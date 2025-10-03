یک سازنده مجموعه غیرقابل بازی لگو گیم بوی را قابل بازی کرده است

وقتی لگو از مجموعه تقریباً 1:1 و 421 قطعه ای نینتندو گیم بوی خود رونمایی کرد، من نوشت که جذاب بود، اما "متاسفانه قابل بازی نیست." اکنون که ارسال آن آغاز شده است (از دیروز)، Natalie the Nerd ثابت کرد که من 100 درصد اشتباه می کردم. او قدرت پخش کارتریج های اصلی گیم بوی را با استفاده از سخت افزار واقعی و نه یک شبیه ساز، طبق پست خود در Bluesky و داستانی در The Verge اضافه کرد.

این پروژه کاملاً در محدوده تخصص ناتالی بود، زیرا او در طراحی برد مدار تخصص دارد، حتی یک برد مدار شفاف نیز برای یک پروژه گیم بوی دیگر ایجاد کرده است. برای اجرای لگو گیم بوی، او یک برد مدار سفارشی با تراشه های گیم بوی لحیم شده روی آن، از جمله دکمه های کارآمد، ایجاد کرد. او سپس "کوچکترین کیت صفحه نمایش موجود در بازار" را اضافه کرد و به The Verge گفت که برای جا دادن آن چند آجر را برداشته است. حتی لازم نیست نگران باتری ها باشید زیرا دارای یک پورت USB-C برای اجرای همه چیز است.

Natalie the Nerd

این کاملاً کاربردی است، اما هنوز کامل نیست - ناتالی در Bluesky اشاره کرد که کلیدهای A و B در حال حاضر توسط یک نوار الاستیک نگه داشته می شوند. برای رفع این مشکل، او قصد دارد یک قطعه لگو را به صورت سه بعدی چاپ کند که یک PCB سفارشی را برای دکمه ها نگه می دارد. هنگامی که همه چیز آماده شد، طرح های خود را به اشتراک خواهد گذاشت، همانطور که در محصولات گذشته انجام داده است. او در X نوشت: "من آن را پس از رضایت از آن منتشر خواهم کرد."