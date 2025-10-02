سرویس ماهواره‌ای استارلینک T-Mobile اکنون با تعدادی از برنامه‌ها کار می‌کند

T-Mobile به تازگی اعلام کرده است که T-Satellite خود با سرویس استارلینک اکنون با چندین برنامه یکپارچه می‌شود. این برنامه‌ها شامل AllTrails، AccuWeather، X، WhatsApp و چندین مورد دیگر است. برخی از برنامه‌های بومی نیز اکنون با این سرویس ادغام می‌شوند، مانند Google Messages، Apple Music و برنامه آب و هوای سامسونگ.

توجه به این نکته مهم است که کاربران همیشه به تجربه کامل برنامه در اینجا دسترسی نخواهند داشت، زیرا اتصال ماهواره‌ای محدود است. برخی از ویژگی‌ها ممکن است محدود شوند و احتمالاً همه چیز به طور قابل توجهی کندتر خواهد بود. با این حال، توانایی نگاه کردن به نقشه در AllTrails در حالی که واقعاً در مسیری در وسط ناکجاآباد هستید، فوق‌العاده مفید خواهد بود. خواندن یک خطابه تصادفی در X در حالی که کنار آتش نشسته اید، کمتر مفید خواهد بود، اما هر چیزی که شما را در طول شب زنده نگه می‌دارد.

T-Mobile

T-Mobile وعده داده است که WhatsApp امکان "ارسال یادداشت‌های صوتی، اشتراک‌گذاری عکس‌ها یا حتی تماس با کل گروه چت شما" را فراهم می‌کند. این یک تغییر بالقوه در بازی است، اما واقعاً به این بستگی دارد که همه چیز چقدر کند است، که تا زمانی که برخی از کاوشگران بیرون نروند تا برنامه را آزمایش کنند، نمی‌دانیم.

این شرکت همچنین تعدادی از برنامه‌های متمرکز بر کسب‌وکار را در T-Satellite برای مشترکین طرح‌های SuperMobile یا T-Priority ادغام کرده است. این برنامه‌ها شامل پلتفرم ارتباطی MultiLine و سرویس پیام‌رسانی مبتنی بر هوش مصنوعی Dialpad هستند.

T-Satellite از ماهواره‌های استارلینک برای ارائه پوشش در مناطق دورافتاده جهان استفاده می‌کند. این سرویس در ماه ژوئیه پس از ماه‌ها آزمایش به طور گسترده در دسترس قرار گرفت. این سرویس برای دستگاه‌های اندروید و iOS در دسترس است. برای مشتریان T-Mobile رایگان است اما بقیه می‌توانند با پرداخت 10 دلار در ماه ثبت نام کنند.