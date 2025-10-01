بهترین تقویم های ظهور برای سال 2025: موارد مورد علاقه ما از لگو، فانکو پاپ، پوکمون و غیره

تقویم‌های ظهور دیگر فقط در مورد شکلات نیستند. سال‌های اخیر نشان داده‌اند که شمارش معکوس تا روز کریسمس می‌تواند مملو از سورپرایزهای سرگرم‌کننده باشد. چه به ساختن مجموعه‌های لگو علاقه داشته باشید، چه به اضافه کردن مینی فیگورهای بیشتر به مجموعه خود یا کنجکاوانه مجذوب آزمایش‌های علمی شده‌اید، تقویم‌های ظهور می‌توانند این خواسته را برآورده کنند (و هدایای بسیار خوبی نیز هستند). هر در یک سورپرایز جدید را پنهان می‌کند که کمی شادی، نوستالژی یا سرگرمی احمقانه را به فصل تعطیلات می‌آورد.