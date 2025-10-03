همین حالا می‌توانید تخفیفی برای Apple Watch Series 11 در آمازون دریافت کنید

علیرغم اینکه فقط چند هفته پیش عرضه شده است، Apple Watch Series 11 در حال حاضر در آمازون با تخفیف ارائه می شود. شما می توانید یکی از این ساعت های هوشمند را با 10 دلار تخفیف و با قیمت 389 دلار از هم اکنون خریداری کنید. اپل جدیدترین نسل از پوشیدنی های خود را در رویداد آیفون 17 در کوپرتینو رونمایی کرد.

سری 11 دارای ویژگی‌های جدیدی مانند اتصال 5G در مدل‌های سلولار، صفحه نمایش مقاوم‌تر در برابر خراش، ویژگی‌های جدید خواب، عمر باتری بهبود یافته و سیستم هشدار فشار خون است که به تازگی مجوز FDA را دریافت کرده است. نسخه فقط GPS، انتخاب برتر ما برای بهترین اپل واچ در سال 2025 است.

در بررسی عملی ما، به Apple Watch Series 11 امتیاز 90 از 100 دادیم، با اشاره به طراحی نازک و سبک آن، عمر باتری عالی، ژست جدید با تکان دادن مچ دست و رویکرد جامع آن برای نظارت بر سلامتی و تناسب اندام. با این حال نسبتاً گران است، و Watch SE 3 احتمالاً برای اکثر کاربران کافی است، اما سری 11 دارای صفحه نمایش روشن تر و بزرگتر، طراحی نازک تر، عمر باتری طولانی تر و ویژگی های سلامتی پیشرفته تر است.

برای هر کسی که چند سالی است که یک Apple Watch جدید نخریده است، سری 11 یک ارتقاء ارزشمند است. اگر در بازار به دنبال اولین Apple Watch خود هستید، این مدل می تواند شروع خوبی باشد. اگر از سری 10 استفاده می کنید، احتمالاً نیازی به ارتقاء ندارید، مگر اینکه عمر باتری بهبود یافته برای شما بسیار مهم باشد.

اگر بودجه شما محدودتر است و مشکلی با داشتن یک مدل کمی قدیمی‌تر ندارید، می‌توانید در Apple Watch Series 10 و SE 2 صرفه‌جویی کنید. اولی با قیمت 329 دلار به فروش می رسد، در حالی که دومی فقط 189 دلار است.