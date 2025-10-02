زنگ درب Nest جدید گوگل و دوربین های Nest دارای ویدئوی 2K و توانایی های جدید هوش مصنوعی هستند

یک روز پس از اینکه آمازون به روز رسانی کرد دوربین های امنیتی خود را، گوگل نیز به دنبال آن مجموعه رقیب خود را به روز رسانی کرد. سه دوربین امنیتی جدید Nest از امروز در دسترس هستند. آخرین زنگ درب Nest و دوربین های Nest دارای ویدئوی با وضوح بالاتر (2K HDR) و میدان دید گسترده تری هستند. این نه تنها تصاویر بهتری را ارائه می دهد، بلکه راه را برای ویژگی های جدید (پولی) هوش مصنوعی نیز باز می کند.

اضافات جدید گوگل شامل دوربین داخلی Nest (نسل سوم)، دوربین بیرونی Nest (نسل دوم) و زنگ درب Nest (نسل سوم) است. این شرکت می گوید این دستگاه ها به گونه ای طراحی شده اند که "داده های غنی و دقیقی را ارائه دهند که هوش مصنوعی چندوجهی ما برای درک آن استفاده می کند." به گفته این شرکت، نتایج " هشدارهای بهتر " و توانایی " یافتن لحظات مهم، سریعتر " است.

گوگل می گوید DxOMARK به هر سه آنها رتبه اول را در کلاس خود برای کیفیت تصویر داده است. دوربین های Nest هر کدام دارای وضوح 2560 x 1400 با میدان دید مورب 152 درجه (FOV) هستند. زنگ درب Nest از یک سنسور 2048 x 2048 با FOV 166 درجه استفاده می کند. هر سه آنها از زوم دیجیتال تا 6 برابر پشتیبانی می کنند.

هشدارها می توانند به طور دیجیتالی روی سوژه ها زوم کنند. گوگل

این شرکت می گوید این ترکیب، توانایی دوربین ها را برای ضبط ویدیو در شرایط کم نور افزایش می دهد. به طور خاص، گوگل ادعا می کند که آنها 120 درصد حساسیت نور بیشتری نسبت به مدل های قبلی خود ارائه می دهند. این شرکت نوشت: "این بدان معناست که دوربین ها اکنون می توانند در حالت تمام رنگی در هنگام سحر و غروب خورشید بسیار طولانی تر از قبل باقی بمانند."

وضوح بالای تصویر همچنین به شما امکان می دهد به طور دیجیتالی روی یک منطقه خاص در برنامه Home زوم کنید و بقیه را برش دهید. گوگل می گوید این ویژگی می تواند برای نقاط داغی مانند یک باغچه یا مسیر پیاده روی مفید باشد. به طور مشابه، هشدارهای شما شامل پیش‌نمایش‌های متحرکی هستند که روی موضوع زوم می‌کنند. این می تواند تشخیص اینکه چه کسی یا چه چیزی باعث ایجاد اعلان شده است را در یک نگاه آسان تر کند.

Ask Home (چپ) و Home Brief گوگل

توانایی های ارتقا یافته هوش مصنوعی Gemini شامل یک ویژگی چت بات جدید به نام Ask Home است. این به شما امکان می دهد کارهایی مانند پرسیدن اینکه چه چیزی گیاهان شما را خورده است را انجام دهید. (در مثال گوگل، چت بات توضیح می دهد که خرگوش ها بوده اند و شواهدی از عکس ارائه می دهند.) همچنین به شما امکان می دهد کارهای خانه هوشمند را انجام دهید یا با استفاده از زبان طبیعی، خودکارسازی ایجاد کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های جدید هوش مصنوعی، Home Brief است که خلاصه‌ای تولید شده توسط هوش مصنوعی از فعالیت‌های روزانه را به شما می‌دهد. هر دو ویژگی جدید هوش مصنوعی نیاز به اشتراک Google Home Premium دارند.

هر سه دوربین از امروز در فروشگاه Google و با شرکای خرده فروشی در دسترس هستند. دوربین داخلی Nest 100 دلار قیمت دارد. دوربین بیرونی Nest 150 دلار برای شما هزینه خواهد داشت. و زنگ درب Nest 180 دلار قیمت دارد.