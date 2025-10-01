حلقه Oura 4 گزینه های سرامیکی جدید و یک جعبه شارژ دریافت می کند

حلقه هوشمند نسل چهارم Oura حدود یک سال است که در بازار وجود دارد، اما این شرکت همچنان به دنبال گسترش جذابیت خود است. امروز، Oura نسخه ای از حلقه 4 را ارائه می دهد که در زیرکونیا سرامیک پوشانده شده است و ترکیبی از دوام و رنگ چشم نواز را ارائه می دهد. حلقه 4 سرامیکی در چهار رنگ ارائه می شود: Cloud (سفید)، Midnight (آبی تیره)، Petal (صورتی) یا Tide (سبز کم رنگ)، که همگی با قیمت 499 دلار قیمت دارند.

این شرکت در مورد مزایای مختلف این حلقه های جدید صحبت می کند و توضیح می دهد که پوشش سرامیکی جدید چقدر بادوام است. برای شروع، از آنجایی که رنگ در خود ماده جاسازی شده است، تشخیص هر گونه خراش و ضربه بسیار دشوار خواهد بود. ناگفته نماند که سرامیک به اندازه ای محکم است که احتمالاً نمی توانید به آن آسیب برسانید، مگر اینکه عمداً این کار را انجام دهید. در واقع، Oura می‌گوید مشکل بزرگ‌تر، نفوذ رنگ از اشیاء دیگر به سطح است که به راحتی پاک می‌شود.

Oura

Oura علاوه بر رنگ‌های جدید مد روز، اولین جعبه شارژ خود را برای حلقه 4 نیز معرفی می‌کند. این شرکت گفت که به بازخورد کاربرانی پاسخ می‌دهد که ترجیح می‌دهند شارژر استاندارد خود را هنگام مسافرت حمل نکنند. این واحد صدفی فقط کمی بزرگتر از یک شارژر موجود است و حاوی یک باتری به اندازه کافی بزرگ برای پشتیبانی از "حداکثر 5 بار شارژ کامل" است. مجموعه‌ای از LED در کنار آن به شما می‌گوید که چه مقدار شارژ در دسترس دارید وقتی حلقه‌ای را شارژ نمی‌کنید، اما هنگام قرار گرفتن در جای خود، برای نشان دادن سطح شارژ حلقه تغییر می‌کند. جعبه شارژ حلقه Oura 4، به طور طبیعی، به عنوان یک لوازم جانبی پولی عرضه می شود و 99 دلار برای شما هزینه دارد.

Oura همچنین به کاربران مرفه خود که می خواهند حلقه های مختلفی را متناسب با لباس های خود بپوشند، گوش می دهد. پشتیبانی از چند حلقه به کاربران این امکان را می دهد که چندین حلقه 4 خود را بدون دردسر زیاد بردارند و بگذارند و از به روز بودن اطلاعات سلامتی خود به اندازه انتخاب های استایل خود اطمینان حاصل کنند.

Oura

بسیاری از شرکت‌های فناوری سلامت در حال گسترش کار خود برای گنجاندن برخی از زیست‌شناسی‌های جدی‌تر هستند. Oura به این عرصه می پیوندد و Health Panels را ارائه می دهد، یک آزمایش خون 99 دلاری که بیش از 50 نشانگر را برای نشانه های احتمالی مشکل بررسی می کند. یک آزمایش در یک کلینیک مناسب Quest Diagnostics برنامه ریزی کنید و نتایجی را برای عواملی از جمله سلامت متابولیک، قند خون، عملکرد کبد و کلیه دریافت خواهید کرد. طبیعتاً، نتایج در برنامه Oura شما در دسترس خواهد بود، که به لطف مشاور Oura مبتنی بر هوش مصنوعی خود، توصیه‌های شخصی‌سازی شده ارائه می‌کند.