نحوه لغو یا کاهش اشتراک Xbox Game Pass خود

اگر افزایش قیمت کنسول‌ها به اندازه کافی برای ترساندن شما نبود، مایکروسافت همچنین قیمت Xbox Game Pass Ultimate را تا 50 درصد افزایش داده است. این باعث می‌شود هزینه اشتراک به 30 دلار در ماه برسد، در حالی که قبلاً 20 دلار بود. حتی اگر بازی‌های بیشتری داشته باشد و مزایای اشتراک Fortnite Crew را داشته باشد، اشتباه نمی‌کنید اگر بخواهید آن را لغو کنید.

لغو به این معنی است که شما توانایی بازی آنلاین چند نفره را نیز از دست خواهید داد، اما سطوح ارزان‌تر Game Pass بدون افزایش قیمت مشابه، مزایای جدیدی دریافت کرده‌اند، بنابراین کاهش سطح ممکن است ارزش بررسی داشته باشد. هر کدام را که انتخاب کنید، فرآیند مدیریت اشتراک شما نسبتاً آسان است، به شرطی که اطلاعات ورود به سیستم خود را به خاطر داشته باشید.

نحوه لغو اشتراک Game Pass خود

Ian Carlos Campbell for Engadget

به جای مدیریت اشتراک Game Pass خود در Xbox، باید از طریق یک مرورگر وب وارد حساب مایکروسافت خود شوید. برای شروع:

با کلیک بر روی نماد نمایه در گوشه بالا سمت راست وبسایت مایکروسافت یا با رفتن به account.microsoft.com و ورود به سیستم، به حساب خود دسترسی پیدا کنید. بر روی زبانه Subscriptions در نوار کناری سمت چپ کلیک کنید. در بخش Game Pass، روی Manage کلیک کنید. سپس روی Cancel subscription، آخرین گزینه در منو، کلیک کنید.

بسته به اینکه چه زمانی مشترک شده‌اید و تاریخ پرداخت بعدی شما چه زمانی است، مایکروسافت ممکن است در صورت انتخاب لغو اشتراک بلافاصله، به جای انتظار تا پایان دوره پرداخت خود، بخشی از اشتراک شما را بازپرداخت کند. هر کدام را که انتخاب کنید، پس از تأیید، اشتراک شما لغو می‌شود.

نحوه کاهش سطح به اشتراک Game Pass ارزان‌تر

Ian Carlos Campbell for Engadget

اگر ترجیح می‌دهید فقط به یک اشتراک مقرون به صرفه‌تر، مانند Game Pass Premium با قیمت 15 دلار در ماه یا Game Pass Essential با قیمت 10 دلار در ماه، تغییر دهید، روند تقریباً یکسان است.

از طریق وبسایت مایکروسافت یا account.microsoft.com وارد حساب خود شوید. بر روی زبانه Subscriptions در نوار کناری سمت چپ کلیک کنید. در بخش Game Pass، روی Manage کلیک کنید. سپس، روی Change subscription plan. کلیک کنید. گزینه‌های خود را در نظر بگیرید، سپس برای تغییر طرح، روی Switch subscription کلیک کنید.

مایکروسافت از شما می‌خواهد تصمیم خود را تأیید کنید و احتمالاً یک گزینه پرداخت را انتخاب کنید، اما پس از کلیک روی Subscribe، همه چیز آماده خواهد شد.