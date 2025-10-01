دیزنی نامه توقف فعالیت برای Character.AI ارسال کرد

دیزنی از Character.AI خواسته است تا از استفاده از شخصیت های دارای حق چاپ خود دست بردارد. گزارش می دهد که این غول سرگرمی نامه ای مبنی بر توقف فعالیت به Character.AI ارسال کرده و ادعا می کند که ربات های گفتگو بر اساس فرنچایزهای آن، از جمله فیلم های پیکسار، جنگ ستارگان و دنیای سینمایی مارول، دارد. علاوه بر ادعای نقض حق چاپ، در این نامه این سوال مطرح شده است که آیا از این شخصیت های محافظت شده به روش های مشکل ساز در گفتگو با کاربران زیر سن قانونی استفاده می شود یا خیر.
"رباتهای گفتگوی متخلف Character.ai در برخی موارد به سوء استفاده جنسی و سایر موارد مضر و خطرناک برای کودکان معروف هستند، که مصرفکنندگان دیزنی را آزردهخاطر کرده و به شهرت و اعتبار دیزنی فوقالعاده آسیب میزند"، در این نامه آمده است.
Character.AI قبلاً چندین بار به دلیل نگرانی از اینکه محافظت های ایمنی کافی برای خردسالان فراهم نکرده است، مورد بررسی قانونی و دولتی قرار گرفته است. این پلتفرم در عدم محافظت از دو نوجوان مختلف که در مورد خودکشی با ربات های گفتگوی خود صحبت کردند و سپس خودکشی کردند شده است. همچنین توجه و را به خود جلب کرده است.
در حال حاضر، حداقل به نظر می رسد که این پلتفرم به خواسته های دیزنی پاسخ می دهد. به گزارش Axios، نماینده ای گفت: "همیشه این صاحبان حقوق هستند که تصمیم می گیرند چگونه افراد ممکن است با IP خود تعامل داشته باشند و ما به سرعت به درخواست ها برای حذف محتوایی که صاحبان حقوق به ما گزارش می دهند، پاسخ می دهیم." "این شخصیت ها حذف شده اند."
دیزنی نشان داده است که مایل به اقدام قانونی علیه شرکت های هوش مصنوعی است. این شرکت به همراه یونیورسال استودیو در ماه ژوئن به اتهام نقض حق چاپ از .