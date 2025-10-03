فوربس یک تحقیق در مورد تلاشهای آمازون برای جلب مشتریان مجری قانون برای هوش مصنوعی و خدمات نظارتی منتشر کرده است. این مقاله فاش میکند که این شرکت نه تنها Amazon Web Services را به عنوان یک ابزار بالقوه پلیس تبلیغ میکند، بلکه با سایر مشاغل در این بخش برای استفاده از زیرساخت ابری خود شریک شده است. بر اساس گزارش فوربس، شرکای آمازون که به ادارات پلیس پیشنهاد میدهند، شامل ابزارهای ردیابی خودرو و خوانندگان پلاک خودرو از Flock Safety، تشخیص اسلحه توسط ZeroEyes، برنامههای کاربردی مرکز جرم و جنایت در زمان واقعی از C3 AI و Revir Technologies و هوش مصنوعی است که به تهیه گزارشهای پلیس از Abel Police و Mark43 کمک میکند. این قطعه تخمین زده است که تجارت فناوری پلیس ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد. بر اساس ایمیلهای ارسال شده توسط اعضای تیم ایمنی و مجری قانون آمازون، این شرکت سخت تلاش میکند تا سهمی از این میلیاردها به دست آورد.
کار فروش تهاجمی این شرکت باعث اعتراضاتی در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی در مورد نحوه استفاده افسران پلیس از این ابزارها شده است، که با توجه به اینکه ابزارهای هوش مصنوعی میتوانند نادقیقی ایجاد کنند و به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرند، تعجبآور نیست. مقررات هنوز یک موضوع جزئی است و برخی از بخشهای مجری قانون نتوانستهاند قوانین موجود در مورد استفاده از فناوری را رعایت کنند.
"مشاهده اینکه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکتها فناوری نظارت استبدادی را به این شکل ترویج میکند، مایه تاسف است." جی استنلی، تحلیلگر ارشد سیاست ACLU به فوربس گفت. "من نمیدانستم آمازون به عنوان مامای فناوریهای مجری قانون هوش مصنوعی خدمت میکند."