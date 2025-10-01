مدل Y Performance به‌روز شده تسلا با قیمت ۵۷,۴۹۰ دلار عرضه می‌شود

مدل Y Performance به‌روز شده تسلا با اسم رمز "Juniper"، برای کسانی که شتاب بیشتر می‌خواهند و حاضرند برای آن هزینه کنند، بالاخره در آمریکا عرضه شد. سریع‌ترین مدل Y تسلا که ماه گذشته در اروپا عرضه شد، نه ماه خوب پس از آغاز فروش مدل تمام چرخ متحرک (AWD) با برد بالا در ایالات متحده، از راه می‌رسد.

ما از قبل می‌دانستیم که مدل Y Performance جدید با شتاب ۰ تا ۶۰ مایل در ساعت در ۳.۳ ثانیه، سریع است، فقط ۰.۸ ثانیه کندتر از یک بوگاتی شیرون سوپر اسپورت. چیزی که هنوز نمی‌دانستیم، برد EPA بود که ۳۰۶ مایل است، در مقایسه با ۳۲۷ مایل و ۳۵۷ مایل برای نسخه‌های Long Range AWD و Long Range RWD، به ترتیب. بنابراین سریع‌تر، اما سریع‌تر به سمت ایستگاه شارژ نیز خواهد رفت.

تغییرات ظریفی در قسمت جلو و عقب، همراه با چرخ‌های ۲۱ اینچی Arachnid و سیستم تعلیق اسپرت‌تر با میرایی تطبیقی وجود دارد. همچنین از شارژ سریع‌تر به لطف سلول‌های باتری با چگالی بالاتر پشتیبانی می‌کند. در داخل، صندلی‌هایی با ظاهر مسابقه‌ای با بالشتک‌های جانبی تقویت‌شده و بازشوهای بالشتک ران برقی دارد.

برای همه اینها، شما ۵۷,۴۹۰ دلار پرداخت خواهید کرد که ۱۲,۵۰۰ دلار بیشتر از مدل پایه Long Range RWD و ۸,۵۰۰ دلار بیشتر از نسخه LR AWD است (این تقریباً دقیقاً همان قیمت مدل S اصلی تسلا است، به هر حال). اگر امیدوار بودید که یکی بخرید و تخفیف اعتبار مالیاتی فدرال ۷۵۰۰ دلاری را دریافت کنید، متأسفانه این اعتبار اکنون منقضی شده است — اما ممکن است اعتبارات ایالتی همچنان اعمال شوند.