دوره سختی برای Peloton بوده است. سال گذشته با کاهش شدید کارکنان، تغییر مدیر عامل و محاسبه اینکه شرکت تناسب اندام خانگی به کجا تعلق دارد، پس از رونق همهگیری، خدشهدار شد. متأسفانه، پاسخ، چاشنی هوش مصنوعی دارد، اما این نباید تمرکز را از برخی ارتقاءهای سختافزاری عمده در خانواده ماشینهای دوچرخه، تردمیل و ردیف دور کند. این یک بازسازی تقریباً کامل است، با نرمافزار جدید، تمرینات قابل برنامهریزی و مجموعهای از همکاریها. همچنین گامهای آزمایشی به سوی سلامتی برداشته شده است، زیرا چرا که نه؟
لاینآپ 2025 پلوتون سری تمرینات متقاطع نامیده میشود، با پنج دستگاه مختلف تناسب اندام - دوچرخه، دوچرخه+، تردمیل، تردمیل+ و ردیف+ - که همه از سختافزار جدید، سطوح مختلف هوشمندی هوش مصنوعی با Peloton IQ و بهبودهای نرمافزاری بهره میبرند.
همه ماشینهای جدید دارای صفحهنمایشی هستند که از دوچرخه/مسیر/قایق دور میچرخد. مدلهای بهروز شده دوچرخه+، ردیف+ و تردمیل+ دارای یک نمایشگر 23.8 اینچی هستند، در حالی که مدلهای پایه دارای یک نمایشگر 21.5 اینچی هستند. توانایی چرخاندن آن، Peloton شما را به یک صفحه نمایش متنوعتر برای تمرینات بینرشتهای تبدیل میکند که Peloton قبلاً در آن کار کرده است، از جمله یوگا و تمرینات قدرتی. Peloton در رویداد رونمایی توضیح داد که تمرینات قدرتی در واقع دومین پیشنهاد کلاس محبوب آن است.
دوربین راهنمای Peloton، اگر به خاطر داشته باشید، در ماشینهای "پلاس" ادغام شده است. یک دوربین جدید ردیابی حرکت (که میتواند خاموش شود) میتواند بهطور خودکار تعداد تکرارهای شما را بشمارد و آن را روی صفحه نشان دهد و در عین حال فرم را نظارت کرده و راهنماییهای سبک ارائه دهد. در طول یک نمایش، در حالی که در کنار دوچرخه تمرینات وزنه انجام میدادید، دستگاه پیشنهاد کرد با تصور اینکه عمیقاً روی یک صندلی نشستهاید، حرکات اسکات را بهبود بخشید. به نظر میرسد این یک توصیه نسبتاً سطحی است، اما راهنمایی بیشتری نسبت به آنچه که تجهیزات تناسب اندام Peloton در گذشته ارائه دادهاند، است.
معاون ارشد محصول، برنت توورتزکی، گفت که دستگاه راهنما به Peloton در نحوه ردیابی حرکات تمرینی توسط دوربینها اطلاع داده است، که همگی در این ماشینهای Cross Training گنجانده شدهاند. دستورات صوتی برای مکث در تمرینات، تنظیم وزنهها و حتی رد کردن حرکات در صورت نیاز وجود دارد.
Peloton همچنین برخی از درخواستشدهترین ویژگیهای سختافزاری را از اعضای خود در خود جای داده است. در حالی که یک سینی تلفن شما را شگفتزده نخواهد کرد، یک فن سه سرعته جدید و یک صندلی بازمهندسیشده همگی با ماشینهای پلاس عرضه میشوند. Peloton همچنین با Sonos برای ارتقاء سیستم بلندگو همکاری کرده است و ماشینهای پلاس اولین ماشینهایی هستند که دارای یک ووفر داخلی هستند.
ویژگیهای Peloton IQ فراتر از دید رایانه است. در تمام ماشینهای جدید، میتواند برنامههای تمرینی شخصیسازیشده ایجاد و ردیابی کند، و حتی میتواند تمرینات قدرتی را کنترل کند که میتوانید با سرعت خودتان انجام دهید، اگر حرکات مربی خیلی گیجکننده باشد.
به عنوان مثال، با روشن کردن Peloton مورد نظر خود در روز دوشنبه، می توانید یک هفته تمرینات را برنامه ریزی کنید، با این هوش مصنوعی در پس زمینه کار می کند تا تمرینات متعادل یا یک برنامه آموزشی متناسب با اهداف تناسب اندام شما ارائه دهد، خواه کاهش وزن باشد، تناسب اندام قلبی عروقی یا قدرت.
Peloton IQ همچنین سابقه تمرینی شما را تجزیه و تحلیل می کند و معیارهای و اهداف هدف شخصی سازی شده ای را ارائه می دهد تا به آنها در انتخاب تمرین خود کمک کند. یک تمرین چالش برانگیزتر (یا طولانی تر) را انتخاب کنید و IQ توجه خواهد داشت که این تمرین هنگام مرور کتابخانه کلاس "سخت تر از معمول" خواهد بود.
Peloton در حال گسترش پیشنهادات عضویت خود حتی بیشتر است، اگرچه چندین مورد جالب هنوز در دسترس نیستند. به عنوان مثال، این شرکت با بیمارستان جراحی ویژه نیویورک برای توسعه برنامه تمرینی که بر پیشگیری و بهبودی از آسیب تمرکز دارد، همکاری می کند. همچنین Breathwrk، یک برنامه تمرین تنفسی را که اکنون در خدمات برای اعضای All-Access و App+ گنجانده شده است، خریداری کرد.
حتی بیشتر از این هم وجود دارد. Peloton همچنین با Respin Health در یک برنامه هشت هفته ای همکاری می کند و کلاس های Peloton را برای هدف قرار دادن تسکین علائم و بهبود کلی کیفیت زندگی برای اعضایی که یائسگی را تا بعد از یائسگی تجربه می کنند، تنظیم می کند. و – به دوست ورزشی رقابتی خود نگویید – Peloton در حال گسترش همکاری خود با Hyrox با کلاس های جدید برای کمک به تمرین برای آن مسابقات شیدایی است.
تمام این اضافات هزینه دارد. قیمت نسخههای جدید Cross Training چند صد دلار بالاتر از مدل قبلی خود است. قیمت دوچرخه کراس ترینینگ Peloton 1695 دلار است، در حالی که قیمت دوچرخه+ به 2695 دلار میرسد. قیمت تردمیل کراس ترینینگ از 3295 دلار شروع میشود، در حالی که قیمت تردمیل+ 6695 دلار است. و اگر به دنبال یک قایق ردیفی ارتقا یافته هستید، قیمت ردیف+ از 3495 پوند شروع می شود. همه ماشین ها به اشتراک Peloton نیاز دارند که قیمت آن 50 دلار است.
و این افزایش هم وجود دارد. از ابتدای این ماه، Peloton اشتراک All-Access خود را از 44 دلار به 49.99 دلار و اشتراک App+ را از 24 دلار به 28.99 دلار افزایش داده است. سرویس فقط برنامه نیز از 12.99 دلار به 15.99 دلار افزایش یافته است.
محدوده جدید کراس ترینینگ هم اکنون در onepeloton.com، فروشگاه های خرده فروشی خود Peloton، آمازون و دیکز اسپورتینگ گودز برای خرید در دسترس است.