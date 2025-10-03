کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، Zillow، وبسایت جستجوی خانه را متهم میکند و ادعا میکند که برای حذف رقابت در تجارت فهرستهای آنلاین، به رقیب خود، Redfin، مبلغ 100 میلیون دلار پرداخته است. این دادخواست به توافقی که در ماه فوریه بین دو شرکت امضا شد، اشاره دارد که در آن Redfin ظاهراً موافقت کرده است که "توزیعکننده انحصاری فهرستهای Zillow" شود.
این اتهامات حاکی از آن است که Redfin به جای ایجاد فهرستهای خود، شروع به کپی کردن فهرستها از Zillow کرد، که این امر کنترل بیشتری بر فضا به Zillow داد. این دادخواست همچنین Redfin را متهم میکند که برای تلاش ظاهری برای واگذاری فضای بیشتر به Zillow، با مشتریان تبلیغاتی خود توافق کرده است که قراردادهای خود را فسخ کنند.
FTC در ادامه اظهار داشت که این رویه ضد رقابتی منجر به افزایش قیمتها و بدتر شدن شرایط برای مستأجران و تبلیغکنندگان خواهد شد. در این دادخواست آمده است: «این توافق چیزی بیش از یک دور زدن رقابت نیست که Zillow را از رقابت رودررو با Redfin بر سر مشتریانی که ساختمانهای چندخانواری را تبلیغ میکنند، مصون میدارد.»
Zillow بیانیهای را در مورد این دادخواست منتشر کرد که توسط CNN منتشر شد. این بیانیه، معامله قبلی با Redfin را "طرفدار رقابت و طرفدار مصرفکننده" خواند و خاطرنشان کرد که "توزیع فهرست ما با Redfin به نفع مستأجران و مدیران املاک است و دسترسی مستأجران به فهرستهای چندخانواری را در چندین پلتفرم گسترش داده است."
Redfin نیز با اتهامات FTC مخالف است و میگوید که "تا پایان سال 2024، مشخص شد که تعداد موجود مشتریان تبلیغاتی Redfin نمیتواند هزینه نگهداری نیروی فروش اجاره ما را توجیه کند." این شرکت در ادامه اظهار داشت که "همکاری با Zillow این هزینهها را کاهش داد و ما را قادر ساخت تا سرمایهگذاری بیشتری در نوآوریهای جستجوی اجاره در Redfin انجام دهیم و مستقیماً به نفع جویندگان آپارتمان باشد."
FTC همچنین ادعا میکند که Redfin صدها کارگر را به عنوان بخشی از این معامله اخراج کرده است و در ادامه به Zillow کمک کرده است تا برخی از این کارمندان را استخدام کند. اساساً، این آژانس Zillow را متهم میکند که بخش بزرگی از تجارت Redfin را به دست آورده است، در حالی که پشت ایده یک مشارکت پنهان شده است تا از نظارت دقیق جلوگیری کند. FTC از دادگاه خواسته است که به این توافق پایان دهد و واگذاری داراییها را در نظر بگیرد.
این تنها اختلاف حقوقی فعلی نیست که Zillow درگیر آن است. یک شرکت کارگزاری املاک و مستغلات به نام Compass نیز در ماه ژوئن دادخواست خود را صادر کرد و Zillow را به مشارکت در رویههای ضد رقابتی متهم کرد.