Arm در دعوای مجوز با کوالکام شکست خورد

کوالکام اعلام کرد که یک دادگاه ناحیه ای ایالات متحده به آن "پیروزی کامل" در دادخواستی که توسط Arm مطرح شده بود در سال 2022 اعطا کرد. دادگاه ادعای باقی مانده در دادخواست Arm را رد کرد و همچنین نتیجه دادگاه دسامبر 2024 را تایید کرد، که در آن هیئت منصفه حکم داد که کوالکام و شرکت تابعه آن Nuvia توافقنامه مجوز خود را با Arm نقض نکرده اند.

اگر به خاطر داشته باشید، Arm پس از اینکه کوالکام Nuvia را خریداری کرد، از کوالکام شکایت کرد، که یکی از شرکت هایی است که فناوری های آن را مجوز می دهد. استدلال کرد که از آنجایی که کوالکام مجوزهای لازم برای انتقال مجوزهای Nuvia را دریافت نکرده است، Nuvia قرارداد خود را نقض کرده است. در سال 2024، Arm مجوز معماری را لغو کرد که به کوالکام اجازه می داد از مالکیت معنوی و استانداردهای خود برای طراحی تراشه استفاده کند.

این پیروزی اخیر در دادگاه به کوالکام اجازه می دهد تا به فروش تراشه هایی با طرح های توسعه یافته توسط Nuvia ادامه دهد، که چندین دستگاه را تامین می کند، از جمله لپ تاپ های مایکروسافت سرفیس. آن چاپلین، مشاور عمومی کوالکام گفت: «حق ما برای نوآوری در این پرونده غالب شد و امیدواریم Arm در برخورد با اکوسیستم Arm به شیوه های منصفانه و رقابتی بازگردد.»

Arm، با این حال، تسلیم نمی شود. در بیانیه ای اعلام کرد: "در موقعیت خود در اختلاف مداوم با کوالکام اطمینان دارد" و درخواست تجدید نظر برای لغو تصمیم دادگاه را ارائه خواهد کرد. در همین حال، کوالکام گفت که مشتاقانه منتظر دادگاه برای دادخواست خود علیه Arm است و این شرکت متعلق به سافت‌بانک را به نقض قرارداد و «الگویی از رفتاری که به دنبال جلوگیری از نوآوری و جایگاه بهتر محصولات خود نسبت به شرکای دیرینه خود است» متهم می‌کند. انتظار می رود دادگاه برای آن دادخواست در مارس 2026 برگزار شود.