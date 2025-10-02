بررسی Ray-Ban Meta (نسل دوم): عینک‌های هوشمند بالاخره کاربردی می‌شوند

از بسیاری جهات، Meta تغییر زیادی در عینک‌های Ray-Ban نسل دوم خود ایجاد نکرده است. آخرین مدل دارای همان طراحی و تا حد زیادی همان مشخصات مدل‌های اصلی است، با دو ارتقاء مهم: عمر باتری بیشتر و کیفیت ویدیویی بهبود یافته.

در عین حال، عینک‌های Ray-Ban Meta دارای ویژگی‌های زیادی هستند که در زمان اولین بررسی من از آن‌ها دو سال پیش وجود نداشتند، که بیشتر به لطف هوش مصنوعی است. و با عرضه فریم‌های نسل دوم، هنوز چیزهای زیادی برای مشتاق بودن وجود دارد، مانند ویژگی‌های جدید دوربین و صدای مجهز به هوش مصنوعی. خبر خوب این است که Meta این به‌روزرسانی‌ها را به فریم‌های جدید خود محدود نمی‌کند، بنابراین اگر یک جفت قدیمی‌تر دارید، همچنان ویژگی‌های جدید را خواهید دید. اما، اگر در مورد خرید یک جفت مردد بوده‌اید، هرگز زمان بهتری برای ورود وجود نداشته است.

همان ظاهر، مشخصات (کمی) بهتر

Meta و EssilorLuxottica از روشی که در دو سال گذشته استفاده کرده‌اند، خیلی دور نشده‌اند. عینک‌های Ray-Ban Meta نسل دوم در تعدادی از سبک‌های فریم با تعدادی تنوع رنگ و لنز عرضه می‌شوند که از 379 دلار شروع می‌شوند. من یک جفت فریم Wayfarer را در رنگ جدید "آبی کیهانی براق" با لنزهای transition شفاف امتحان کردم.

من شخصاً ظاهر فریم‌های Headliner کمی باریک‌تر را ترجیح می‌دهم، اما عینک‌های نسل دوم هنوز بسیار شبیه عینک‌های سنتی Wayfarer هستند. من هرگز طرفدار لنزهای transition برای عینک طبی خودم نبوده‌ام، اما کم کم دارم به آن‌ها برای عینک‌های هوشمند علاقه‌مند می‌شوم. از آنجایی که Meta دوربین‌های خود را بهبود بخشیده و دستیار هوش مصنوعی خود را مفیدتر کرده است، دلایل بیشتری برای استفاده از عینک در داخل خانه پیدا کرده‌ام.

عینک‌های Ray-Ban Meta نسل دوم با فریم‌های شفاف عرضه می‌شوند، با لنزهای پلاریزه و transition که به عنوان ارتقاء در دسترس هستند. Karissa Bell for Engadget

همچنین، اگر قرار است 300 دلار یا بیشتر برای یک جفت پرداخت کنید، بهتر است بتوانید از آنها در هر کجا که هستید استفاده کنید. این همچنین کمک می‌کند که لنزهای transition روی عینک‌های Ray-Ban Meta نسل دوم کمی تیره‌تر از Wayfarers نسل اول من با لنزهای transition می‌شوند. ارتقاء از لنزهای شفاف استاندارد برای شما هزینه خواهد داشت. فریم‌ها با لنزهای پلاریزه از 409 دلار، transition ها از 459 دلار شروع می‌شوند و لنزهای طبی می‌توانند به طور قابل توجهی بیشتر هزینه داشته باشند.

همانند عینک‌های Oakley Meta HSTN، Ray-Ban های نسل دوم دارای عمر باتری بیشتر و دوربین بهتری هستند. Meta می‌گوید که باتری می‌تواند تا هشت ساعت با یک بار شارژ با "استفاده معمولی" دوام بیاورد. من توانستم کمی بیشتر از پنج ساعت و نیم پخش مداوم موسیقی را فشار دهم. این یک گام قابل توجه نسبت به باتری جفت اصلی من است که پس از دو سال، شروع به نشان دادن سن خود کرده است. عینک‌ها اکنون از ضبط ویدیویی 3K با وضوح بالاتر نیز پشتیبانی می‌کنند، اما لنز واید 12 مگاپیکسلی همان عکس‌های پرتره 3,024 x 4,032 پیکسلی را مانند مدل‌های قبلی می‌گیرد.

عینک‌های نسل دوم دارای همان طراحی نسل اول هستند، با یک دکمه ضبط در سمت راست فریم‌ها. جعبه شارژ 48 ساعت عمر باتری اضافی را فراهم می‌کند. Karissa Bell for Engadget

برای ویدیوها، یک افزایش کیفیت قابل توجه وجود دارد، اما من هنوز فکر می‌کنم که احتمالاً برای اکثر افراد ضروری نیست اگر در درجه اول کلیپ‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید. این امر عینک‌ها را برای سازندگان جذاب‌تر می‌کند، و با قضاوت بر اساس تعداد آنها در Connect، من گمان می‌کنم که Meta آنها را به عنوان بخش مهمی از پایگاه کاربری خود می‌بیند. من مشتاقانه منتظر اضافه شدن قابلیت ضبط ویدیوهای Hyperlapse و slow-motion توسط Meta هستم، زیرا فکر می‌کنم اینها ممکن است جالب‌تر از فیلم POV استاندارد برای فعالیت‌های روزمره باشند.

هوش مصنوعی Meta + آنچه در راه است

دو سال پیش، من نسبتاً به دستیار هوش مصنوعی Meta بدبین بودم. اما از آن زمان، Meta به طور پیوسته قابلیت‌های جدیدی را اضافه کرده است. از بین آنها، توانایی‌های ترجمه عینک مورد علاقه من بوده است. در سفر اخیر به آرژانتین، از ترجمه زنده برای دنبال کردن یک تور پیاده‌روی در قبرستان معروف Recoleta استفاده کردم. این کامل نبود - این ویژگی بیشتر برای مکالمات رفت و برگشتی در نظر گرفته شده است تا تک‌گویی‌های طولانی - اما به من اجازه داد در توری شرکت کنم که در غیر این صورت مجبور بودم از آن صرف نظر کنم. (یک هشدار: استفاده از ترجمه زنده برای مدت طولانی یک قاتل بزرگ باتری است.)

هوش مصنوعی Meta همچنین می‌تواند زمینه و ترجمه‌ها را در سناریوهای دیگر نیز ارائه دهد. من مدتی را در آلمان در حالی که آخرین عینک‌های Ray-Ban نسل دوم را آزمایش می‌کردم، گذراندم و بارها از Meta خواستم که علائم و اعلان‌ها را ترجمه کند. به عنوان مثال، در اینجا نحوه خلاصه کردن این مجموعه علائم توسط هوش مصنوعی Meta آورده شده است.

هوش مصنوعی Meta توانست این علائم را (سمت چپ) وقتی از آن پرسیدم "این علائم چه می‌گویند؟" ترجمه کند Karissa Bell for Engadget

همانطور که در بررسی عینک‌های Oakley Meta HSTN نوشتم، هنوز استفاده زیادی از Live AI پیدا نکرده‌ام، که به شما امکان می‌دهد در زمان واقعی با دستیار تعامل داشته باشید و در مورد محیط اطراف خود سؤال بپرسید. هنوز بیشتر شبیه یک چیز جدید است، اما یک نسخه نمایشی سرگرم کننده برای نشان دادن به دوستانی است که هرگز "عینک‌های هوش مصنوعی" را امتحان نکرده‌اند. همچنین برخی موارد بسیار جالب دسترسی وجود دارد که از دوربین‌های عینک و قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. ویژگی‌هایی مانند "پاسخ‌های دقیق" و پشتیبانی از "Be My Eyes" نشان می‌دهند که چگونه عینک‌های هوشمند می‌توانند به ویژه برای افرادی که نابینا هستند یا با کم بینایی دست و پنجه نرم می‌کنند، تأثیرگذار باشند.

یکی از ویژگی‌های مجهز به هوش مصنوعی که هنوز امتحان نکرده‌ام، Conversation Focus است، که می‌تواند صدای شخصی را که با او صحبت می‌کنید تنظیم کند و در عین حال صدای پس‌زمینه را کاهش دهد. Meta این ویژگی را در Connect به نمایش گذاشت، اما دقیقا نگفته است که چه زمانی در دسترس خواهد بود. اما اگر طبق برنامه کار کند، می‌توانم ببینم که در بسیاری از سناریوها مفید است.

من همچنین به ویژه از اعلامیه Connect Meta مبنی بر اینکه سرانجام به توسعه دهندگان شخص ثالث اجازه می‌دهد تا ادغام‌های خود را برای عینک‌های هوشمند خود ایجاد کنند، شگفت‌زده شدم. در حال حاضر تعداد انگشت شماری از شرکا وجود دارد، مانند Twitch و Disney، که راه‌هایی برای استفاده از دوربین عینک و ویژگی‌های هوش مصنوعی پیدا می‌کنند. تا به حال، ابزارهای چندوجهی هوش مصنوعی Meta نویدهایی داده‌اند، اما من واقعاً نتوانسته‌ام راه‌های زیادی برای استفاده از قابلیت‌ها در زندگی روزمره خود پیدا کنم.

اجازه دادن به سازندگان برنامه به این پلتفرم می‌تواند این را تغییر دهد. Disney یکپارچه‌سازی عینک‌های هوشمند را برای داخل پارک‌های خود پیش‌نمایش کرده است که به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهد تا اطلاعات بی‌درنگ در مورد سواری‌ها، جاذبه‌ها و سایر امکانات رفاهی را هنگام قدم زدن در اطراف دریافت کنند. برنامه گلف 18Birdies برنامه‌ای را برای ارائه آمار و سایر اطلاعات در حین بازی در زمین به نمایش گذاشته است.

آیا باید اینها را بخرید؟ و حریم خصوصی چطور؟

وقتی عینک‌های Ray-Ban Meta دو سال پیش عرضه شدند، پاسخ به این سوال بسیار ساده بود. اگر ایده عینک‌های هوشمند با یک دوربین خوب و بلندگوهای گوش باز برای شما جذاب بود، خرید یک جفت یک تصمیم ساده بود.

اکنون، کمی پیچیده‌تر است. Meta همچنان در حال به روز رسانی عینک‌های Ray-Ban نسل اول خود با ویژگی‌های جدید مهم مانند Conversation Focus، حالت‌های جدید دوربین و یکپارچه‌سازی برنامه‌های شخص ثالث است. بنابراین اگر از قبل یک جفت دارید، اگر ارتقا ندهید، چیز زیادی را از دست نخواهید داد. (و با قیمت اولیه 299 دلار، عینک‌های نسل اول همچنان اگر گزینه مقرون به صرفه‌تری می‌خواهید، عالی هستند.)

گزینه‌های دیگری نیز برای در نظر گرفتن وجود دارد. عینک‌های Oakley Meta Vanguard آینده با ارتقاء سخت‌افزاری اساسی‌تر و سایر ویژگی‌های منحصربه‌فرد عرضه می‌شوند که برای ورزشکاران و هر کسی که زمان زیادی را در فضای باز می‌گذراند جذاب خواهد بود. و در سطح بالاتر، عینک‌های Meta Ray-Ban Display با قیمت 799 دلار وجود دارند که عناصر AR را با ویژگی‌های موجود خود به روشی جذاب ترکیب می‌کنند.

Meta قبلاً چندین ویژگی جدید مانند حالت‌های جدید دوربین و Conversation Focus را پیش‌نمایش کرده است. Karissa Bell for Engadget

من همچنین بسیاری از همان نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی را دارم که وقتی عینک‌های Ray-Ban برند Meta را در سال 2021 بررسی کردم، داشتم. من به خوبی آگاه هستم که Meta در حال حاضر از طریق برنامه‌های خود مقدار فوق‌العاده‌ای از داده‌ها را در مورد ما جمع‌آوری می‌کند، اما عینک‌ها فقط به نظر می‌رسند که دسترسی بسیار شخصی‌تر و بالقوه تهاجمی‌تری به زندگی ما ارائه می‌دهند.

Meta همچنین در ماه‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در سیاست حفظ حریم خصوصی عینک‌های خود ایجاد کرده است. دیگر به کاربران در ایالات متحده اجازه نمی‌دهد انصراف دهند از ذخیره ضبط‌های صوتی در ابر خود، اگرچه هنوز امکان حذف دستی ضبط‌ها در برنامه Meta AI وجود دارد.

این شرکت می‌گوید که از محتویات عکس‌ها و ویدیوهایی که ضبط می‌کنید برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی خود یا ارائه تبلیغات استفاده نخواهد کرد. با این حال، تصاویر محیط اطراف شما که برای ویژگی‌های چندوجهی عینک مانند Live AI پردازش می‌شوند، می‌توانند برای اهداف آموزشی استفاده شوند (این تصاویر در رول دوربین دستگاه شما ذخیره نمی‌شوند). سیاست حفظ حریم خصوصی Meta همچنین بیان می‌کند که از صوتی که از طریق دستورات صوتی ضبط می‌شود برای آموزش استفاده می‌کند. و باید ناگفته بماند، اما هر کسی که از عینک‌های Meta استفاده می‌کند، باید در مورد به اشتراک گذاشتن تعاملات خود با برنامه هوش مصنوعی آن بسیار مراقب باشد، زیرا به نظر می‌رسد دسته‌ای از کاربران به طور ناخواسته تعداد زیادی از تعاملات بسیار شخصی را با جهان به اشتراک گذاشته‌اند.

اگر هیچ یک از اینها شما را ناراحت نمی‌کند، من اینجا نیستم تا شما را متقاعد کنم که غیر از این فکر کنید! ما هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای حریم خصوصی بلندمدت هوش مصنوعی مولد هستیم، چه رسد به هوش مصنوعی مولد در پوشیدنی‌های مجهز به دوربین. در عین حال، به عنوان کسی که بیش از چهار سال است که به طور متناوب عینک‌های هوشمند Meta را می‌پوشد، می‌توانم بگویم که Meta توانسته چیزی را که زمانی احساس می‌شد یک حقه است، به یک وسیله جانبی واقعاً مفید تبدیل کند.



