رولند به تازگی دنباله‌ای برای مشهورترین ماشین‌های درام دهه 1980 خود منتشر کرده است

اگر تا به حال به موسیقی منتشر شده در دهه 1980 گوش داده باشید، احتمالاً نام ماشین‌های درام نمادین TR-808 و TR-909 را شنیده‌اید. هنرمندانی مانند New Order، Marvin Gaye، Whitney Houston و Beastie Boys همگی در طول آن دهه از این ماشین‌ها استفاده می‌کردند و هنرمندان جدیدتری مانند Daft Punk، Outkast و Bjork با گذشت سال‌ها این سنت را ادامه دادند. رولند این میراث را درک می‌کند و به تازگی یک ساز دنباله معرفی کرده است ، TR-1000. فقط 40 سال طول کشید.

به نظر می‌رسد TR-1000 ترکیبی از دانه آنالوگ ماشین‌های اصلی و ویژگی‌های دیجیتال مدرن باشد. این شامل صداهای آنالوگ واقعی به همراه فناوری نمونه‌برداری دیجیتال است. این شرکت می‌گوید برای اطمینان از اینکه این دستگاه نیازهای واقعی و گردش کار نوآورترین تهیه‌کنندگان امروزی را برآورده می‌کند، با «سازندگان در صحنه‌ها و جغرافیاهای مختلف» همکاری کرده است.

Roland

این دستگاه دارای موتورهای بازطراحی شده از ماشین های 808 و 909 اصلی به همراه یک سکوئنسر جدید و بیش از 2000 نمونه از پیش نصب شده کارخانه است. با این حال، کاربران می توانند به راحتی نمونه های خود را وارد کنند. همچنین دارای 46 گیگابایت حافظه داخلی، ده ها افکت و مجموعه کاملی از پورت های اتصال است.

ال-پی از گروه رپ Run The Jewels در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: «TR-1000 حس تبار واقعی و کلاسیک 808 و 909 را دارد، نه یک بازسازی دیجیتالی». طرفداران رولند بدون شک می دانند که بازسازی های دیجیتالی متعددی از این ماشین ها در طول سال ها وجود داشته است و هیچ یک از آنها نتوانسته اند جادوی واحدهای اصلی را به دست آورند.

Roland

این ماشین درام هم اکنون برای سفارش در دسترس است، اما یک خبر بد وجود دارد. قیمت Roland TR-1000 مبلغ هنگفت 2700 دلار است.