گوگل برنامه خانه هوشمند خود را برای نمایش Gemini بازسازی کرده است

به عنوان بخشی از اعلامیه های خانه هوشمند گوگل امروز، این شرکت از ظاهر جدیدی برای برنامه Google Home خود رونمایی کرده است که امروز به صورت جهانی عرضه خواهد شد. قلب بازطراحی مربوط به Gemini for Home است که جایگزین نقش Google Assistant در دستگاه‌های هوشمند می‌شود و نوید یک روش مکالمه‌ای‌تر برای تعامل و هدایت هوش مصنوعی شرکت را می‌دهد. برنامه Google Home اکنون جایی است که مشتریان دستگاه‌های Nest خود را کنترل می‌کنند.

اکنون یک زبانه Home با نمای تلفیقی از سیستم، یک زبانه Activity که اعلان‌ها را از همه دستگاه‌های متصل جمع‌آوری می‌کند و یک زبانه Automations برای مدیریت جنبه خودکار سخت‌افزار خانه هوشمند وجود دارد. این برنامه همچنین اکنون یک گزینه دائمی با هوش مصنوعی "Ask Home" در هدر دارد که گوگل آن را "مرکز فرماندهی زبان طبیعی برای کل خانه شما" توصیف می کند. این شرکت قول می دهد که می تواند دستورات طبیعی نوشته شده را اجرا کند، مانند جستجوی لحظات خاص در یک کلیپ دوربین یا ایجاد اتوماسیون های بازتر. با این حال، برای دسترسی به برخی از این ویژگی ها، به اشتراک Google Home Premium نیاز است.

علاوه بر ویژگی های جدید Gemini، برنامه Google Home برای افزایش قابلیت اطمینان و عملکرد بازسازی شده است. این نرم افزار "به طور قابل توجهی سریعتر" بارگیری می شود، طبق گزارش ها در برخی از دستگاه های Android بیش از 70 درصد سریعتر است. نمایش‌های دوربین در این برنامه باید 30 درصد سریع‌تر بارگیری شوند و خرابی‌های پخش باید در نسخه جدید 40 درصد کاهش یابد. گوگل همچنین به کاهش تقریباً 80 درصدی خرابی‌های برنامه می‌بالد و گفت که علاوه بر این، در تلاش است تا مصرف باتری را بهبود بخشد.