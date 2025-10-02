بلندگوی گوگل هوم در حال دریافت یک بازسازی مبتنی بر Gemini است

گوگل امروز موجی از به‌روزرسانی‌های سخت‌افزاری را اعلام کرد، از جمله دادن مقداری توجه به بلندگوی گوگل هوم. ما ماه گذشته یک تیزر برای بلندگوی هوشمند بازسازی‌شده دیدیم، بنابراین این اعلامیه تعجب‌آور نیست، اما جزئیات خاصی در مورد آنچه که در تلاش‌های خانه هوشمند این شرکت می‌آید، ارائه می‌کند.

این بلندگوی جدید گوگل هوم، دستیار هوش مصنوعی Gemini را در مرکز توجه قرار می دهد، همانطور که در مورد بسیاری از سخت افزارهای گوگل امروزه وجود دارد. حلقه نور نیز رنگ‌های مختلفی را چشمک می‌زند تا نشان دهد چه زمانی مدل هوش مصنوعی در حال گوش دادن، پردازش یا پاسخ دادن است. اگر اشتراک Google Home Premium را دارید، می‌توانید از Home برای دسترسی به Gemini Live نیز استفاده کنید. پست وبلاگ نوید "مکالمات طبیعی تر" با این مدل را می دهد، که می گوید دارای پردازش سفارشی برای پشتیبانی از خواسته های اجرای یک دستیار هوش مصنوعی است.

گوگل همچنین صدای 360 درجه را به بلندگوی هوم می آورد. تکرار آینده می‌تواند یک جفت بلندگوی هوم را به استریمر Google TV متصل کند و امکان ایجاد یک سیستم سینمای خانگی فراگیر را فراهم کند. هوم همچنان قادر خواهد بود به سایر بلندگوهای Google Nest نیز متصل شود. و برای افرادی که به حریم خصوصی اهمیت می دهند، یک دکمه فیزیکی برای خاموش کردن میکروفون وجود دارد.

بلندگوی جدید تا بهار 2026 در دسترس نخواهد بود و با قیمت 99 دلار به فروش می رسد. دارای چهار گزینه رنگی است: چینی، فندقی، یشمی و توتی. بلندگوی گوگل هوم در ایالات متحده، کانادا، انگلستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند، دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، بلژیک، سوئیس، اتریش، ژاپن، استرالیا و نیوزلند در دسترس خواهد بود.

این اطلاعیه پس از اعلام رویداد سخت افزاری پاییزی آمازون منتشر می شود، که همچنین دارای به‌روزرسانی‌های بزرگی برای بلندگوهای هوشمند متمرکز بر دستیار هوش مصنوعی Alexa+ خود بود، از جمله یک فرم فاکتور کاملاً جدید به نام Echo Dot Max.