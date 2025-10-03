آخرین ابزار مراقبت از پوست شارک، کثیفی را از منافذ شما بیرون کشیده و آن‌ها را آبکشی می‌کند

حدود دو سال پیش، من یک درمان صورت در سنگاپور را امتحان کردم که باعث شد احساس شادابی داشته باشم و پوستم صاف و محکم شود. فهمیدم که به آن “aqua peel” می‌گویند و شروع به تحقیق کردم که چگونه می‌توانم این تجربه را در خانه در ایالات متحده تکرار کنم. در آن زمان، گزینه‌های موجود یا خیلی گران بودند یا dubious به نظر می‌رسید. در آن زمان، دستگاه‌هایی مانند the BeautyBio GloFacial در جستجوهای من ظاهر نمی‌شدند، و Dermaflash Dermapore+ Pore Extractor and Serum Infuser اصلاً آن چیزی نبود که دنبالش بودم.

وقتی برای اولین بار شرح Shark’s FacialPro Glow را خواندم، جرقه‌ای از امید در من روشن شد. به نظر می‌رسید همان aqua peel است که تجربه کرده بودم، و تا زمانی که واقعاً توانستم اخیراً آن را امتحان کنم، متقاعد نشدم. این شرکت می‌گوید آخرین ابزارش یک «دستگاه صورت هیدرو-سوخت‌رسانی شده و تقویت‌شده با مراقبت از پوست است که نتایج در سطح اسپا را ارائه می‌دهد». اساساً، نازلی را تصور کنید که در اطراف صورت شما کشیده می‌شود و کثیفی را از منافذ شما بیرون می‌کشد و همزمان آن‌ها را تمیز می‌کند. این همان حس شادابی بود که تجربه کردم و به اصطلاح سنگاپوری، "damn shiok" بود.

سیستم FacialPro Glow از دو قسمت تشکیل شده است: پیوست "پاک‌سازی" یا لایه‌برداری و Shark Depuffi، که از 17 اکتبر به طور جداگانه به فروش می‌رسد. هر دوی این اجزا می‌توانند روی دسته‌ای که واحد قدرت را در خود جای داده است، نصب شوند. قسمت "پاک‌سازی" از یک سیستم پمپ دوتایی تشکیل شده است که مکش را اعمال می‌کند و همچنین آب یا یک آبرسان را به منافذ شما اسپری می‌کند تا هنگام تمیز کردن، آن را تزریق کند. از تمام توصیفاتی که از “aqua peels” یا “hydra facials” خوانده‌ام، به نظر می‌رسد FacialPro Glow تقریباً همان کار را انجام می‌دهد.

من فقط این فرصت را داشته‌ام که تاکنون یک بار آن را امتحان کنم، اما از قبل بسیار تحت تأثیر قرار گرفته‌ام. اما قبل از اینکه به آن بپردازم، یک نکته در مورد راه‌اندازی. شما می‌توانید از Depuffi برای گرم کردن پوست خود قبل از رفتن به سمت پیوست لایه‌برداری استفاده کنید، اما من این کار را انجام ندادم. Depuffi اساساً مانند یک gua sha بزرگتر و گردتر (ابزار آسیایی با لبه صاف برای خراشیدن صورت شما برای حجاری آن) با مساحت بسیار بزرگتر است. می‌تواند گرم یا سرد شود و از فناوری مشابهی با صفحات زیر چشم در Shark’s LED mask that launched earlier this year استفاده می‌کند.

من آن پیشنهاد را از دست دادم زیرا آن را در دفترچه راهنما ندیدم و مشتاق بودم با مکش شروع کنم، اما بعد از اتمام جلسه لایه‌برداری از آن استفاده کردم تا صورتم را آرام کنم و خنک کنم.

اولین قدم در این فرآیند، استفاده از یک لایه نازک از ژل لایه‌بردار "Derm Detox" موجود بر روی صورت خود و رها کردن آن به مدت سه دقیقه است. این ترکیبی از اسیدهای گلیکولیک و سالیسیلیک است که Shark می‌گوید "به آرامی ناخالصی‌ها را حل می‌کند." تاکنون، من هیچ چیز قابل توجهی در مورد فرمولاسیون پیدا نکرده‌ام. هیچ بویی یا عطری نداشت، پوستم را سوزن سوزن نکرد و با وجود اینکه به آن ژل می‌گفتند، بیشتر قوام آبکی داشت که یادآور عصاره‌های درمانی صورت بود.

دو مخزن روی FacialPro Glow وجود دارد - یکی کوچکتر در نزدیکی نازل برای آب تمیز (یا آبرسان BHA که Shark ارائه می‌دهد) و یک مخزن بزرگتر در پشت آن که "مخزن کثیفی" نام دارد. برای اولین بار، که بیشتر در مورد مکش و تمیز کردن است، باید قسمت جلویی را با آب تمیز و خنک پر کنید.

نمای نزدیک از Shark FacialPro Glow پس از یک دور استفاده روی صورتم. Cherlynn Low for Engadget

Shark پنج سر برای دستگاه ارائه می‌کند: ملایم و پهن، ملایم ناحیه T، نرمال پهن، نرمال ناحیه T و خود تمیز شونده. پس از نصب سر دلخواه خود و پر کردن آب تا خط "حداکثر"، می‌توانید FacialPro Glow را روشن کرده و شدت آن را با استفاده از دکمه "به علاوه" بالای دکمه روشن/خاموش تنظیم کنید.

سپس، همانطور که با یک microdermabrasion device like the PMD یا حتی یک برس آرایشی، نازل را روی پوست خود بلغزانید. Shark همچنین یک راهنما در مورد نحوه انجام این کار ارائه می‌دهد، که انواع حرکتی که باید استفاده کنید و جهت کلی (به سمت بیرون و بالا) برای جارو کردن را توضیح می‌دهد. همانطور که دستگاه را در اطراف صورتم می‌کشیدم، کششی روی پوست و مکشی احساس کردم که شبیه دستگاه‌های وکیوم منافذ مورد استفاده در سالن‌ها بود، و هر زمان که مخزن کثیفی را می‌دیدم، متوجه می‌شدم که به آرامی با آب کدر پر می‌شود. این به اندازه‌ای که انتظار داشتم تیره نبود، و صادقانه بگویم هر رنگ خفیفی که در مخزن کثیفی متوجه شدم بیشتر شبیه حذف عصاره Derm Detox بود تا تجمع واقعی از منافذ من. (من فقط یک هفته قبل از آن یک فیشیال داشتم، بنابراین احتمالاً چیز زیادی برای استخراج وجود نداشت.)

دفترچه راهنما پیشنهاد می‌کند از سر پهن برای حدود دو دقیقه و گزینه ناحیه T برای دقیقه باقیمانده از جلسات سه دقیقه‌ای استفاده کنید. دستگاه زمان را پیگیری می‌کند و به سادگی پس از سه دقیقه شما مکث می‌کند، بنابراین تنها کاری که باید انجام دهید این است که هنگام آماده شدن اتصالات را عوض کنید. من این قسمت را کمی گیج‌کننده یافتم زیرا مطمئن نبودم که آیا می‌توانم فقط دکمه روشن/خاموش را بزنم تا دستگاه را در حین تعویض سرها متوقف کنم یا زمانی وجود دارد که خود به خود متوقف شود. در نهایت من فقط با روش قبلی پیش رفتم و دوباره دکمه پاور را فشار دادم تا مکش از سر گرفته شود و بعداً خود به خود متوقف شد.

مرحله بعدی در این فرآیند، پر کردن مخزن تمیز با عصاره آبرسان BHA است که Shark ارائه کرده است، به نام "Hydro infuse"، و شروع یک جلسه سه دقیقه‌ای دیگر با آن که صورت شما را آبکشی می‌کند. این قسمتی بود که من واقعاً از آن لذت بردم. جریان ملایم مایع که روی پوستم می‌چرخید، احساس بسیار طراوت‌بخش و آرامش‌بخش بود. هرگز احساس نکردم که رطوبت بیش از حد وجود دارد - هیچ چیز چکه نکرد و من تمام جلسه را ایستاده انجام دادم بدون اینکه هیچ یک از لباس‌ها یا محیط اطرافم خیس شود.

شایان ذکر است که شارک می‌گوید دو فرمول آن توسط متخصص پوست آزمایش شده‌اند و "در یک آزمایشگاه کره‌ای به طور خاص برای روتین Shark FacialPro Glow ساخته شده‌اند." به گفته کریس هجز، معاون رئیس بخش طراحی و مهندسی این شرکت، شما باید از این محصولات به جای گزینه‌های شخص ثالث استفاده کنید زیرا "درصدهای لایه‌برداری AHA/BHA به دقت مدیریت شده‌اند تا با میزان جریان دستگاه، مقدار مکش ارائه شده و میزان زمانی که نوک سر صورت شما را پوشش می‌دهد، تعادل خوبی داشته باشند."

هجز افزود که "این ترکیب لایه‌برداری شیمیایی و مکانیکی کلید اثربخشی و ایمنی فرآیند است" و استفاده از فرمولاسیون‌های دیگر با دستگاه توصیه نمی‌شود "زیرا می‌تواند سیستم را از تعادل خارج کند و منجر به لایه‌برداری بیش از حد یا کمتر از حد شود."

Shark FacialPro Glow با پیوست لایه برداری و با سر Depuffi آن. Shark

من طرفدار محدود شدن به محصولات یک شرکت نیستم، به خصوص به عنوان کسی که قبلاً یک سیستم مراقبت از پوست پیدا کرده‌ام که به آن متعهد هستم (با احترام به طیف محصولات Jan Marini). امیدوارم، Shark بتواند طیف وسیعی از پیشنهادات را توسعه دهد یا با اشخاص ثالث به گونه‌ای همکاری کند که استفاده از FacialPro Glow را بدون نیاز به خرید مداوم ژل‌های لایه‌بردار از یک شرکت آسان‌تر کند. به علاوه، Shark بسته‌های پرکننده 50 دلاری را می‌فروشد که با یک بطری از هر کدام عرضه می‌شوند، که بسیار گران است. بسته به اینکه چند وقت یکبار این درمان را انجام می‌دهید، ممکن است سالانه 100 دلار دیگر هزینه کنید.

پس از اتمام گذر سه دقیقه‌ای خود با Hydro Infuse، از نظر فنی درمان شما به پایان رسیده است. اگر دوست دارید، می‌توانید ماژول پاک‌سازی (یکی که حاوی دو مخزن و نازل است) را جدا کرده و پیوست Depuffi را جایگزین کنید. پس از انجام این کار، مقداری مرطوب‌کننده بزنید و دستگاه را روشن کنید، می‌توانید صفحه خنک‌کننده را روی تمام صورت خود بکشید تا اثر تسکین‌دهنده‌ای داشته باشد. من پوستی حساس دارم که تقریباً با هر لمسی قرمز می‌شود، بنابراین خنک شدن صورتم با Depuffi خوب بود. همچنین بسیار راحت و لذت بخش است، مانند کشیدن یک بطری سرد و خشک روی پوست خود در یک روز گرم.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، می‌توانید Depuffi را به حالت گرمایش نیز تبدیل کنید، در این صورت شما یک صفحه گرم را روی تمام صورت خود می‌کشید. این باید به باز شدن منافذ قبل از درمان پاک‌سازی شما کمک کند و ممکن است مکیدن ناخالصی‌ها را آسان‌تر کند. Shark شش سطح دما را برای Depuffi ارائه می‌دهد، اگرچه باید توجه داشته باشم که وقتی به طور تصادفی Depuffi را در حالت گرم‌تر خود رها کردم، مدتی طول کشید تا پس از بازگشت به حالت خنک دوباره احساس خنکی کند.

اگر فقط به Depuffi علاقه دارید، به طور جداگانه با قیمت 200 دلار در دسترس خواهد بود. کل سیستم FacialPro Glow، که شامل پیوست پاک‌سازی، Depuffi و ژل لایه‌بردار و عصاره آبرسان است، از 6 اکتبر با قیمت 400 دلار در دسترس خواهد بود.