مایکروسافت قیمت Game Pass Ultimate را تا 30 دلار در ماه افزایش داد

مایکروسافت تغییرات بزرگی را برای Game Pass اعلام کرد. این شرکت در حال تغییر نام برخی از سطوح است که باید پیگیری بازی‌ها و ویژگی‌های موجود در Game Pass در کنسول‌های Xbox، رایانه‌های شخصی و بازی‌های ابری را کمی آسان‌تر کند.

با این حال، افزایش قیمت دردناکی در اینجا وجود دارد. طرح سطح بالا، Game Pass Ultimate، اکنون 30 دلار در ماه هزینه دارد - 50 درصد بیشتر از 20 دلار در ماه قبلی. و هیچ گزینه سالانه یا فصلی برای کاهش این سوزش وجود ندارد.

این بدان معناست که قیمت عضویت Game Pass Ultimate تقریباً در 15 ماه دو برابر شده است. مایکروسافت قبلاً قیمت را از 17 دلار به 20 دلار در ژوئیه 2024 افزایش داده بود. آخرین تغییر اکنون به این معنی است که Game Pass Ultimate با قیمت 360 دلار در سال، اکنون بیش از دو برابر PlayStation Plus Premium گران است که در حال حاضر 160 دلار در یک برنامه سالانه است.

مایکروسافت اخیراً افزایش قیمت کنسول‌های Xbox Series X/S خود را نیز اعلام کرد. از جمعه این هفته خرید این سیستم‌ها در ایالات متحده گران‌تر خواهد بود. همچنین، پیش‌سفارش‌ها برای ROG Xbox Ally دستی به‌تازگی فعال شده‌اند، و مایکروسافت تأیید کرد که مدل بالاتر 1000 دلار هزینه خواهد داشت. PC Game Pass نیز از 12 دلار در ماه به 16.50 دلار افزایش می‌یابد. طرفدار Xbox بودن واقعاً گران تمام می‌شود، دوستان.

A breakdown of the Xbox Game Pass tiers. Xbox

منصفانه است که بگوییم مایکروسافت همراه با افزایش قیمت، Game Pass Ultimate را از جهات دیگر نیز گسترش می‌دهد. این شرکت امروز بیش از 45 بازی را به این سطح اضافه می‌کند، از جمله مجموعه‌ای از بازی‌های Assassin’s Creed و Far Cry، و همچنین سایر بازی‌های Ubisoft. این تا حد زیادی به دلیل این است که مایکروسافت امروز Ubisoft+ (که حدود 16 دلار در ماه هزینه دارد) را به Game Pass Ultimate اضافه می‌کند.

در 18 نوامبر، اعضای Ultimate Fortnite Crew را به عنوان بخشی از اشتراک خود دریافت خواهند کرد. این به بازیکنان امکان دسترسی به بتل پس Fortnite، 1000 V-Bucks که هر ماه به حساب آنها اضافه می‌شود و سایر مزایا را می‌دهد. این معمولاً 12 دلار در ماه هزینه دارد، بنابراین افزایش قیمت Game Pass Ultimate ممکن است در واقع به نفع برخی از بازیکنان Fortnite تمام شود - اگر آنها هرگز بازی را برای مدت کافی متوقف کنند تا بازی‌های دیگر را بررسی کنند و ارزش بیشتری برای 30 دلار در ماه خود به دست آورند.

مایکروسافت همچنین خاطرنشان می‌کند که مشترکین Ultimate می‌توانند بیش از 75 بازی روز اول (یعنی بازی‌هایی که در روز انتشار خود به این سرویس می‌پیوندند) را هر سال در کنسول‌های Xbox، رایانه‌های شخصی و Xbox Cloud Gaming بازی کنند. این به طور متوسط حداقل شش بازی در ماه است. اکنون کتابخانه Ultimate شامل بیش از 400 بازی، از جمله عناوینی از EA Play است.

به عنوان بخشی از این تغییرات، Xbox Cloud Gaming به طور رسمی از حالت بتا خارج شده است و مشترکین Ultimate به آنچه مایکروسافت ادعا می‌کند با بالاترین کیفیت گزینه پخش با کمترین زمان انتظار است، دسترسی دارند. آنها می‌توانند با انجام بازی نیز سالانه تا 100 دلار پاداش کسب کنند.

مایکروسافت می‌تواند تا هر اندازه‌ای که دوست دارد در مورد ویژگی‌های جدید Ultimate صحبت کند، اما نمی‌توان انکار کرد که افزایش قیمت 50 درصدی یک جهش بزرگ است. شایان ذکر است، گردآورنده اخبار بازی Wario64 اشاره کرد که به نظر می‌رسد صفحه وب لغو Game Pass بیش از حد بارگذاری شده است:

the website to cancel Xbox Game Pass subscriptions is overloaded pic.twitter.com/vLzPsodAdf — Wario64 (@Wario64) October 1, 2025

تغییراتی در دو سطح اصلی دیگر Game Pass در جریان است. مشترکین استاندارد به Premium منتقل می‌شوند و اعضای Game Pass Core در یک طرح Essential قرار خواهند گرفت. (Essential و Premium همان نام‌هایی هستند که PlayStation برای طرح‌های پایه و سطح بالای PS Plus استفاده می‌کند، طرفداران این موضوع را بدانند.) این سطوح افزایش قیمت ندارند، زیرا Premium 15 دلار در ماه و Essential همچنان 10 دلار است.

اکنون Premium و Essential شامل بازی‌های رایانه شخصی می‌شوند. طرح Premium شامل بیش از 200 بازی است که همه آنها در کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی قابل بازی هستند. مایکروسافت امروز بیش از 40 بازی را به کتابخانه Premium اضافه کرد، از جمله Diablo IV و Senua’s Saga: Hellblade 2.

این شرکت گفت که بازی‌های منتشر شده توسط Xbox در عرض یک سال پس از انتشار خود به سطح Premium خواهند رسید، اما این شامل عناوین Call of Duty نمی‌شود. این سطح شامل مزایای درون بازی برای بازی‌هایی مانند League of Legends، Call of Duty: Warzone و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X، و همچنین گزینه پخش برخی از بازی‌هایی که از طریق فضای ابری دارید و امکان کسب تا 50 دلار در سال در پاداش است.

مانند دو سطح دیگر، طرح Essential اکنون شامل "بازی ابری نامحدود" (اگرچه شاید با زمان انتظار طولانی‌تر)، دسترسی چند نفره آنلاین و مزایای درون بازی برای عناوین خاص است. این طرح دارای کتابخانه‌ای با بیش از 50 بازی و امکان کسب تا 25 دلار پاداش سالانه از طریق انجام بازی است.