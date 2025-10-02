هدف Microsoft 365 Premium ارائه ارزش هوش مصنوعی بیشتر از ChatGPT Plus است

مایکروسافت در حال افزودن یک طرح اشتراک دیگر به لیست گیج کننده پیشنهادات خود است. طرح جدید Microsoft 365 Premium، که 20 دلار در ماه هزینه دارد، مجموعه بهره وری استاندارد آفیس شرکت را به همراه دسترسی به آخرین مدل های OpenAI و محدودیت های استفاده گسترده تر از هوش مصنوعی، ارائه می دهد.

مایکروسافت آن را به عنوان اشتراکی ارزشمندتر از ChatGPT Plus شرکت OpenAI معرفی می کند که آن هم 20 دلار در ماه هزینه دارد و از مزیت برنامه های آفیس یا 1 ترابایت فضای ذخیره سازی OneDrive که با تمام اشتراک های Microsoft 365 دریافت می کنید، برخوردار نیست. (مطمئناً این روش عجیبی برای رفتار با یک شریک نزدیک است.)

خوشبختانه، مایکروسافت قیمت گذاری طرح MS 365 Personal با قیمت 10 دلار در ماه یا اشتراک MS 365 Family با قیمت 13 دلار در ماه را تغییر نمی دهد - حداقل فعلا. این شرکت امروز اعلام کرد که قیمت اشتراک GamePass Ultimate خود را به 30 دلار در ماه افزایش می دهد که باعث ناراحتی گیمرها در همه جا شده است.

به نوعی، طرح Microsoft 365 Premium پیشنهادات مایکروسافت را کمی ساده می کند. اگر یکی از طرح های MS 365 ارزان تر را داشتید، همچنان باید 20 دلار دیگر در ماه بپردازید تا با اشتراک Copilot Pro به محدودیت های استفاده بالاتر از هوش مصنوعی دسترسی پیدا کنید. یک نماینده مایکروسافت به ما می گوید که Copilot Pro دیگر برای خرید در دسترس نیست، اما مشترکین فعلی می توانند بدون مشکل به استفاده از آن ادامه دهند. مایکروسافت به طور خودکار آن کاربران را به MS 365 Premium منتقل نخواهد کرد.

به گفته این شرکت، Microsoft 365 Premium به شما امکان دسترسی به GPT-5 و 4o و همچنین عوامل هوش مصنوعی از جمله "Actions, Researcher and Analyst" را می دهد. این به طور مستقیم قابل مقایسه با طرح OpenAI است که به جای مایکروسافت از ChatGPT Agent استفاده می کند. کاربران MS 365 Premium همچنین می توانند ویژگی های جدید هوش مصنوعی را به محض در دسترس قرار گرفتن آزمایش کنند، اما به GPT های سفارشی OpenAI یا تولید ویدیوی Sora دسترسی نخواهند داشت.

به روز رسانی 10/1/25 3:33PM: جزئیات مربوط به پایان طرح Copilot Pro اضافه شد.