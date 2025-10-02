بررسی Alienware 16 Area-51: یک سفینه مادر بازی کاملاً بازسازی شده

Alienware زمانی در بهترین حالت خود قرار دارد که ماشین‌های بازی بدون محدودیت می‌سازد که از نظر سبک و عملکرد عالی هستند. لپ‌تاپ Alienware 16 Area-51 با احیای یک نام افسانه‌ای و ترکیب آن با طراحی کاملاً جدید که دارای حس و حال بین‌کهکشانی جدی است، دقیقاً همین است. مطمئناً، آنقدر بزرگ و سنگین است که نمی‌خواهید اغلب آن را جابجا کنید. و عمر باتری نفرین شده است، زیرا اگر به برق وصل نباشید، احتمالاً آن پیکسل‌ها را به اندازه کافی تحت فشار قرار نمی‌دهید. اما اگر به دنبال یک نوت‌بوک کلاسیک جایگزین دسکتاپ با مشخصات پرچمدار و زیبایی‌شناسی غیرقابل انکار هستید، این ریگ نشان‌دهنده بازگشت وحشیانه به فرم است.

طراحی: یک سفینه فضایی بازسازی شده

طراحی صنعتی Alienware آنقدر دور از ذهن است که سیستم‌های آن تقریباً به یک روش کوتاه برای فرهنگ گیمرها در فیلم‌ها و تلویزیون تبدیل شده‌اند. اما برای این نسل، فکر می‌کنم این شرکت کار بزرگی در ایجاد چیزی منحصر به فرد انجام داده است که کمی پیچیده‌تر از قبل نیز هست. برای شروع، رنگ "Liquid Teal" Alienware وجود دارد. این تنها رنگ موجود است و از نزدیک، به دلیل نحوه تغییر و درخشش آن بسته به نور، بیشتر شبیه نوعی سبز زمردی تیره است که روی یک خودرو می‌بینید. مثل همیشه، لوگوی کلاسیک Alienware در وسط درب وجود دارد که نورپردازی قابل تنظیم دارد. در داخل، لمس‌های خوبی مانند فن‌های دارای نور RGB، بلندگوهای قوی رو به بالا و یک صفحه کلید مکانیکی کلیکی با حرکت عمیق وجود دارد که به شما یادآوری می‌کند که اگر از این سیستم برای از بین بردن دشمنان هر از گاهی استفاده نمی‌کنید، احتمالاً اشتباه می‌کنید.

لپ‌تاپ Area-51 دارای سوییچ‌های مکانیکی با حرکت زیاد و نورپردازی RGB قابل تنظیم برای صفحه کلید و تاچ‌پد خود است. Sam Rutherford for Engadget

عنصر طراحی مورد علاقه من پنجره کوچک در پایین لپ‌تاپ است. در ابتدا، این کار زیاده‌روی به نظر می‌رسد، زیرا درست مانند کفش‌های مردانه، چقدر واقعاً به پایین یک رایانه شخصی نگاه می‌کنید؟ اما اگر رایانه‌های شخصی رومیزی می‌توانند پنل‌های شیشه‌ای داشته باشند که قسمت‌های داخلی ماشین‌ها را نشان دهند، چرا لپ‌تاپ‌ها هم نداشته باشند؟ مهمتر از آن، Cryo Chamber برجسته Alienware (این نام فنی آن است) به لطف افزایش جریان هوا و یک خروجی اگزوز مخفی که به دور کردن گرما از قطعات حیاتی مانند GPU کمک می‌کند، حرارت را بهبود می‌بخشد. با این وجود، محل قرارگیری دریچه به این معنی است که همچنان نمی‌خواهید از این دستگاه برای مدت طولانی روی پای خود استفاده کنید (به خصوص هنگام بازی). اما به عنوان ویژگی‌ای که معمولاً کاملاً کاربردی خواهد بود، راه حل Alienware هوشمندانه و شیک است.

تنها دو پورت لپ‌تاپ Area-51 که در پشت نیستند، کارت‌خوان microSD و صدای 3.5 میلی‌متری هستند. Sam Rutherford for Engadget

البته، نکته منفی اضافه کردن شیشه اضافی به یک نوت‌بوک سنگین از قبل این است که باعث می‌شود این دستگاه حتی کمتر مناسب سفر باشد. Alienware 16 Area-51 با وزن 7.5 پوند، در واقع به یک نوت‌بوک معمولی 18 اینچی مانند Dell 18 Pro Max (7.2 پوند) نزدیک‌تر است تا یک دستگاه غیر بازی با اندازه مشابه. علاوه بر این، در حالی که Area-51 گزینه‌های اتصال فراوانی را ارائه می‌دهد (سه USB-A، دو USB-C و HDMI 2.1)، بیشتر پورت‌های آن در پشت قرار دارند. این برای مرتب نگه داشتن کابل‌ها و دور از دسترس بودن آنها عالی است، اما دسترسی به آنها کمی سخت‌تر است، که این ایده را تقویت می‌کند که شما این رایانه شخصی را زیاد جابجا نخواهید کرد. فقط ای کاش Alienware فضایی را برای یک پورت USB-C در جایی در هر طرف ایجاد می‌کرد. داشتن کارت‌خوان SD با اندازه کامل و صدای 3.5 میلی‌متری در سمت چپ برای انتقال سریع رسانه یا وصل کردن هدفون بسیار مفید است، اما خوب بود که یک نقطه دیگر برای لوازم جانبی مانند درایوهای انگشتی وجود داشته باشد تا بتوانید از دست زدن به قسمت پشتی خودداری کنید.

صفحه نمایش: روشن و سریع، اما انتخاب بیشتر خوب خواهد بود

لپ‌تاپ Alienware 16 Area-51 دارای یک صفحه نمایش LCD 16 اینچی 2,560 x 1,600 با 500 نیت روشنایی و نرخ تجدید 240 هرتز است. Sam Rutherford for Engadget

Alienware 16 Area-51 دارای یک صفحه نمایش 2,560 x 1,600 با نرخ تجدید 240 هرتز، پشتیبانی از G-Sync و 500 نیت روشنایی است. در یک خلاء، این یک پنل واقعا عالی است. دارای یک پوشش مات برای کاهش بازتاب‌ها است و در عین حال رنگ‌های زنده‌ای تولید می‌کند که حتی در اتاق‌های آفتابی هم خوب به نظر می‌رسند. تنها مشکل من این است که برای یک سیستم پرچمدار، دوست داشتم گزینه‌های صفحه نمایش دیگری را ببینم.

برای گیمرهای پرطرفدار یا افرادی که قصد دارند از سیستم برای ویرایش عکس یا ویدیو استفاده کنند، ارتقاء صفحه نمایش 4K (ترجیحاً OLED) یک گزینه عالی خواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به اینکه Area-51 قادر به جای دادن GPU تا RTX 5090 است، یک پنل با نرخ تجدید 300 هرتز یا بالاتر می‌تواند یک انتخاب خوب برای جمعیت رقابتی هاردکور باشد. و متأسفانه، حتی اگر احساس می‌کنید که می‌خواهید به مدل 16 اینچی برادر بزرگتر ارتقا دهید، هیچ گزینه نمایشگر اضافی برای آن نسخه نیز در دسترس نیست.

عملکرد: خنک‌کننده بیشتر، سرعت بیشتر

پایین لپ‌تاپ Area-51 به لطف Cryo Chamber خود، هم کاربردی و هم شیک است، که در حین بهبود مدیریت گرما، نمایی از قطعات داخلی را ارائه می‌دهد. Sam Rutherford for Engadget

واحد بررسی 2800 دلاری ما دارای یک پردازنده Intel Core Ultra 9 275HX با 24 هسته، 32 گیگابایت رم، 2 ترابایت حافظه SSD و یک GPU NVIDIA RTX 5080 است. جای تعجب نیست که یک سیستم بارگذاری شده مانند این هیچ مشکلی در مدیریت بازی‌هایی مانند Cyberpunk 2077 نداشت. حتی هنگام استفاده از تنظیمات گرافیکی Ultra در 1080p با روشن بودن ray tracing، Area-51 همچنان به 90 فریم در ثانیه رسید. در همین حال، در Control، Alienware در همان وضوح و تنظیمات Epic عملکرد بهتری داشت و به 154 فریم در ثانیه رسید.

خوشبختانه، اگر نزدیک به 3000 دلار برای سوزاندن ندارید، Area-51 نسبتاً قابل تنظیم است. یک مدل پایه با تراشه Intel Core Ultra 7 255HX، 16 گیگابایت رم و یک RTX 5060 از قیمت مقرون به صرفه‌تر 2000 دلار شروع می‌شود. از طرف دیگر، اگر عملکرد تمام عیار می‌خواهید، می‌توانید این دستگاه را با RTX 5090 بارگذاری کنید، اما انجام این کار در حال حاضر از 3550 دلار شروع می‌شود.

عمر باتری: بدون سیم برق از خانه خارج نشوید

بیشتر پورت‌های لپ‌تاپ Area-51 در پشت قرار دارند، که برای دور نگه داشتن کابل‌ها عالی است، اما اگر می‌خواهید به سرعت لوازم جانبی USB مانند یک درایو انگشتی را وصل کنید، می‌تواند آزاردهنده باشد. Sam Rutherford for Engadget

عموی محبوب پیتر پارکر، بن، یک بار گفت: "با قدرت زیاد، انرژی زیادی نیز مصرف می‌شود" (یا چیزی شبیه به آن)، و Area-51 نمونه کاملی از این موضوع است. در تست بررسی باتری Modern Office PCMark 10، لپ‌تاپ Alienware تنها چهار ساعت و سیزده دقیقه دوام آورد. این بیش از سه ساعت کمتر از چیزی است که از سلف خود گرفتیم - the m16 R2 (7:51) - و پنج ساعت کمتر از ASUS ROG Zephyrus G16 (9:17) سال گذشته. وقتی ASUS را دوباره فقط با استفاده از GPU آن آزمایش کردم (به جای اینکه به طور خودکار به گرافیک داخلی سوئیچ کنم)، زمان 3:08 آن بدتر بود. بنابراین وقتی صحبت از ماشین‌های بازی قابل حمل تشنه به انرژی مانند اینها می‌شود، اگر قصد دارید به طور منظم از آنها دور از پریز برق استفاده کنید، بهتر است مطمئن شوید که یک راه حل شارژ قابل حمل در دسترس دارید.

نتیجه‌گیری

بسته به نور، رنگ Liquid Teal Alienware می‌تواند بین سبز زمردی، آبی و چندین رنگ دیگر تغییر کند. Sam Rutherford for Engadget

حتی اگر Alienware 16 Area-51 به اندازه برخی از رقبای خود قابل حمل نباشد، چیزهای زیادی برای ارائه دارد. یک طراحی چشمگیر، یک صفحه نمایش خوب (اگرچه گزینه‌های بیشتری خوب خواهد بود)، پورت‌های فراوان و عملکرد پیشرو در کلاس با قابلیت تنظیم فراوان وجود دارد تا بتوانید مشخصات آن را دقیقاً همانطور که دوست دارید تنظیم کنید. مسلم است، زیبایی‌شناسی فضایی عصر فضایی Alienware که جلب توجه می‌کند، ممکن است برای افرادی که آماده نیستند به سفینه مادر منتقل شوند، مناسب نباشد. اما جدا از عمر باتری کوتاه و قیمت بالای آن برای مدل‌های مجهز، این سیستم تقریباً هر چیزی را که از یک لپ‌تاپ بازی پرچمدار می‌خواهید ارائه می‌دهد.



