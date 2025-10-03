OpenAI از SpaceX به عنوان بزرگترین استارتاپ و با ارزشترین شرکت خصوصی جهان پیشی گرفته است. Bloomberg گزارش داده است که این شرکت فروش سهام ثانویه را مجاز کرده است که به کارمندان سابق و فعلی آن اجازه میدهد سهام خود را بفروشند. OpenAI فروش 10.3 میلیارد دلار سهام را مجاز کرده بود، اما در نهایت 6.6 میلیارد دلار آن را به سرمایهگذارانی فروخت که شامل سافتبانک، صندوق MGX دولت ابوظبی، شرکت سرمایهگذاری آمریکایی Thrive Capital و شرکت مدیریت سرمایهگذاری جهانی T. Rowe Price میشوند. همانطور که Bloomberg توضیح میدهد، این امر ارزشگذاری این شرکت را از 300 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار افزایش داده است و از SpaceX با ارزشگذاری 400 میلیارد دلار و ByteDance توسعهدهنده TikTok با 220 میلیارد دلار پیشی گرفته است.
در اوایل سپتامبر، OpenAI گفت که به chuyển به یک ساختار جدید نزدیکتر میشود که آن را به یک شرکت انتفاعی عام (PBC) تبدیل میکند که توسط بازوی غیرانتفاعی آن کنترل میشود. بخش غیرانتفاعی این شرکت بیش از 100 میلیارد دلار سهام دریافت کرد و آن را به سهامدار اصلی PBC تبدیل کرد. ایلان ماسک، مدیرعامل SpaceX، یکی از بزرگترین منتقدان تصمیم OpenAI است و در تلاش است تا انتقال این شرکت به فعالیت انتفاعی را در دادگاه مسدود کند. ماسک یکی از بنیانگذاران OpenAI بود و بودجه عملیات اولیه آن را تامین کرد. او در دادگاه ادعا کرد که OpenAI و آلتمن با تغییر ساختار خود، قرارداد خود با او را نقض میکنند و ماموریت بنیانگذاری این شرکت مبنی بر ساختن هوش مصنوعی «به نفع بشریت» را نقض میکنند.
OpenAI امیدوار است که PBC بودن آن را برای سرمایهگذاران جذابتر کند، زیرا محدودیت بازده مالی که میتوانند به دست آورند را حذف میکند. به هر حال، به پول بسیار بیشتری از آنچه تاکنون جمعآوری کرده نیاز دارد: سام آلتمن، رئیس OpenAI قبلاً گفت که قصد دارد تریلیونها دلار برای ساخت مراکز داده برای اجرای خدمات هوش مصنوعی هزینه کند.