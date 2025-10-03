بهترین پریزهای هوشمند در سال 2025

آنها پیچیده نیستند، اما پریزهای هوشمند می توانند زندگی را کمی راحت تر و صادقانه، کمی سرگرم کننده تر کنند. من دوست دارم به الکسا بگویم "شب بخیر" و همه لامپ ها و چراغ های تعطیلات خاموش شوند. در حدود دو سالی که پریزهای هوشمند را آزمایش می کنم، به پریزهای خوب و بد برخورده ام. من فکر می کنم پریز EP25 شرکت TP-Link بهترین کارایی را برای اکثر افراد خواهد داشت، اما چند پریز دیگر مزایای خود را دارند. مثلاً، شاید به یک پریز بیرونی، پریزی که انرژی را نظارت می کند یا پریزی با دو خروجی نیاز داشته باشید. بر اساس آزمایش‌های ما و بسیاری از گفتگوها با سیری، دستیار گوگل و الکسا، اینها بهترین انتخاب‌های ما برای بهترین پریزهای هوشمندی هستند که می‌توانید بخرید، همراه با نحوه استفاده حداکثری از پریز خود پس از خرید.

فهرست مطالب

بهترین پریزهای هوشمند برای سال 2025

بهترین پریزهای هوشمند بیرونی برای سال 2025

احتمالاً بیشتر افراد از پریزهای بیرونی برای دو چیز استفاده می کنند: روشنایی پاسیو و چراغ های رشته ای تعطیلات. این دستگاه ها برای فضای باز با درجه حفاظت در برابر آب و هوا IP64 یا بالاتر طراحی شده اند، به این معنی که در برابر گرد و غبار نفوذ ناپذیر هستند و می توانند آب پاشیده شده از باران و آبپاش ها را تحمل کنند. آنها به دلایل واضحی برد Wi-Fi طولانی تری نسبت به پریزهای داخلی دارند و بسیاری از آنها دارای دو خروجی هستند که هر کدام به طور جداگانه قابل کنترل هستند.

راه اندازی همانند پریزهای داخلی است: شما از تلفن خود برای کمک به پریز برای یافتن Wi-Fi خود با استفاده از برنامه همراه آن استفاده می کنید. تنها قسمت مشکل این است که تلفن خود را در محدوده بلوتوث پریز قرار دهید (که برای راه اندازی اولیه از آن استفاده می کند) و همزمان در محدوده Wi-Fi قرار دهید. من مجبور شدم به طور ناخوشایندی در یک نقطه مثلثی در وسط مسیر ماشینم بایستم تا همه چیز به درستی ارتباط برقرار کند. پس از راه اندازی، پریزها با استفاده از روتر شما برای کنترل صوتی و برنامه ارتباط برقرار می کنند و نیازی نیست تلفن شما در نزدیکی پریز باشد.

بهترین موارد استفاده برای یک پریز هوشمند

قبل از خرید، دانستن نحوه عملکرد بهتر یک پریز هوشمند کمک می کند. آنها برای چیزهایی طراحی شده اند که دارای کلید روشن/خاموش هستند و آنها را برای انجام کارهایی مانند تبدیل لامپ های معمولی به چراغ های هوشمند عالی می کند. اگر می‌خواهید قبل از رسیدن به خانه، یک فن هوا را به گردش درآورد، یک پریز هوشمند می‌تواند به شما کمک کند. می توانید یک قهوه ساز ساده را از شب قبل با قهوه آسیاب شده و آب پر کنید و صبح با یک قوری تازه از خواب بیدار شوید. و به جای اینکه یک دستگاه تصفیه هوا تمام روز کار کند، می توانید آن را طوری تنظیم کنید که فقط زمانی که دور هستید کار کند.

اما ابزارهایی که نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارند یا به حالت آماده به کار نیاز دارند، ایده آل نیستند. اگر می خواهید چراغ های داخلی را کنترل کنید، به یک کلید چراغ هوشمند نیاز دارید که پیچیده تر از پریزهای هوشمند است، زیرا ممکن است شامل نصب درون دیوار باشد. لامپ های هوشمند نیز گزینه ای برای اتوماسیون هستند و ما یک راهنمای کامل به آنها اختصاص داده ایم.

برخی از پریزهای هوشمند حتی می توانند میزان انرژی مصرفی خود را کنترل کرده و این ارقام را در برنامه همراه خود نمایش دهند. این ممکن است به خودی خود فایده چندانی نداشته باشد، زیرا لامپ های دارای لامپ های LED انرژی بسیار کمی مصرف می کنند، اما می تواند به شما کمک کند تا مصرف کلی انرژی خود را زیر نظر داشته باشید.

چه نکاتی را هنگام خرید یک پریز هوشمند باید در نظر گرفت

راه اندازی و استفاده

اضافه کردن یک پریز هوشمند به خانه شما نسبتاً ساده است. شما از برنامه سازنده برای اتصال اولیه استفاده می کنید، پس از آن می توانید پریز را به یک اکوسیستم خانه هوشمند سازگار اضافه کنید تا بتوانید از کنترل صوتی و سایر ویژگی ها استفاده کنید. هم برنامه برند و هم برنامه خانه هوشمند شما به شما امکان می دهند پریز را نامگذاری کنید، برنامه ها را تنظیم کنید و "روال" هایی را برنامه ریزی کنید که اتوماسیون را برای چندین دستگاه هوشمند به طور همزمان فراهم می کند. اما همانطور که می توانید حدس بزنید، برنامه سازنده فقط به شما امکان می دهد محصولات آن برند را کنترل کنید. اگر اتوماسیون کل خانه را می خواهید، مثلاً یک پریز از Kasa شرکت TP-Link، یک لامپ هوشمند از Philips Hue، یک ترموستات هوشمند از Honeywell و یک دوربین از Arlo را بدون تعویض برنامه ها، کار کنید، باید از یک پلتفرم خانه هوشمند استفاده کنید، که به این معنی است که باید سازگاری را در نظر بگیرید.

سازگاری

دستگاه های خانه هوشمند از طریق پروتکل های بی سیم متصل می شوند و اغلب از بیش از یک پروتکل برای ارتباط با تلفن، بلندگوی هوشمند، روتر و در برخی موارد با یکدیگر استفاده می کنند. اکثر پریزهای هوشمند از Wi-Fi استفاده می کنند، اما برخی اخیراً Matter را در خود جای داده اند، یک استاندارد بی سیم نسبتاً جدید که برای حل مشکلات یکپارچه سازی بین برندها و سازندگان مختلف در نظر گرفته شده است، در حالی که امنیت و قابلیت اطمینان را نیز بهبود می بخشد.

تعداد بیشتری از این پریزهای هوشمند وارد بازار می شوند و در حال حاضر، بیشتر دستگاه های Matter از طریق Wi-Fi، بلوتوث و یک شبکه مش کم مصرف به نام Thread کار می کنند. Matter به یک کنترلر نیاز دارد که در خانه بماند، مانند یک هاب یا بلندگوی هوشمند، تا در زمانی که بیرون هستید، همه چیز را مدیریت کند.

در مورد بلوتوث، بیشتر پریزها، از جمله همه پریزهای Matter، از پروتکل کوتاه برد برای راه اندازی دستگاه برای اولین بار استفاده می کنند. برخی می توانند در صورت عدم وجود گزینه دیگر به کار خود با بلوتوث ادامه دهند، اما اتصال به اندازه کافی قابل اعتماد نیست و شما نمی توانید پریز را زمانی که از خانه دور هستید، یا شاید حتی فقط در طرف دیگر آپارتمان، کنترل کنید.

از آنجایی که Matter نسبتاً جدید است، ممکن است آسان تر باشد که سیستم سازنده ای را که بیشتر از آن استفاده می کنید در نظر بگیرید. چهار پلتفرم اصلی خانه هوشمند "برند" وجود دارد: Alexa شرکت آمازون، Google Home، HomeKit شرکت اپل و SmartThings شرکت سامسونگ. دو مورد اول با طیف گسترده ای از برندها کار می کنند و با هر دو دستگاه iOS و Android سازگار هستند. HomeKit نه تنها دسترسی برنامه را به دستگاه های اپل محدود می کند، بلکه با پریزهای کمتری نیز سازگار است. همچنین می توانید به نرم افزارهای متن باز مانند Home Assistant روی بیاورید یا با عملکرد بزرگتر IFTTT همراه شوید اگر می خواهید مثلاً وقتی Uber شما رسید چراغ های شما خاموش شوند. برای اهداف آزمایش ما، ما به چهار بازیکن بزرگ پایبند بودیم. تقریباً هر پریزی که به آن نگاه کردیم به وضوح بیان می کرد که با کدام پلتفرم ها کار می کند، هم روی بسته بندی و هم در صفحات محصول خرده فروشی.

البته، هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید شما باید به یک دستیار خانگی پایبند باشید. ممکن است یک Echo Dot در زیرزمین، یک HomePod در اتاق نشیمن و یک Google Nest Mini در آشپزخانه داشته باشید که هر کدام دستگاه های سازگار را کنترل می کنند. فرزند من اوقات خوبی را سپری می کند که به الکسا می گوید چراغ را روشن کند و سپس از دستیار گوگل می خواهد آن را دوباره خاموش کند.

عکس از ایمی اسکورهایم / Engadget

هاب ها و پریزهای هوشمند

همه انتخاب های برتر ما که در اینجا توصیه می شوند نیازی به هاب ندارند و مستقیماً به روتر Wi-Fi خانه شما متصل می شوند. این بدان معناست که اگر از قبل اینترنت بی سیم و یک گوشی هوشمند یا تبلت دارید، می توانید کاملاً پلاگین و بازی کنید. استثنا HomeKit شرکت اپل است. اگر می خواهید یک پریز سازگار را با آن پلتفرم جفت کنید، به یک بلندگوی HomePod، Apple TV یا یک iPad نیاز دارید که در خانه شما بماند تا کنترل از راه دور را زمانی که دور هستید فعال کند.

برخی از پریزهای هوشمند بدون توجه به اینکه از کدام پلتفرم استفاده می کنید، به هاب نیاز دارند. برای راهنمای خود، ما بر سادگی (و هزینه کمتر) گزینه هایی که به تنهایی کار می کنند، تمرکز کردیم، اما دستگاه های وابسته به هاب ممکن است در شرایط خاص منطقی باشند. برخی از شرکت ها، مانند Aqara و Lutron، طیف گسترده ای از محصولات خانه هوشمند را تولید می کنند و سایه های اتوماتیک، حسگرهای پنجره، قفل های هوشمند و مانیتورهای کیفیت هوا را به دوربین ها و پریزهای سنتی تر اضافه می کنند. اگر همه چیز را در یک برند قرار می دهید و قصد دارید تعداد زیادی دستگاه متصل تهیه کنید، یک هاب می تواند از شلوغ شدن بیش از حد شبکه Wi-Fi شما جلوگیری کند و راه اندازی یکپارچه تر با اتصال قابل اعتمادتر را فراهم کند. دستگاه های Zigbee از پروتکل خاص خود (متفاوت از Wi-Fi یا بلوتوث) استفاده می کنند و همچنین به یک هاب نیاز دارند.

اشتراک گذاری

پس از راه اندازی یک پریز با پلتفرم و دستیار صوتی مورد نظر خود، هر کسی می تواند پریز را فقط با صحبت کردن کنترل کند. اگر شخص دیگری بخواهد همه چیز را با تلفن خود کنترل کند، اوضاع پیچیده تر می شود. گوگل این کار را آسان تر می کند و به شما این امکان را می دهد که فقط با ضربه زدن روی دکمه + در برنامه Home، شخص دیگری را دعوت کنید. هر کسی که دعوت می کنید به دستگاه های متصل شما - از جمله دوربین ها - دسترسی کامل خواهد داشت، بنابراین این فقط برای افرادی است که بیشترین اعتماد را به آنها دارید.

HomeKit اشتراک گذاری دسترسی برنامه را برای شخص دیگری به همین ترتیب آسان می کند، اما مانند اکثر موارد اپل، فقط برای سایر کاربران iOS کار می کند. آمازون فقط به شما اجازه می دهد دسترسی به Echo خود را به اشتراک بگذارید، نه دستگاه های خانه متصل خود.

بسیاری از سازندگان پریز هوشمند به شما این امکان را می دهند که با دعوت از شخص دیگری از طریق ایمیل، کنترل را از طریق برنامه خود به اشتراک بگذارید. اما این فقط به دستگاه های آن برند دسترسی می دهد. امیدوارم با گسترش Matter، ویژگی های چند مدیریتی گسترده تر شوند.

اگر یک شبکه Wi-Fi جدید دریافت کردید

اکثر افراد پریزهای هوشمند خود را به صورت بی سیم به روتر Wi-Fi خانه خود متصل می کنند. Matter، Z-Wave، Thread و سایر پروتکل های خانه هوشمند می توانند از طریق شبکه های محلی کار کنند، اما برای اکثر تنظیمات، سیگنال هایی که به پریزهای شما می گویند چه کاری انجام دهند از طریق روتر شما ارسال می شوند. اگر اتفاقاً یک روتر جدید دریافت کردید (مانند زمانی که مشخص شد درگاه اصلی بسیار ابتدایی من نمی تواند تعداد دستگاه های خانه هوشمندی که آزمایش می شوند را تحمل کند)، باید چند مرحله را برای اتصال مجدد همه چیز انجام دهید.

بسته به برند، این مراحل ممکن است به سادگی شامل استفاده از برنامه همراه پریز برای به روز رسانی اعتبارنامه های خود (نام شبکه و رمز عبور) باشد. یا مستلزم حذف دستگاه در برنامه همراه، انجام تنظیم مجدد کارخانه (معمولاً با فشار دادن دکمه روی برد به مدت 10 ثانیه) و تنظیم پریز مانند یک پریز کاملاً جدید است. پریزهای GE Sync و Emporia امکان به روز رسانی اعتبارنامه ها را از طریق برنامه های خود فراهم می کنند، سایر پریزها، مانند TP-Link Kasa و Meross برای سازگاری با شبکه جدید شما نیاز به حذف و تنظیم مجدد کارخانه دارند. پریز هوشمند آمازون پس از به روز رسانی دستگاه Echo مرتبط به طور خودکار به روز می شود.

چگونه بهترین پریزهای هوشمند را آزمایش کردیم

قبل از اینکه تصمیم بگیریم کدام پریزهای هوشمند را آزمایش کنیم، برندهایی را که کارکنان Engadget بهترین تجربه را با آنها داشته اند، هم در ظرفیت بررسی و هم به صورت شخصی، در نظر گرفتیم. ما همچنین سایر نظرات آنلاین را بررسی کردیم. سپس به عواملی مانند قیمت، سازگاری و محبوبیت نسبی نگاه کردیم. من ده پریز هوشمند داخلی و چهار نسخه بیرونی از هشت سازنده را تهیه کردم.

من هر کدام را با استفاده از برنامه همراه آن راه اندازی کردم، سپس آن را به تمام پلتفرم های خانه هوشمند سازگار اضافه کردم. با وصل کردن یک کادر از لامپ ها و چراغ های رشته ای، پریزها را با استفاده از یک آیفون 11، گلکسی S10e، اکو دات، HomePod mini و نست مینی آزمایش کردم. من از طریق برنامه ها و از طریق دستورات صوتی به پریزها دسترسی پیدا کردم و آنها را در خانه و دور از آن کنترل کردم. من برنامه ها و روال ها را برنامه ریزی کردم و پریزها را به پریزهای مختلف، از جمله پریزهای زیرزمین منتقل کردم تا برد را اندازه گیری کنم. برای دستگاه های بیرونی، آنها را به یک پریز در گاراژ (تقریباً 85 فوت از روتر Wi-Fi من) و یک پریز متصل به پشت خانه وصل کردم.

در اینجا هر پریز هوشمندی که قبل از انتخاب انتخاب های برتر خود آزمایش شد، آمده است:

پریز هوشمند آمازون

پریز هوشمند Emporia*

GE Cync Indoor

Wyze Plug

Roku Indoor Smart Plug SE

Belkin Wemo smart plug with Thread

TP-Link Kasa EP25

TP-Link Kasa Ultra Mini EP10

Meross Wi-Fi Dual

TP-Link Kasa KP125M (Matter)

Eve Energy (Matter)

Aqara Smart Plug (نیاز به هاب)

AmazonBasics Outdoor Smart Plug (بیرونی)

Wyze Plug Outdoor (بیرونی)

TP-Link Kasa Outdoor EP40A (بیرونی)

TP-LINK Outdoor Dimmer KP405 (بیرونی)

*Emporia به دلیل خطر احتمالی آتش سوزی، فراخوانی را در پریزهای هوشمند خود که قبل از 1 اوت 2023 خریداری شده بودند، صادر کرد، اگرچه هیچ حادثه ای گزارش نشده است. این پریزها از آن زمان برای حل این مشکل به روز شده و دوباره به فروش می رسند. ما نسخه اصلاح شده را آزمایش کردیم و آن را به عنوان انتخاب نظارت بر انرژی توصیه می کنیم.

با انتشار پریزهای هوشمند جدید، ما به آزمایش آنها ادامه خواهیم داد و این راهنما را بر اساس آن به روز می کنیم. ما قصد داریم نوارهای برق هوشمند را نیز به این راهنما اضافه کنیم.

سایر پریزهای هوشمندی که آزمایش کردیم

پریز Matter Meross (MSS115)

من نتوانستم پریز Matter Meross را به طور کامل آزمایش کنم. این پریز نیاز به تقسیم Wi-Fi دارد، فرآیندی که قطعاً برای مصرف کننده معمولی امکان پذیر است، اما پیچیده تر از آنچه باید باشد، با توجه به اینکه بیش از ده پریز دیگری که آزمایش کرده ام نیازی به چنین مرحله ای ندارند. خود پریز نیز خروجی دیگر را مسدود کرد. Meross نسخه به روز شده دستگاه Matter را در راه دارد، دستگاهی که به نظر می رسد هر دو مشکل را حل می کند و ما پس از اینکه فرصتی برای آزمایش آن پیدا کردیم، این راهنما را بر اساس آن به روز می کنیم.

پریز هوشمند Roku

تجهیزات خانه هوشمند Roku اساساً تجهیزات Wyze با یک برنامه و بسته بندی هستند که بنفش تر هستند. پریز هوشمند Roku با هر دو دستیار صوتی سازگار (Alexa و Google Assistant) به خوبی کار کرد. برنامه همراه زمان‌بندی را ارائه نمی‌دهد که حول زمان‌بندی غروب خورشید در منطقه شما می‌چرخد، اما قیمت هر پریز کمتر از 10 دلار است و اگر یک تلویزیون Roku یا دستگاه پخش جریانی راه‌اندازی کرده‌اید و می‌خواهید همه چیز را با نام تجاری نگه دارید، ممکن است مناسب باشد.

پریز هوشمند Aquara

پریز Aqara به یک هاب Aqara نیاز دارد. در آزمایش‌ها، اتصال قوی بود و برنامه همراه امکان اتوماسیون مفید if/then را فراهم می‌کرد که می‌تواند دستگاه‌های Aqara دیگر مانند قفل‌ها، سایه‌های پنجره، دوربین‌ها و موارد دیگر را به هم متصل کند. این پریز همچنین به خوبی با دستیارهای صوتی از آمازون، گوگل و اپل کار کرد. با این حال، به عنوان یک پریز مستقل، توصیه ترکیب نزدیک به 100 دلاری به هر کسی که قصد ندارد یک تنظیم کامل خانه هوشمند Aqara را تهیه کند، دشوار است.

سوالات متداول در مورد پریزهای هوشمند

چه چیزهایی را نباید به یک پریز هوشمند وصل کنید؟

هر چیزی که کنترل‌های پیچیده‌تری نسبت به روشن/خاموش داشته باشد، با یک پریز هوشمند خوب کار نمی‌کند. به عنوان مثال، یک لامپ قابل تنظیم با کنترل های لمسی هنگام روشن شدن پریز هوشمند روشن نمی شود. یک دستگاه قهوه ساز قابل برنامه ریزی، تلویزیون هوشمند، مایکروویو، Instant Pot، جاروبرقی ربات - استفاده از هیچ یک از اینها با یک پریز هوشمند منطقی نیست، زیرا همه آنها برای شروع کار نیاز به ورودی بیشتری از شما دارند. لوازم خانگی مانند لامپ با دستگیره چرخشی، یک دستگاه مرطوب کننده ساده، یک قهوه ساز با کلید قرمز-راک، همگی گزینه های خوبی برای استفاده با پریزهای هوشمند هستند.

همچنین باید به وات و آمپراژ پریز هوشمند خود توجه داشته باشید. تمام پریزهای هوشمند با پریزهای 120 ولت کار می کنند و اکثر آنها دارای امتیاز 15 آمپر هستند که باید حتی لوازم پرمصرف مانند بخاری برقی 1500 واتی را نیز تحمل کنند. اما حتماً بررسی کنید که آیا پریز می تواند از پس هر چیزی که به آن وصل می کنید برآید. همچنین عاقلانه نیست که از یک پریز هوشمند برای روشن کردن خودکار لوازمی که نیاز به نظارت دارند، مانند وسایلی با عناصر گرمایشی (بخاری ها، اتو مو و غیره) استفاده کنید.

معایب یک پریز هوشمند چیست؟

در حالی که وقتی همه چیز به درستی کار می کند عالی هستند، پریزهای هوشمند می توانند ناامید کننده باشند و در صورت بروز مشکل، یک لایه پیچیدگی به عمل ساده روشن کردن چراغ اضافه می کنند. به عنوان مثال: اگر Wi-Fi شما قطع شود، پریز هوشمند شما کار نمی کند. اگر پریز هوشمند اتصال خود را با روتر شما از دست بدهد، کار نمی کند. اگر رمز عبور یا ارائه دهنده Wi-Fi خود را تغییر دهید، باید پریزهای هوشمند خود را دوباره برنامه ریزی کنید. اگر فراموش کنید که در هنگام راه اندازی یک پریز خاص را چه نامیده اید، ممکن است با یک مکالمه آزاردهنده با دستیار صوتی خود مواجه شوید. بهترین راه برای جلوگیری از برخی از این مشکلات، تهیه پریزی است که به طور قابل اعتماد کار کند، که یکی از ویژگی هایی است که ما برای این راهنما در نظر گرفته ایم.

یک پریز هوشمند چقدر برق مصرف می کند؟

پریزهای هوشمند بیشتر از هر چیزی که به آنها وصل می کنید برق مصرف نمی کنند. درست است، آنها در حالت آماده به کار باقی می مانند تا منتظر دستورالعمل های دستیار هوشمند شما یا سایر کنترلرها باشند، بنابراین همیشه مقدار کمی برق مصرف می کنند. اما اگر، به عنوان مثال، چراغی را تنظیم کنید که به طور خودکار در شب خاموش شود، و در غیر این صورت آن چراغ به طور غیر ضروری روشن بماند، پریز هوشمند بسیار بیشتر از یک یا دو وات اضافی که مصرف می کند، در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.

آیا پریزهای هوشمند از بلوتوث استفاده می کنند؟

برخی از پریزهای هوشمند از بلوتوث برای اتصال به تلفن شما در هنگام راه اندازی استفاده می کنند. پس از آن، بیشتر آنها به شبکه Wi-Fi خانه شما متصل می شوند.

چه لوازمی را نباید به یک پریز هوشمند وصل کرد؟

عقل سلیم به شما کمک می کند تعیین کنید که چه چیزی را وصل نکنید. بدیهی است که هر چیز خطرناکی مانند ابزارهای برقی نباید به یک پریز هوشمند وصل شود. لوازمی که نیاز به نظارت دارند، مانند بخاری های برقی و اتو مو، نباید طوری تنظیم شوند که اگر کسی در اطراف نیست، به طور خودکار روشن شوند. همچنین نباید خودتان را با هر چیزی که نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارد، آزار دهید. لوازم ساده روشن/خاموش مانند لامپ ها و پنکه ها بهترین کارایی را دارند.