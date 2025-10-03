گزارش شده که اپل کارکنان Vision Pro را برای کار بر روی عینک‌های هوشمند خود فرا می‌خواند

اپل برنامه‌های بزرگی برای آینده Vision Pro داشت، اما گزارش شده است که آن را به تعویق انداخته و توسعه عینک‌های هوشمندی را که می‌توانند مستقیماً با Meta Ray-Bans رقابت کنند، در اولویت قرار داده است. به گفته مارک گورمن از بلومبرگ، این شرکت هفته گذشته به کارکنان گفت که اعضای تیم مشغول کار بر روی نسخه ارزان‌تر و سبک‌تر Vision Pro را برای تسریع توسعه عینک‌های هوشمند خود جابجا می‌کند. ظاهراً اپل در حال توسعه دو مدل است که یکی از آنها با نام "N50" نمایشگر خود را ندارد و با آیفون‌ها جفت می‌شود. گزارش شده است که این شرکت قصد دارد آن را در سال آینده عرضه کند و در سال 2027 عرضه خواهد شد.

بلومبرگ می‌گوید اپل همچنین روی عینک‌های هوشمند با نمایشگر واقعیت افزوده کار می‌کند که می‌تواند با Meta Ray-Ban Display رقابت کند. قرار بود این مدل در سال 2028 عرضه شود، اما اکنون اپل به دنبال تسریع در توسعه آن است، احتمالاً به این دلیل که بتواند در تاریخ زودتری در دسترس باشد. مانند عینک‌های هوشمند متا، دستگاه‌های اپل به شدت به تعامل صوتی و دستورات هوش مصنوعی متکی خواهند بود. بلومبرگ قبلاً گزارش داده بود که اپل سال آینده Siri به روز شده‌ای را عرضه می‌کند که توسط مدل‌های زبانی بزرگ پشتیبانی می‌شود و برای استفاده در نمایشگرها، بلندگوها و بله، عینک‌ها در نظر گرفته شده است.

گزارش شده است که عینک‌های هوشمند اپل در سبک‌های مختلف عرضه می‌شوند، توسط یک تراشه جدید تغذیه می‌شوند و دارای بلندگوهایی برای پخش و همچنین دوربین‌هایی برای گرفتن تصاویر و فیلم‌ها خواهند بود. این شرکت به دنبال تجهیز آن به قابلیت‌های ردیابی سلامت نیز هست.

مدت‌ها گزارش شده بود که هدف نهایی اپل عرضه عینک‌های واقعیت افزوده خود است، زیرا آنها می‌توانند در آینده با تلفن‌ها رقابت کنند. اگر این گزارش درست باشد، اپل صرفاً در حال تنظیم جدول زمانی خود است، به خصوص که اکنون تا حدودی از متا در این فضا عقب است. در حالی که اولویت‌های اپل تغییر کرده است، Vision Pro را به طور کلی رها نکرده است. اخیراً FCC اسنادی را منتشر کرده است که به یک "دستگاه نصب شده روی سر" به روز شده توسط اپل اشاره دارد، اگرچه مشخص نیست که آیا این نسخه سبک تر آینده است که قرار است ارزان تر از مدل اصلی 3499 دلاری باشد.