Ring خود را به شما نشان دهد. هاب خانه هوشمند Echo Show از دستگاههای موجود در اکوسیستمهای Zigbee، Matter و Thread نیز پشتیبانی میکند.
در مورد نمایشگر، هر دو واحد جدید Echo Show دارای صفحه نمایش کریستال مایع منفی هستند که برای به حداکثر رساندن زوایای دید طراحی شدهاند. آمازون همچنین گفت که تقویمهای جدید با کد رنگی وجود دارد تا به همه اعضای خانواده کمک کند تا از برنامههای خود مطلع شوند. Alexa مراقب تداخلهای برنامهریزی خواهد بود. عجب کلوچه باهوشی.
قیمت Echo Show 8 جدید 180 دلار است، در حالی که Echo Show 11 با قیمت 220 دلار عرضه میشود. پیشسفارش برای آخرین مدلهای Echo Show امروز آغاز میشود. آنها در 12 نوامبر ارسال خواهند شد.
Kindle Scribe Colorsoft
به نظر میرسد Kindle Scribe 2 و Kindle Colorsoft با هم ترکیب شدهاند، زیرا اکنون یک نسخه تمام رنگی از تبلت نوشتاری آمازون وجود دارد (که دارای برخی از ارتقاءهای دیگر نیز است). این شرکت از فناوری نمایشگر سفارشی خود برای Kindle Scribe Colorsoft استفاده میکند که دارای یک فیلتر رنگی و "راهنمای نور" با LEDهای نیتریدی است. به گفته آمازون، ایده این است که رنگ را بدون از بین بردن جزئیات تقویت کند.
این شرکت میگوید که یک موتور رندرینگ جدید نیز برای Kindle Colorsoft توسعه داده است. ادعا میکند که این به اطمینان از این کمک میکند که نوشتن روی دستگاه روان، طبیعی و سریع باشد. علاوه بر این، گفته میشود Kindle Scribe Colorsoft با یک بار شارژ چندین هفته کار میکند.
شما میتوانید از بین 10 رنگ قلم برای نوشتن، طراحی و حاشیهنویسی انتخاب کنید. همچنین پنج رنگ هایلایتر نیز وجود دارد.
Kindle Scribe Colorsoft در اواخر سال جاری در ایالات متحده با قیمت 630 دلار در دسترس خواهد بود. این محصول در اوایل سال 2026 به بریتانیا و آلمان خواهد رسید.
ما این فرصت را داشتهایم که Kindle Scribe Colorsoft را امتحان کنیم. شما میتوانید برداشتهای اولیه چرلین لو، مدیر اجرایی Engadget را بررسی کنید.
Kindle Scribe بازسازیشده
آمازون در حال بازسازی Kindle Scribe معمولی نیز هست. این دستگاه دارای یک صفحه نمایش بزرگتر 11 اینچی است تا با نسبتهای یک ورق کاغذ مطابقت داشته باشد. ضخامت آن 5.44 میلیمتر (0.2 اینچ) است و 400 گرم وزن دارد. آمازون همچنین میگوید که در هنگام ورق زدن و نوشتن صفحات، 40 درصد سریعتر از مدل قبلی است.
Kindle Scribe استاندارد 2025 تعدادی از ویژگیها را با مدل Colorsoft به اشتراک میگذارد. هر دو دارای سیستم نور جلویی با LEDهای مینیاتوری، شیشه قالبگیری شده با بافت که برای بهبود اصطکاک برای نوشتن طراحی شده است و فناوری نمایشگر بازسازیشده که گفته میشود باعث میشود احساس کنید که مستقیماً روی صفحه مینویسید.
آخرین دستگاهها دارای یک تراشه چهار هستهای و حافظه بیشتری نسبت به مدلهای قبلی هستند. این به قدرت دادن به ویژگیهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی کمک میکند. شما میتوانید یک خلاصه تولید شده توسط هوش مصنوعی از اطلاعاتی که در یادداشتهای خود جستجو میکنید و گزینه پرسیدن سوالات پیگیری را دریافت کنید. از اوایل سال 2026، میتوانید یادداشتها و سایر اسناد را از Kindle Scribe خود به Alexa+ ارسال کنید و با چتبات درباره آنها صحبت کنید.
???? معرفی مجموعه کاملاً جدید Kindle Scribe. نازکتر، سبکتر و سریعتر با ویژگیهای بهرهوری جدید، از جمله یک دفترچه یادداشت مجهز به هوش مصنوعی که به شما امکان میدهد به طور طبیعی در دفترچههای یادداشت جستجو کنید و به سرعت بینش کسب کنید. pic.twitter.com/ioE4pI4eVn— Amazon (@amazon) September 30, 2025
پشتیبانی از Google Drive و Microsoft OneDrive وجود دارد، بنابراین میتوانید اسناد را از آنجا وارد کنید تا آنها را علامتگذاری کنید. گزینهای برای صادر کردن PDFهای حاشیهنویسی شده و همچنین صادر کردن یادداشتها به عنوان متن تبدیل شده یا یک تصویر جاسازی شده به OneNote وجود دارد.
صفحه اصلی دارای یک عملکرد Quick Notes جدید است تا به کاربران کمک کند سریعتر افکار خود را یادداشت کنند. از آنجا نیز به سرعت به کتابها و اسناد اخیراً باز شده یا اضافه شده دسترسی خواهید داشت.
در همین حال، یک قلم جدید وجود دارد که به Kindle Scribe شما متصل میشود. این Kindle Scribe بازسازیشده تا پایان سال جاری در ایالات متحده به فروش میرسد و قیمت آن از 500 دلار شروع میشود. نسخهای بدون نور جلو 430 دلار خواهد بود. باز هم، این مدلها در اوایل سال 2026 در ایالات متحده و آلمان در دسترس خواهند بود.
Fire TV
تصویری که آمازون به عنوان بخشی از دعوتنامه رویداد خود ارسال کرد، گوشهای از یک تلویزیون را نشان میداد که نشان میدهد Fire TV در رویداد امروز مورد توجه قرار خواهد گرفت. و بله، این مورد درست بود.
یک استیک استریم 4K جدید به نام Fire TV Stick 4K Select (40 دلار) وجود دارد. آمازون میگوید که از HDR10+ و سرویسهای استریم مورد علاقه شما پشتیبانی میکند. پشتیبانی از Alexa+، Luna و Xbox Cloud Gaming نیز در راه است. مانند سایر دستگاههای Fire TV که آمازون امروز اعلام کرد، پیشسفارشها باز هستند و Fire TV Stick 4K Select ماه آینده ارسال میشود.
اگر ترجیح میدهید اکوسیستم Fire TV در تلویزیون شما تعبیه شده باشد، آمازون در این زمینه نیز شما را پوشش داده است. آمازون میگوید آخرین مدلهای سری Omni QLED دارای صفحهنمایشهایی هستند که 60 درصد روشنتر از نسخههای قبلی هستند. تلویزیونها بسته به نور محیط به طور خودکار رنگهای نمایشگر خود را تنظیم میکنند و وقتی حضور شما را تشخیص میدهند، خود به خود روشن میشوند. تلویزیون همچنین میتواند عکسها یا آثار هنری شما را نمایش دهد و هنگام خروج از اتاق خاموش شود. تلویزیون سری Omni QLED در انواع 50 اینچی، 55 اینچی، 65 اینچی و 75 اینچی عرضه میشود و قیمت آن از 480 دلار شروع میشود.
ویژگی Omnisense در آخرین مدلهای 2-Series Fire TV نیز موجود است. گفته میشود این گزینههای 4K مقرونبهصرفه 30 درصد سریعتر از مدلهای قبلی خود هستند. یک ویژگی Dialogue Boost در تمام آخرین مدلهای Fire TV وجود خواهد داشت. شما میتوانید یک Fire TV سری 2 را در انواع 32 اینچی یا 40 اینچی با قیمت تنها 160 دلار خریداری کنید.
جانکو روتگرز از LowPass هفته گذشته گزارش داد که آمازون قصد دارد سیستمعامل Vega خود را تا پایان سال جاری به Fire TV بیاورد. میدانید؟ این شرکت تأیید کرد که Vega را به Fire TVها و دستگاههای استریم، از جمله 4K Select میآورد. بنابراین، در ماه اکتبر حداقل در یک دستگاه عرضه خواهد شد. آمازون نگفت که چه زمانی سیستمعامل را به طور گستردهتر عرضه میکند، اما به طور مفید خاطرنشان کرد که Vega "پاسخگو و بسیار کارآمد" است.
Blink
نه، شما آن را از دست ندادهاید: دستگاههای Blink جدیدی نیز وجود دارد. همه آنها میتوانند ویدیوهای 2K را ضبط کنند و پیشسفارش برای هر سه مورد امروز آغاز میشود.
آمازون میگوید Blink Outdoor 2K+ با قیمت 90 دلار دارای زوم 4 برابر، صحبت دو طرفه با حذف نویز، عملکرد بهبود یافته در نور کم و برای مشترکین Blink Plus، اعلانهای هوشمند هنگام شناسایی افراد و وسایل نقلیه است.
Blink Mini 2K+ با قیمت 50 دلار در درجه اول برای استفاده در داخل خانه طراحی شده است، اما به لطف آداپتور برق مقاوم در برابر آب و هوا میتوانید آن را در خارج از خانه قرار دهید. در غیر این صورت، دارای ویژگیهای مشابه Blink Outdoor 2K+ است.
Blink یک دستگاه کاملاً جدید برای نشان دادن نیز داشت. Blink Arc کاملاً عجیب به نظر میرسد، تقریباً شبیه یک عینک محافظ است. این دستگاه دو دوربین Blink Mini 2K+ را در خود جای داده و فیلمها را در "یک فید واحد و بدون درز" ترکیب میکند. اگر اشتراک Blink Plus داشته باشید، به نمای 180 درجه دسترسی خواهید داشت. Blink Arc همچنین میتواند با آداپتور برق مقاوم در برابر آب و هوا در خارج از خانه استفاده شود. قیمت آن 100 دلار است و پایه آن 20 دلار اضافی است.
Ring
Retinal Vision مفهومی است که Ring آخرین دستگاههای خود را بر اساس آن ساخته است (به هر حال، این نام به من یادآوری میکند که احتمالاً وقت معاینه چشم من فرا رسیده است). ایده این است که از هوش مصنوعی برای بهینه سازی کیفیت تصویر استفاده شود. آمازون میگوید که از حسگرهای روشنایی در پشت برای ارائه عملکرد برتر در نور کم استفاده میکند.
عملکردی به نام Retinal Tuning چندین بار در روز از کیفیت ویدیو دوربین Ring شما نمونهبرداری میکند تا به مدت دو هفته تلاش کند تا آن را بهبود بخشد. لنزهای دیافراگم بزرگ در دستگاههای جدید به همه اینها کمک خواهند کرد.
به همین منظور، آمازون یک Wired Doorbell Plus با تصاویر 2K با قیمت 180 دلار و Indoor Plus Cam 2K با قیمت 60 دلار معرفی کرده است. مدلهای 4K نیز وجود دارند: Outdoor Cam Pro 4K (200 دلار)، Spotlight Cam Pro 4K (250 دلار)، Wired Doorbell Pro 4K (250 دلار) و Floodlight Cam Pro 4K (280 دلار). پیشسفارش برای همه آنها امروز آغاز میشود.
???? عصر بعدی @ring از راه رسیده است. از دوربینهای Retinal Vision گرفته تا ویژگیهای مجهز به هوش مصنوعی مانند Alexa+ Greetings و Search Party، ما در حال تعریف مجدد ایمنی محله هستیم. pic.twitter.com/TR1HYVqoAV— Amazon (@amazon) September 30, 2025
البته، ویژگیهای Alexa+ برای دوربینهای جدید وجود دارد. Alexa+ Greetings عملکردی است که به هوش مصنوعی این امکان را میدهد تا "تصمیمات آگاهانهای در مورد نحوه استقبال از بازدیدکنندگان خاص بگیرد." آمازون این ویژگی را در ماه دسامبر برای دوربینهای جدید عرضه خواهد کرد.
در همین حال، Familiar Faces یک ویژگی تشخیص چهره است. این ویژگی چهرههای شناخته شده را شناسایی میکند، بنابراین Ring میتواند به شما اطلاع دهد که چه زمانی آنها در در شما هستند (یا اگر شخص ناآشنایی آنجاست). این ویژگی نیز در ماه دسامبر عرضه میشود.
ویژگی جدید دیگری به نام Search Party وجود دارد که آمازون میگوید برای کمک به افراد در یافتن سگهای گمشده است. هنگامی که یکی از همسایگان گزارشی از یک سگ گمشده در برنامه Ring میدهد، یک Search Party در دوربینهای Ring نزدیک شروع میشود. این دوربینها مراقب خواهند بود و اگر چیزی را ببینند که ممکن است سگ گمشده باشد، به صاحبان دوربین اطلاع میدهند. سپس صاحب دوربین عکسی از حیوان خانگی را در کنار فیلمهای دوربین مربوطه مشاهده میکند و سپس میتواند انتخاب کند که به صاحب سگ هشدار دهد یا خیر. Search Party در ماه نوامبر عرضه خواهد شد.
Alexa+ و سایر ویژگیهای هوش مصنوعی
اگر کسی حدس بزند که آمازون قصد دارد در مورد ویژگیهای Alexa+ صحبت کند، جایزه نخواهد گرفت. این یکی خیلی واضح بود. تمام دستگاههایی که آمازون به تازگی معرفی کرده است از همان ابتدا از Alexa+ پشتیبانی میکنند.
ویژگیهای هوش مصنوعی برای کتابها در اوایل سال 2026 به دستگاههای Kindle Scribe و سایر Kindles سازگار خواهند آمد. برنامه iOS Kindle اولین برنامهای خواهد بود که در اواخر سال جاری به آن دسترسی پیدا میکند. آمازون میگوید گزینه Story So Far شما را در مورد همه چیزهایی که تا آن لحظه در یک کتاب خواندهاید، بدون هیچگونه اسپویلری، به روز میکند - که میتواند اگر بعد از یک استراحت به یک کتاب دیجیتالی برمیگردید، مفید باشد. با گزینه Ask this Book، میتوانید هر متنی را برجسته کنید، در مورد آن سؤال بپرسید و "پاسخهای بدون اسپویلر" دریافت کنید. آمازون میگوید هزاران کتاب Kindle از این ویژگیها پشتیبانی میکنند.
با Alexa+ در Fire TV، به سرعت تماشای بعدی خود را پیدا کنید. از نمایشهایی که دوست داشتید برای توصیههای شخصیسازی شده نام ببرید. مشخص کنید چه کسی در حال تماشا است تا پیشنهادات خانوادگی دریافت کنید. هوس چیزی خندهدار دارید؟ گزینههای متناسب دریافت کنید.— Amazon (@amazon) September 30, 2025
بهترین بخش—Alexa+ فقط به شما نمیگوید کجا تماشا کنید، بلکه شما را به آنجا میبرد… pic.twitter.com/UA7QMfWd6x
در دستگاههای Fire TV، Alexa+ میتواند صحنههایی را در فیلمها با استفاده از اعلانهای زبان طبیعی پیدا کند. شما میتوانید از دستیار بخواهید صحنهای را پیدا کند که در آن یک اتفاق خاص میافتد و دستیار سعی میکند آن را برای شما پیدا کند. این ویژگی به زودی عرضه میشود.
شما میتوانید از دستیار صوتی بخواهید برنامهای مانند برنامهای که چند شب قبل تماشا کردهاید، یک فیلم خانوادگی یا چیزی که بازیگر مورد علاقه شما در آن حضور دارد، پیدا کند. این محدود به Prime Video نیست، زیرا Alexa+ میتواند از انواع سرویسهای استریم، از جمله Netflix و HBO Max استفاده کند.
همچنین میتوانید از دستیار سؤالاتی در مورد آنچه تماشا میکنید بپرسید، مانند جزئیات مربوط به یک بازیگر (مفید است اگر آنها را از برنامه یا فیلم دیگری میشناسید اما مطمئن نیستید که چه برنامهای است) و اطلاعات پشت صحنه. این برای ورزشهای زنده نیز کار میکند، بنابراین میتوانید آمار و سایر اطلاعات مربوط به آنچه در Prime Video، Sling TV، DirecTV و Fubo تماشا میکنید را پیدا کنید.
در دستگاههای جدید Echo Show، یک ویجت خرید Alexa+ وجود دارد. از اینجا، میتوانید از تحویلهای Amazon، Whole Foods و Amazon Fresh خود مطلع شوید. به اطلاعات دقیق محصولات دسترسی پیدا کنید و با یک دستور صوتی یا یک ضربه، آیتمها را دوباره سفارش دهید.
آمازون ادعا میکند که Alexa+ میتواند به شما کمک کند بر اساس پاسخهایی که به سؤالات میپرسد، بفهمید چه هدیهای برای کسی تهیه کنید. دستیار پیشنهادات شخصیسازی شده از آمازون ارائه میدهد.
Alexa+ قرار است به انواع دستگاهها و خدمات متصل شود. از طریق Alexa+ Store (که به زودی در دسترس خواهد بود)، میتوانید به خدماتی از شرکتهایی مانند TaskRabbit، Fandango، Priceline، Uber، Lyft، Thumbtack، GrubHub و Yahoo Sports دسترسی پیدا کنید. همچنین میتوانید اشتراکهای مختلف آمازون خود را از طریق Alexa+ مدیریت کنید.
علاوه بر این، Alexa+ به بلندگوها، تلویزیونها و سیستمهای داخل خودرو از سایر برندها نیز میآید. این برندها شامل Bose، Sonos، LG، Samsung و BMW هستند.
در حال حاضر، Alexa+ با Prime رایگان است. اعضای غیر Prime میتوانند با پرداخت 20 دلار در ماه از آن استفاده کنند - اما اگر واقعاً، واقعاً میخواهید به Alexa+ دسترسی داشته باشید، بهتر است برای Prime ماهیانه 15 دلار یا سالانه 139 دلار پرداخت کنید.
ریموت هوشمند
آمازون امروز محصول دیگری را نیز معرفی کرد، اما این یکی در طول رویداد برجسته نشد. این شرکت یک ریموت هوشمند 20 دلاری برای دستگاههای Echo معرفی کرده است. پیشسفارشها باز هستند و در 30 اکتبر ارسال میشود.
میتوانید از برنامه Alexa یا Alexa+ برای سفارشی کردن کلید و ریموت دیمر هوشمند استفاده کنید. چهار دکمه وجود دارد که میتوانید اقدامات فردی (مانند ایجاد تغییر در چراغهای هوشمند خود) و روالهای چند مرحلهای را به آنها اختصاص دهید. آمازون همچنین ممکن است بر اساس عادات شما، روالهایی را برای تنظیم پیشنهاد کند. علاوه بر استفاده از این دستگاه به عنوان یک ریموت