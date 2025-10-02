Gemini برای خانه، جایگزین رسمی Google Assistant در دستگاه‌های هوشمند است

گوگل بالاخره آماده است تا توضیح دهد که چگونه Gemini جایگزین Google Assistant در خانه هوشمند شما خواهد شد. دستیار صوتی اصلی این شرکت با Gemini for Home به‌درستی نام‌گذاری‌شده از این ماه جایگزین خواهد شد و عصر خانه هوشمند با کاربری آسان‌تر و مکالمه‌ای‌تر را آغاز می‌کند.

همانطور که گوگل در CES 2025 پیش‌نمایش کرد، بزرگترین تغییری که Gemini for Home برای طرفداران Google Assistant معرفی می‌کند، پایان دادن به دستورات سفت و سخت است. در حالی که هنوز باید از عبارت بیداری "Hey Google" استفاده کنید، روزهای نیاز به دقت به پایان رسیده است. گوگل ادعا می‌کند که Gemini زمینه را به اندازه کافی درک می‌کند تا نه تنها به خاطر بسپارد که آخرین درخواست شما چه بوده است، بلکه متوجه شود که اگر می‌گویید "Hey Google، من می‌خواهم فیلم تماشا کنم، چراغ‌ها را خاموش کن"، منظور شما دقیقاً چراغ‌های اتاق نشیمن است. همچنین می‌توانید چندین درخواست را در یک جمله با هم زنجیر کنید و بدون اینکه مجبور باشید اپلیکیشن Google Home را بیرون بیاورید، فقط با توصیف کردن آنها، اتوماسیون ایجاد کنید. و هنگامی که می‌خواهید به طور کامل از عبارات بیداری خلاص شوید، می‌توانید یک چت Gemini Live را شروع کنید و با Gemini درباره هر آنچه که انتخاب می‌کنید، یک رفت و برگشت روان داشته باشید.

بهبودهای مبتنی بر هوش مصنوعی به هر دوربینی که در خانه هوشمند خود دارید نیز گسترش می‌یابد. گوگل می‌گوید که Gemini می‌تواند اعلان‌های مفیدتری ایجاد کند اگر یک دوربین حرکتی را تشخیص دهد یا رویدادی قابل توجه را از اطراف خانه شما فیلمبرداری کند، به لطف درک معنایی آن از تصاویر. همچنین می‌توانید یک قطعه خاص از فیلم را با درخواست‌های زبان طبیعی بیرون بکشید و حتی بر اساس چیزهایی که خانه هوشمند شما از طریق ویژگی جدیدی به نام "Ask Home" ضبط کرده است، پاسخ دریافت کنید. مانند Ask Photos در Google Photos، Ask Home زمینه و معنای فیلمی را که ضبط کرده‌اید درک می‌کند تا به سؤالاتی مانند "آیا در ماشین را باز گذاشته‌ام" پاسخ دهد. و برای یک نمای کلی بزرگتر از آنچه در خانه می‌گذرد، "Home Brief" می‌تواند رویدادهای مهمی را که فیلمبرداری کرده‌اید شناسایی کند و "ساعت‌ها فیلم را به یک خلاصه سریع و قابل هضم خلاصه می‌کند که می‌توانید برای اطلاع از آنچه در غیاب شما اتفاق افتاده است، بخوانید" گوگل می‌گوید.

Google

گوگل می‌گوید که Gemini for Home در تمام دستگاه‌های خانه هوشمند آن که در دهه گذشته عرضه شده‌اند، از جمله زنگ درها و دوربین‌های جدید Gemini for Home سازگار که توسط والمارت ایجاد شده‌اند، در دسترس خواهد بود. متاسفانه، اگر به ویژگی‌هایی مانند Gemini Live، اعلان‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، Ask Home و Home Brief علاقه‌مند هستید، باید برای استفاده از آن، ۱۰ دلار در ماه برای اشتراک Google Home Premium پرداخت کنید. این اشتراک همچنین ۳۰ روز فضای ذخیره‌سازی ابری اضافی برای هر ویدئویی که خانه هوشمند شما ضبط می‌کند باز می‌کند و بدون هیچ هزینه اضافی همراه با اشتراک‌های Google AI Pro و Ultra ارائه می‌شود.

برای امتحان کردن Gemini for Home در اسرع وقت، می‌توانید برای دسترسی زودهنگام در برنامه Google Home ثبت‌نام کنید. گوگل می‌گوید این به‌روزرسانی در طول ماه اکتبر عرضه می‌شود و "در اواخر ماه" به بلندگوهای هوشمند و نمایشگرهای هوشمند می‌رسد.