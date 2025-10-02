متا شروع به استخراج مکالمات با چتباتهای هوش مصنوعی برای جمعآوری دادهها به منظور هدفگیری تبلیغات خواهد کرد. این شرکت میگوید از این دادهها برای «شخصیسازی محتوا و تبلیغاتی» استفاده خواهد شد که افراد در برنامههایی مانند فیسبوک و اینستاگرام میبینند.
این "ویژگی" از 16 دسامبر اجرایی میشود و متا از 7 اکتبر شروع به ارسال اعلانها و ایمیلهای درونبرنامهای در مورد این اقدام خواهد کرد. این شرکت میگوید این تغییر در "اکثر مناطق" در سراسر جهان اعمال میشود، اما این راهاندازی در ابتدا بر اتحادیه اروپا و کره جنوبی تأثیری نخواهد گذاشت.
متا مثالی از کاربری ارائه میدهد که با یک چتبات هوش مصنوعی در مورد پیادهروی صحبت میکند و سپس تبلیغاتی در مورد، حدس بزنید، پیادهروی میبیند. این شرکت در یک پست وبلاگی نوشت: «در نتیجه، ممکن است شروع به دیدن توصیههایی برای گروههای پیادهروی، پستهایی از دوستان در مورد مسیرها یا تبلیغاتی برای چکمههای پیادهروی کنید.»
کریستی هریس، مدیر سیاست حفظ حریم خصوصی در متا، گفت: «تعاملات مردم صرفاً بخشی دیگر از ورودی خواهد بود که به شخصیسازی فیدها و تبلیغات کمک میکند.» رویترز.
این همان نوع هدفگیری تبلیغاتی است که سالها ما را در اینترنت دنبال کرده است، اما مکالمات فردی معمولاً از این نوع چیزها مستثنی شدهاند. این فقط یادآوری دیگری است که چتباتهای هوش مصنوعی دوستان شما نیستند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، هیچ راهی برای انصراف از این کار وجود نخواهد داشت. اگر با یک چتبات متا صحبت کنید، اطلاعات شما استخراج خواهد شد. این شرکت خاطرنشان میکند که چتباتها دادههای مربوط به "موضوعاتی مانند دیدگاههای مذهبی، گرایش جنسی، دیدگاههای سیاسی، سلامتی، منشأ نژادی یا قومی، اعتقادات فلسفی یا عضویت در اتحادیههای کارگری" را استخراج نخواهند کرد. من توصیه میکنم صرفنظر از آنچه متا میگوید، در مورد این موارد با یک چتبات هوش مصنوعی صحبت نکنید.