همه به یک لپتاپ فوقالعاده گرانقیمت و درجه یک نیاز ندارند، و خبر خوب این است که برای داشتن یک دستگاه محکم نیازی نیست حساب بانکی خود را خالی کنید. چه دانشجو باشید، چه کاربر معمولی یا فقط به دنبال یک دستگاه مقرونبهصرفه برای کارهای روزمره، گزینههای عالی زیادی وجود دارد. نکته کلیدی یافتن بهترین لپتاپ ارزان ویندوزی است که عملکرد، کیفیت ساخت و عمر باتری را بدون ایجاد مصالحه زیاد متعادل کند.
اگر در تنگنای بسیار خاص نیاز به ارتقاء دستگاه خود قبل از پایان پشتیبانی ویندوز 10 در اکتبر دارید، نگران نباشید. دستگاههای ذکر شده در زیر برای کارهای اساسی به خوبی به شما خدمت میکنند، اما ما همچنین یک لیست کامل از بهترین لپتاپهای ویندوزی برای جایگزینی دستگاه قدیمی شما را گردآوری کردهایم که شامل گزینههای با قیمت بالاتر نیز میشود.
فهرست مطالب
چه چیزی در مورد بازار لپتاپهای ویندوزی ارزانقیمت باید بدانید
چه چیزی را در یک لپتاپ ویندوزی مقرونبهصرفه جستجو کنیم
در حالی که حتی با صرف هزینه کم برای یک لپتاپ ویندوزی میتوانید کارهای زیادی انجام دهید، باید انتظارات خود را بر این اساس تنظیم کنید. بزرگترین عیب هنگام خرید یک لپتاپ ارزان (از هر نوعی) قدرت محدود است. شما باید به دقت چند مشخصات را در نظر بگیرید که مهمترین آنها پردازنده (CPU) است. بسیاری از لپتاپهای ویندوزی زیر 500 دلار بر روی چیپستهای Intel Celeron یا Pentium اجرا میشوند، اما میتوانید برخی از آنها را با پردازندههای Core i3/i5 و AMD Ryzen 3/5 در انتهای بالاتر طیف قیمت پیدا کنید.
توصیه میکنیم قویترین CPU را که میتوانید تهیه کنید، خریداری کنید، زیرا این امر تعیین میکند که سرعت کلی کامپیوتر چقدر باشد. حافظه (RAM) نیز مهم است، زیرا هرچه حافظه بیشتری داشته باشید، مدیریت مواردی مانند ده دوازده تب مرورگر در حین ویرایش یک سند Word و پخش موسیقی در پسزمینه برای لپتاپ آسانتر خواهد بود.
وقتی صحبت از فضای ذخیرهسازی به میان میآید، در نظر بگیرید که چقدر میخواهید به صورت محلی ذخیره کنید. اگر در درجه اول در Google Docs کار میکنید یا بیشتر موارد را در فضای ابری ذخیره میکنید، ممکن است به دستگاهی با فضای ذخیرهسازی زیاد نیاز نداشته باشید. فقط به یاد داشته باشید که فضای دیجیتالی شما نیز توسط برنامهها اشغال میشود، بنابراین ممکن است ارزشش را داشته باشد که کمی بیشتر از آنچه فکر میکنید به فضای ذخیرهسازی اضافه کنید، اگر میدانید که برنامههای بزرگی را دانلود خواهید کرد. یک نکته جانبی نهایی: درایوهای حالت جامد (SSD) در این مرحله فراگیر هستند، ناگفته نماند که سریعتر و کارآمدتر از هارد دیسکها (HDD) هستند، بنابراین توصیه میکنیم لپتاپی با این نوع فضای ذخیرهسازی تهیه کنید.
در مورد صفحهنمایشها، ترکیبی سالم از گزینههای HD (رزولوشن 720p) و FHD (1080p) در این محدوده قیمت وجود دارد و توصیه میکنیم در صورت امکان، یک نوتبوک با صفحهنمایش 1080p تهیه کنید. صفحهنمایشهای لمسی در فضای ارزانقیمت به اندازه پنلهای استاندارد رایج نیستند، اما فقط زمانی دلتنگ آن خواهید شد که یک لپتاپ 2 در 1 تهیه کنید.
قبل از اینکه به مشخصات توصیهشده خود برای یک لپتاپ ویندوزی ارزانقیمت برسیم، لازم به ذکر است که مایکروسافت به وضوح حداقل الزامات واقعی برای هر دستگاه ویندوز 11 را بیان میکند. این موارد شامل یک پردازنده 1 گیگاهرتز یا سریعتر است که شامل دو یا چند هسته، حداقل 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت فضای ذخیرهسازی در دسترس است. این حداقل نیاز برای اجرای ویندوز 11 است. توصیه میکنیم با انتخاب دستگاهی که اکنون و برای سالهای آینده عملکرد خوبی خواهد داشت، به خودتان فضای بیشتری بدهید.
مشخصات مورد نیاز در یک لپتاپ ویندوزی مقرونبهصرفه
CPU: پردازندههای Intel Core i3 یا AMD Ryzen 3، حداقل
RAM: حداقل 8 گیگابایت
Storage: حداقل 128 گیگابایت SSD
Screen: حداقل 1080p FHD
ضروری است که اولویت را به آنچه برای شما مهم است، بدهید. اما در انتهای پایین بودجه، یک لپتاپ خوب ممکن است همه آنچه را که نیاز دارید ارائه نکند، در حالی که یک لپتاپ عالی ممکن است ارائه دهد. اگرچه بیشتر دستگاهها دارای ویژگیهایی مانند بلوتوث، Wi-Fi داخلی و پورتهای اضافی هستند، اما ممکن است متوجه شوید که همه آنها با مشخصات مورد نیاز شما، مانند اسلات کارت SD، وبکم، شارژر و غیره ارائه نمیشوند. حتماً لیست مشخصات هر لپتاپی را که در نظر دارید قبل از خرید بررسی کنید، به خصوص اگر به کانکتورها و قابلیتهای خاصی نیاز دارید.
در مورد Copilot+، انتظار نداشته باشید که هنوز چیز زیادی از آن را در لپتاپهای ویندوزی واقعاً مقرونبهصرفه ببینید. ویژگیهای هوش مصنوعی و دستیار Copilot مایکروسافت برای اجرا به مشخصات خاصی نیاز دارند، به ویژه یک واحد پردازش عصبی (NPU) قدرتمند، 16 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیرهسازی. در حال حاضر، ارزانترین رایانههای شخصی Copilot+ AI حدود 700 دلار هزینه دارند، بنابراین اگر مایلید برای این مزایا هزینه بیشتری بپردازید، راهنمای بهترین لپتاپهای ما را برای گزینههای بیشتر بررسی کنید.
اگر به دنبال لپتاپ گیمینگ یا لپتاپ «ویندوز روی ARM» هستید، هر دو دسته به این نیاز دارند که بیش از آنچه در اینجا بحث میکنیم، هزینه کنید.
بهترین لپتاپهای ارزان ویندوزی برای سال 2025
بازار لپتاپهای ارزان ویندوزی به سرعت در حال حرکت است و برخلاف تقریباً همه راهنماهای خرید دیگر ما، لزوماً هر پیکربندی خاص ذکر شده در زیر را آزمایش نکردهایم. با این حال، ترکیبی از این مشخصات فنی و برندهای آشنا دقیقاً همان نوع لپتاپهای سطح پایه را نشان میدهد که ما بر اساس تحقیقات کامل و دانش تخصصی خود به خریداران در این محدوده قیمت توصیه میکنیم.
چه چیزی در مورد بازار لپتاپهای ویندوزی ارزانقیمت باید بدانید
بهترین مدلهای لپتاپ ارزانقیمت همیشه در حال تغییر هستند. برخلاف دستگاههای گرانقیمت و پرچمدار، این نوتبوکها میتوانند چند بار در سال بهروز شوند. این میتواند ردیابی یک مدل خاص در آمازون، بست بای، والمارت یا هر خردهفروش دیگری را دشوار کند. همچنین، ما دیدهایم که قیمتها بسته به پیکربندی و خردهفروشی که به آن نگاه میکنید، بسیار متفاوت است.
میتوانید با انجام چند کار مطمئن شوید که یک لپتاپ باکیفیت دریافت میکنید. اول و مهمتر از همه، مطمئن شوید که دستگاهی را تهیه میکنید که از مشخصات توصیهشده ما که در بالا ذکر کردیم، پیروی کند. همچنین، مطمئن شوید که از یک خردهفروش معتبر خرید میکنید، از جمله فروشگاههای بزرگ مانند والمارت، بست بای و کاستکو، فروشگاههای آنلاین مانند آمازون یا تولیدکنندگان مستقیم مانند دل، اچپی، لنوو و دیگران. اگر یک فروشگاه فیزیکی در نزدیکی شما وجود دارد (احتمالاً یک بست بای در ایالات متحده)، هرگز ایده بدی نیست که قبل از انتخاب، شخصاً با برخی از لپتاپها بازی کنید.
اگر تصمیم دارید به صورت آنلاین از سایتهایی مانند آمازون یا والمارت خرید کنید، فروشنده لپتاپی را که در نظر دارید، دوباره بررسی کنید. به عنوان مثال، بسیاری از اقلام در آمازون «ارسال و فروخته شده» توسط آمازون هستند و اینها معمولاً بهترین گزینهها هستند. این اطلاعات را در آمازون در نوار کناری سمت راست در صفحه محصول، زیر دکمههای Add to Cart و Buy Now خواهید دید. فروشندگان شخص ثالث در فضای لپتاپ مقرونبهصرفه رایج هستند. آمازون گاهی اوقات تولیدکنندگان لپتاپ را به عنوان فروشندگان شخص ثالث طبقهبندی میکند، بنابراین ممکن است یک لپتاپ را ببینید که توسط HP یا Dell ارسال و فروخته میشود - این چیز خوبی است، زیرا مستقیماً از سازنده میآید.
با این حال، فروشندگان شخص ثالث دیگری نیز در زمینه لوازم الکترونیکی وجود دارند. توصیه میکنیم روی نام فروشنده شخص ثالث در آمازون یا والمارت (بله، والمارت نیز آنها را دارد) کلیک کنید تا ببینید چه مقدار بازخورد مثبت و چند رتبه پنج ستاره از خریداران دریافت کردهاند.
کرومبوکها و تبلتها چطور؟
ممکن است تمایل داشته باشید که کرومبوک یا تبلت را به هر کسی که به یک کامپیوتر لپتاپ ویندوزی ارزانقیمت فکر میکند، توصیه کنید. این غریزه اشتباه نیست، اما کرومبوکها و تبلتها بهترین خرید برای همه نیستند. تبلتها بیشترین قابلیت حمل را دارند، اما فقط برای ماهرترین کاربران تلفن همراه مانند کودکانی که از زمانی که به اندازه کافی ماهر بودهاند، گوشیهای هوشمند را از دست والدین خود گرفتهاند، کاربرد خواهند داشت. تبلتها همچنین میتوانند به اندازه برخی از ارزانترین لپتاپهای ویندوزی گران باشند، و این بدون ماوس یا صفحهکلید است.
کرومبوکها جایگزین خوبی برای کسانی هستند که اساساً در یک مرورگر زندگی میکنند، اما این معامله این است که باید از «دسکتاپ سنتی» دست بکشید. و Chrome OS یک سیستم عامل محدودتر از ویندوز در مورد برنامههایی است که میتوانید نصب و اجرا کنید.
لپتاپهای ویندوزی چه کارهایی را به خوبی انجام میدهند
به طور واقعبینانه چه کاری میتوانید روی یک لپتاپ ویندوزی ارزانقیمت انجام دهید؟ کاملاً زیاد، به خصوص اگر یک کار (یا تعداد محدودی کار) را به طور همزمان انجام میدهید. آنها برای کارهای روزمره مانند مرور وب، بررسی ایمیل، پخش ویدیو و موارد دیگر عالی هستند. همه این کارها را میتوان روی کرومبوکها نیز انجام داد، اما لپتاپهای ویندوزی مزیت بزرگی در Microsoft Office دارند. در حالی که بله، یک نسخه مبتنی بر مرورگر وجود دارد، برنامههای دسکتاپ بومی برای بسیاری ضروری تلقی میشوند و حتی در ابتداییترین لپتاپهای ارزانقیمت به راحتی اجرا میشوند. تنها نکته این است که اگر در حال انجام چند کار هستید یا با مجموعههای داده بزرگ در اکسل یا تعداد زیادی عکس و گرافیک در پاورپوینت کار میکنید، ممکن است در دستگاههای کمقدرت با کمی کندی مواجه شوید.
وقتی صحبت از مشخصات به میان میآید، یک نقطه روشن برای لپتاپهای ویندوزی فضای ذخیرهسازی است. حتی مقرونبهصرفهترین دستگاهها نیز معمولاً حداقل یک درایو حالت جامد 128 گیگابایتی دارند. اگر ترجیح میدهید مهمترین فایلهای خود را به صورت محلی در هارد دیسک لپتاپ خود ذخیره کنید، این کار به کارتان میآید. در مقابل، کرومبوکهای ارزانتر اغلب فضای ذخیرهسازی کمتری دارند، زیرا بر این فرض ساخته شدهاند که همه اسناد خود را در فضای ابری ذخیره میکنید. این نه تنها زمانی که نیاز به کار آفلاین دارید، کمتر راحت است، بلکه اندازه برنامهها و فایلهایی را که میتوانید دانلود کنید نیز محدود میکند. بنابراین، کرومبوکها بهترین گزینه برای جمعآوری برنامههای نتفلیکس قبل از یک سفر طولانی یا برای استفاده به عنوان لپتاپ گیمینگ نیستند.
ویندوز همچنین هزاران برنامه دارد که میتوانید از فروشگاه برنامه آن دانلود کنید. کرومبوکها دارای برخی برنامههای Chrome، افزونههای مرورگر متعدد و قابلیت دانلود برنامههای Android هستند، اما کنترل کیفیت… ناسازگار است. برنامههای Android، به ویژه، اغلب برای Chrome OS بهینهسازی نشدهاند، که منجر به تجربه کاربری عجیب و غریب میشود. ویندوز ممکن است به اندازه اندروید برنامه نداشته باشد، اما حداقل تجربه در همه زمینهها نسبتاً استاندارد است.
ویندوز همچنین به شما این امکان را میدهد که برنامهها را از منابع دیگر، مانند مستقیماً از توسعهدهنده، دانلود و استفاده کنید. میتوانید مواردی مانند Adobe Creative Suite، VPNهای خاص و برنامههایی مانند GIMP، Audacity و ClipMate را روی یک دستگاه ویندوزی اجرا کنید، که این کار در Chrome OS امکانپذیر نیست. کرومبوکها شما را به برنامهها و برنامههای موجود در Play Store و فروشگاه Chrome Extensions محدود میکنند و بقیه را به آیکونهای غیرقابل استفاده و مکنده فضا در پوشه Downloads شما تبدیل میکنند.