به نظر می رسد یک آیپد پرو M5 به زودی عرضه می شود

به گفته یک ویدئوی جعبه گشایی که توسط یک یوتیوبر روسی ساخته شده است، ممکن است اپل یک آیپد پرو جدید با تراشه M5 را در آینده بسیار نزدیک عرضه کند. ویدئوی جعبه گشایی توسط یک یوتیوبر روسی. این همان سازنده ای است که سال گذشته مک بوک پرو 14 اینچی با تراشه M4 را لو داد، بنابراین اطلاعات موجود در ویدیو احتمالاً معتبر است.

به این ترتیب، سازنده جعبه گشایی چیزی را نشان می دهد که به نظر می رسد یک آیپد پرو 13 اینچی جدید با تراشه M5 و 256 گیگابایت حافظه در رنگ مشکی فضایی است. طراحی بیرونی تفاوت چشمگیری با مدل های فعلی ندارد، مدل های فعلی، زیرا این تبلت هنوز یک دوربین پشتی، چهار بلندگو و یک Smart Connector دارد.

نشتی های قبلی نشان داده بودند که آیپد پرو بعدی دوربین دوم جلو خواهد داشت، دوربین دوم جلو خواهد داشت، اما این ویدیو این موضوع را تأیید نمی کند. همچنین به نظر می رسد که این مدل جدید هنوز بسیار نازک است.

این ویدیو حتی تبلت را از طریق برخی آزمایشات قرار می دهد. یک معیار Geekbench 6 نشان می دهد که در مقایسه با نسل قبلی، 12 درصد افزایش در عملکرد CPU چند هسته ای وجود دارد. این نتیجه معیار نشان می دهد که GPU 36 درصد سریعتر است. همچنین نشان داد که مدل 256 گیگابایتی این تبلت شامل 12 گیگابایت رم خواهد بود. مدل های فعلی با 256 گیگابایت حافظه فقط با 8 گیگابایت رم عرضه می شوند.

این فیلم نشان می دهد که این تبلت در حال اجرای iPadOS 26 iPadOS 26 است که منطقی است، و اینکه باتری در آگوست امسال ساخته شده است. اینها همه می تواند یک ترفند باشد، اما باز هم، ثابت شده است که افشاگر در گذشته درست می گفته است. به احتمال زیاد اپل آیپد پرو بازسازی شده با تراشه M5 را در ماه اکتبر معرفی خواهد کرد، که با گزارش های قبلی مطابقت دارد.

همچنین اخیراً گزارش شده است که این شرکت در حال کار بر روی بازسازی لپ تاپ MacBook Pro با تراشه M5 است. این کامپیوترها می توانند در اواخر سال جاری در دسترس باشند.