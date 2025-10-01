YouTube TV شبکه NBC را با تمدید لحظه آخری حفظ کرد، اما Univision را از دست داد

YouTube TV اعلام کرد که به توافق "تمدید کوتاه مدت" با NBCUniversal رسیده است تا بتواند در حین مذاکره برای یک قرارداد بلندمدت جدید، به ارائه برنامه های خود ادامه دهد. این سرویس هفته گذشته به مشتریان هشدار داد که مشارکت آن با NBCUniversal در 30 سپتامبر به پایان می رسد و هنوز قرارداد جدیدی امضا نکرده اند. در آن زمان گفت که NBC از این سرویس می خواهد "بیشتر از آنچه که از مصرف کنندگان برای همان محتوا در Peacock دریافت می کنند، بپردازد، که به معنای انعطاف پذیری کمتر و قیمت های بالاتر برای مشترکین [خودش] خواهد بود."

در حالی که YouTube TV توانست از حذف برنامه های NBC در لحظه آخر جلوگیری کند، نتوانست به توافق مشابهی با Univision، بزرگترین پخش کننده زبان اسپانیایی در ایالات متحده، دست یابد. ایمیلی برای مشتریان ارسال کرد و به آنها گفت که نتوانسته است به توافقی با TelevisaUnivision دست یابد که منعکس کننده ارزش محتوای آن باشد. در این ایمیل آمده است: "متاسفانه خواسته های فعلی آنها توسط عملکردشان در YouTube TV در طول چهار سال گذشته پشتیبانی نمی شود." سخنگوی YouTube در بیانیه ای گفت که این شرکت پخش کننده "بیش از 160 میلیون مشترک و میلیاردها بازدید در سراسر YouTube دارد." با این حال، ظاهراً "فقط بخش کوچکی از مصرف کلی" را در سرویس اشتراک تلویزیونی خود نشان می دهد.

در اوایل سپتامبر، TelevisaUnivision به مشتریان هشدار داد که گوگل قصد دارد برنامه های خود را از بسته استاندارد YouTube TV حذف کند و برای دسترسی به شبکه خود 15 دلار اضافی از بینندگان دریافت کند. این شرکت پخش کننده آن را "مالیات اسپانیایی" نامید و اخلاق گوگل را در "دوران عدم اطمینان اقتصادی برای بسیاری" زیر سوال برد. این شرکت پخش کننده در بیانیه ای جدید در مورد حذف شبکه خود از این سرویس، اقدامات YouTube TV را "نابهنگام و فجیع در آستانه تعطیلی احتمالی دولت" خواند. وی افزود: "به بدتر شدن اوضاع، YouTube TV تصمیم گرفت این اقدام را در ماه میراث اسپانیایی انجام دهد - اقدامی که عمیقاً بی احساس و توهین آمیز است."