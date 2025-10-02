دوربین‌های دوچشمی هوشمند یونیستلار می‌توانند به شما بگویند به کدام کوه نگاه می‌کنید

هر روز فرصت امتحان کردن یک نوع کاملاً جدید از محصولات فناوری را پیدا نمی‌کنم. شرکت تلسکوپ‌سازی یونیستلار اخیراً این فرصت را به من داد تا با Envision، اولین دوربین دوچشمی هوشمندی که می‌تواند کوه‌ها و ستارگان را شناسایی کند، این کار را انجام دهم. تنها چیزهای مشابه آن در بازار دوربین‌های دوچشمی هوشمند سواروفسکی هستند، اما قیمت آن‌ها سه برابر است و منحصراً برای پرندگان و حیات وحش طراحی شده‌اند.

در رویدادی در نزدیکی مارسی، من یک نمونه اولیه Envision را با طراحی و بیشتر عملکردهای محصول نهایی امتحان کردم (مانند چندین محصول دیگر یونیستلار، این شرکت آن را در کیک‌استارتر بازاریابی کرد و 2.7 میلیون دلار جمع‌آوری کرد). برخی از ویژگی‌ها کمی خام بودند و برای استفاده روان از دوربین دوچشمی نیاز به تمرین بود. اما ترکیبی جالب از فناوری آنالوگ و دیجیتال است که مطمئناً مورد توجه ستاره شناسان و مسافران قرار خواهد گرفت.

Envision در ابتدا از گفتگوی بین مهندسان یونیستلار بیرون آمد که از خود می پرسیدند چرا هیچ دوربینی با پوشش دیجیتالی AR وجود ندارد. آنها به زودی متوجه شدند: این یک چالش مهندسی بزرگ بود. ترکیب تمام داده ها در یک پوشش و هماهنگ کردن آن با نمای نوری به ویژه آزاردهنده بود. کاهش تأخیر یکی دیگر از مشکلات بود، به طوری که نمایشگر دیجیتال از نمای نوری عقب نماند.

این شرکت در نهایت به راه حلی رسید که از فناوری AR وام گرفته بود. Envision لنزهای درجه یک را با یک سیستم طرح ریزی واقعیت افزوده ترکیب می کند که اطلاعات زمینه ای را از طریق یک میکرو دیسپلی روشن و با کنتراست بالا به مسیر نوری می تاباند. این پوشش فقط در یک چشم ظاهر می شود، اما مغز شما آن را به یک تصویر کامل تبدیل می کند.

دوربین‌های دوچشمی Envision داده‌ها را از حسگرهای اینرسی و یک قطب‌نما با استفاده از نرم‌افزار سفارشی برای "تضمین موقعیت‌یابی دقیق و جهت‌گیری کم‌دریفت" نمایشگر دیجیتال دریافت می‌کنند. سپس اطلاعات توپوگرافی و کارتوگرافی را از یک پایگاه داده بزرگ می‌گیرد و بر اساس موقعیت و جهت دید شما، آن را روی یک پوشش AR ادغام می‌کند. این اطلاعات از طریق اتصال اینترنتی تلفن شما به دست می آید، اما در صورت بارگذاری مناطق خاص از قبل، می توان از دوربین دوچشمی به صورت آفلاین نیز استفاده کرد.

Steve Dent for Engadget

من یک نمونه اولیه دست ساز را آزمایش کردم که فاقد کنترل کیفیت بود که در تولید کامل اتفاق می افتد. با این حال، مواد، اپتیک و الکترونیک تقریباً کامل بودند. برای آزمایش روز، من به سیتادل فورکالکیه رفتم که منظره ای پانوراما از رشته کوه ها در منطقه ارائه می دهد. در حالی که کمی ابری و بارانی بود، قله های دور تا فاصله 30 مایلی همچنان قابل مشاهده بودند.

Envision اگرچه کمی سنگین تر از دوربین های دوچشمی معمولی بود، اما به لطف پوشش لاستیکی و پلاستیک های با کیفیت، در طول یک ساعت استفاده راحت بود. برای استفاده از Envision، باید آن را مانند هر دوربین دوچشمی دیگری تنظیم کنید. آنها دارای تنظیم دیوپتر برای بینایی خاص شما هستند و می توانید چشمی ها را برای استفاده با عینک جمع کنید. یک تنظیم عرض برای مطابقت با چشمان شما و یک چرخ فوکوس برای واضح کردن دید وجود دارد.

با تنظیم همه اینها، یک کنترل راکر در سمت چپ وجود دارد که پوشش AR را فعال می کند، که شامل گرافیک های تک رنگ قرمز مانند یک بازی آرکید قدیمی است. دکمه های قبلی/بعدی به شما امکان می دهند بین اهداف جابجا شوید، که می توانید با زدن دکمه "تأیید" آنها را انتخاب کنید.

آخرین دکمه، "قفل هدف"، دو کار انجام می دهد. با یک بار کلیک کردن دقیقاً همین کار را انجام می دهد و روی هدف قفل می شود. سپس، اگر دوربین دوچشمی را به شخص دیگری بدهید، با فلش به همان جسم هدایت می شوند. و برای اصلاح هر گونه دریفت که ناگزیر رخ می دهد، دکمه قفل هدف را فشار داده و نگه دارید و دوربین دوچشمی را حرکت دهید تا هم پوشش و هم نمای نوری در یک راستا قرار گیرند. در نهایت، دکمه را رها کنید و همه چیز دوباره همگام می شود.

متاسفم، قادر به ارائه این بخش نیستم.

به عنوان یک دوربین دوچشمی معمولی، آنها دید واضحی از اشیاء دور به من دادند. من AR را روشن کردم و چند ثانیه صبر کردم تا چشمانم تنظیم شوند. هنگام نگاه کردن به یک افق کوهستانی، Envision ها یک طرح قرمز رنگ مطابق با توپوگرافی را پوشاندند، با نام قله ها و رشته کوه ها که در مرکز پایین صفحه نمایش داده می شدند، همراه با ارتفاع و فاصله آنها از بیننده. حدود نیم اینچ با نمای دنیای واقعی فاصله داشت، بنابراین من از کنترل قفل هدف برای هم تراز کردن کامل آنها استفاده کردم.

تأخیر بد نبود، اما اگر دوربین دوچشمی را خیلی سریع حرکت می دادم، حدود یک ثانیه طول می کشید تا پوشش به آن برسد. پس از اسکن چند بار در سراسر افق، پوشش دوباره از همگام خارج می شد، بنابراین باید از قفل هدف استفاده می کردم تا نماها را دوباره هم تراز کنم. یونیستلار به من گفت که هم تاخیر و هم عدم هم ترازی باید با نسخه تولید نهایی بهبود یابد.

در حال حاضر، Envision فقط می تواند قله ها، دره ها و رشته کوه ها را شناسایی کند. با این حال، در نسخه تولید و از طریق به روز رسانی های آینده، چیزهایی مانند چشمه های آب، پناهگاه ها، مسیرهای پیاده روی، رودخانه ها و دریاچه ها را شناسایی می کند. یک برنامه همراه به روز رسانی ها را ارائه می دهد و نرم افزار همچنین به کاربر اجازه می دهد نقاط مورد علاقه را انتخاب کند، به پایگاه داده جغرافیایی دسترسی داشته باشد و تورهای راهنما را دریافت کند. متأسفانه، هیچ یک از این ویژگی ها در نمونه اولیه ای که استفاده کردم در دسترس نبود.

آزمایش بعدی یافتن ستاره با استفاده از حالت شب Envision بود. خوشبختانه، نیازی نبود خیلی دور بروم (استخر هتل) زیرا ابرهایی که بیشتر روز آسمان را پوشانده بودند، به طور تصادفی از هم پاشیدند تا یک منظره ستاره ای شفاف را به ما نشان دهند.

برای یک تجربه ستاره نگری، Envision ها دگرگون کننده بودند. با تنظیم اپتیک های دوربین دوچشمی مانند قبل، روشن کردن نمای AR بلافاصله نام ستارگان منفرد را نشان می دهد که با خطوط در صورت های فلکی خود به هم متصل شده اند. به عنوان مثال، به Lynx اشاره کرد، یک صورت فلکی که با چشم غیر مسلح کم نور است، همراه با چهارمین ستاره درخشان آن Alsciaukat (31 Lyncis). نسخه نهایی دوربین دوچشمی همچنین سحابی ها، کهکشان ها، سیارات، قمرها، دنباله دارها، سیارک ها و حتی نقاط مورد علاقه ساخته دست بشر مانند ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) و محل های فرود آپولو را نشان می دهد.

متاسفم، قادر به ارائه این بخش نیستم.

این می تواند Envision را به یک ابزار آموزشی برجسته تبدیل کند. می توانید روی یک ستاره قفل کنید، سپس دوربین دوچشمی را به شخص دیگری بدهید و آنها می توانند به سرعت همان جسم را با دنبال کردن فلش ها پیدا کنند. آنها همچنین هر صورت فلکی را که بخشی از آن است، خواهند دید. فقط چند شب ستاره نگری طول می کشد تا کسی چیزهای زیادی در مورد آسمان شب یاد بگیرد.

در عین حال، این یک راه عالی برای ستاره شناسان مشتاق است تا اهداف جالبی را برای مطالعه با یک تلسکوپ قدرتمندتر بررسی کنند. من دقیقاً همین کار را انجام دادم، با استفاده از Envision برای رسیدن به یک خوشه ستاره ای. با نامی که به وضوح نمایش داده شده بود، آن را در تلسکوپ هوشمند Odyssey Pro یونیستلار وارد کردم و به سرعت آن را با دیدی بزرگتر و واضح تر دیدم. برعکس، می توانید نام یک ستاره را در برنامه یونیستلار وارد کنید و Envision، در نسخه نهایی تولید، شما را به آن هدایت می کند.

Envision مشکلاتی دارد. اگر کسی هستید که از قبل در دیدن از طریق دوربین دوچشمی مشکل دارد، اینها ممکن است برای شما مناسب نباشند. نمایشگر AR می تواند در مواقعی خواندن آن دشوار باشد و تنظیم روشنایی (به ویژه برای دید در شب) می تواند چالش برانگیز باشد. یک ویژگی گم شده دوربین داخلی مانند دوربین موجود در دوربین دوچشمی سواروفسکی است. این کمی ناامید کننده بود، زیرا نمی توانید به راحتی تجربه خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تنها راه انجام این کار، گرفتن عکس با گوشی هوشمند خود از طریق چشمی است. این در واقع مستلزم این است که دوربین دوچشمی را روی سه پایه قفل کنید که خب، هدف دوربین دوچشمی را از بین می برد.

با این حال، من فکر می کنم اولین تلاش یونیستلار برای ساخت دوربین دوچشمی هوشمند، حتی در شکل ناتمام خود، موفقیت آمیز بود. آنها یک عنصر اطلاعاتی به یک دید نوری واقعی اضافه می کنند و در نهایت دوربین های دوچشمی را که صدها سال است وجود داشته اند، وارد عصر اطلاعات می کنند.

Steve Dent for Engadget

مانند هر محصول اولیه ای (من به ساعت هوشمند Pebble فکر می کنم)، مطمئناً در نسخه های آینده به طور قابل توجهی بهبود می یابد. بله، برنامه های تلفن هوشمندی وجود دارند که می توانند ستاره ها و ویژگی های جغرافیایی را شناسایی کنند. اما چیزی در مورد نگاه کردن از طریق یک لنز و دیدن یک تصویر واقعی وجود دارد که نمی توان آن را شکست داد. و با Envision، در نهایت دقیقاً خواهید دانست که چه می بینید.

یونیستلار پیش‌سفارش برای دوربین‌های دوچشمی هوشمند Envision خود را از امروز با قیمت 999 دلار باز می‌کند، تخفیف نسبتاً زیادی از قیمت خرده‌فروشی نهایی 1499 دلار، و تحویل‌ها برای اکتبر 2026 تنظیم شده‌اند. این راهی طولانی است، اما اگر مایلید منتظر بمانید، یونیستلار سابقه بی‌نقصی در تحویل تلسکوپ‌های هوشمند خود دارد. در دسترس بودن خرده فروشی حتی دورتر است و برای سال 2027 تعیین شده است.