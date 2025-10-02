اوبر در اولین دادخواست از بسیاری از دادخواست های تعرض جنسی بی گناه شناخته شد

بر اساس گزارش _The New York Times_، یک هیئت منصفه در کالیفرنیا اوبر را مسئول تجاوز جنسی که یک زن گفت در یک سفر در سال 2016 رخ داده است، ندانست. این اولین مورد از هزاران دادخواست مشابه در ایالات متحده از سوی زنانی است که ادعا می کنند توسط رانندگان اوبر "ربوده شده اند، مورد آزار جنسی، ضرب و شتم جنسی، تجاوز جنسی، حبس غیرقانونی، تعقیب، آزار و اذیت یا به نوعی مورد حمله قرار گرفته اند"، طبق ادعای اصلی. این پرونده ها تجمیع شده اند، به این معنی که می توانند در مقابل همان قاضی با فرآیندهای رویه ای مشابه ارائه شوند، در حالی که هنوز به صورت جداگانه رسیدگی می شوند.

زن در اولین پرونده، که به عنوان جسیکا سی. شناخته می شود، گفت که وقتی یک سفر به فرودگاه سن خوزه سفارش داد، دانشجوی 18 ساله کالج بود. بنا به شهادت او، مدت کوتاهی پس از سوار شدن، راننده از مسیر خود منحرف شد و روی او بالا رفت، او را لمس کرد و بوسید و سعی کرد شلوارش را درآورد. قربانی به راننده گفت "نه، نه، نه" و سعی کرد او را هل دهد. او از جان خود می ترسید و بعداً به دلیل حمله از تحصیل انصراف داد و از اختلال استرس پس از سانحه رنج می برد.

بر اساس قوانین کالیفرنیا، اگر اوبر در استفاده از اقدامات ایمنی کافی ناکام بوده باشد و این سهل انگاری "عامل اساسی" در ایجاد آسیب باشد، اوبر مسئول خسارات وارده به زن خواهد بود. برعکس، برای اینکه اوبر مسئول نباشد، هیئت منصفه باید تشخیص دهد که اوبر نمی دانسته و نمی توانسته انتظار داشته باشد که راننده اش از وضعیتی که ایجاد کرده است، سوء استفاده کند.

هیئت منصفه حکم داد که در حالی که اوبر سهل انگار بوده است، این سهل انگاری عامل اساسی در ایجاد آسیب به جسیکا سی. نبوده است. با این حال، وکیل شاکی گفت که دادگاه اجازه داده است مدارکی وارد محاکمه شود که به اوبر اجازه می دهد جسیکا سی. را به خاطر آسیبی که دیده است سرزنش کند، و افزود که این تصمیم قربانیان تعرض جنسی را از مراجعه منصرف می کند. جان تیلور از تیلور و رینگ گفت: "[این یک] روز غم انگیز برای قربانیان سوء استفاده جنسی در سراسر کشور است."

وکلای جسیکا سی. اوبر را متهم کردند که در حال سرپوش گذاشتن بر مقیاس مشکل تعرض جنسی خود است و در طول کشف فاش کردند که بیش از 558000 سفر از سال 2017 تا 2024 منجر به گزارش هایی از تعرض جنسی یا سوء رفتار شده است، که بسیار بیشتر از آنچه به طور عمومی گزارش شده است. آنها همچنین گفتند که این شرکت سیستم هایی مانند ضبط ویدیویی اجباری را که می توانست از مسافران محافظت کند، در نظر نگرفته است.

اوبر گفت که راننده در پرونده جسیکا سی. بررسی های سوابق را گذرانده است و هیچ هشداری را در مورد شکایات گذشته ایجاد نکرده است. این شرکت گفت که علیرغم استقرار اقدامات ایمنی متعدد، نمی تواند تضمین کند که تخلفات راننده هرگز رخ نخواهد داد و مسئول سوء رفتار راننده در هیچ موردی نیست. گاس فولدنر، رئیس ایمنی اوبر، در طول محاکمه شهادت داد که مسافران با مسئولیت خود از این سرویس استفاده می کنند.

اوبر به NYT گفت که کار آن "برای بهبود ایمنی در پلتفرم ما هرگز تمام نمی شود. اوبر سال هاست که برای بالا بردن سطح ایمنی تلاش کرده است و ما به این کار در سال های آینده ادامه خواهیم داد."