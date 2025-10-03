اپلیکیشن وایرال Neon قول می دهد برای فروش بیشتر تماس های تلفنی شما به شرکت های هوش مصنوعی بازگردد

Neon، سرویسی که برای ضبط تماس‌های تلفنی‌تان به شما پول پرداخت می‌کند و سپس آن‌ها را برای داده‌های آموزشی به شرکت‌های هوش مصنوعی می‌فروشد، به نظر می‌رسد در پی یک نقض حریم خصوصی آماده بازگشت است. این برنامه پس از اولین نمایش خود به سرعت وایرال شد، اما از هفته گذشته پس از کشف یک نقص امنیتی، متوقف شده است.a security flaw emerged.

بر اساس CNET، الکس کیام، بنیانگذار Neon، در ایمیلی به کاربران برای این حادثه عذرخواهی کرد و گفت که این برنامه "به زودی" باز خواهد گشت. این برنامه پس از اینکه TechCrunch متوجه شد کاربران می‌توانند به ضبط تماس‌های تلفنی افراد دیگر، همراه با رونوشت‌ها و فراداده‌ها دسترسی پیدا کنند، آفلاین شد. Neon متعهد شد قبل از بازگشت، لایه‌های امنیتی بیشتری را در طول قطعی اضافه کند.

در حالی که این برنامه آفلاین بوده است، کاربران نتوانسته‌اند پرداخت‌های خود را نقد کنند. Neon به ازای ضبط تماس، حداکثر 30 دلار در روز به آنها پرداخت می کند - 30 سنت در دقیقه برای چت با سایر کاربران Neon و 15 سنت در دقیقه برای تماس با هر شخص دیگری. همچنین برای معرفی یک تازه وارد به برنامه 30 دلار ارائه می دهد.

لیام روز سه شنبه در ایمیلی به کاربران نوشت: "درآمد شما از بین نرفته است - وقتی دوباره آنلاین شویم، تمام آنچه را که به دست آورده اید، به اضافه یک جایزه کوچک برای تشکر از صبر شما پرداخت خواهیم کرد!"

Neon می گوید فقط در هنگام برقراری تماس از طریق برنامه، سمت کاربر را ضبط می کند. اگر طرف مقابل نیز کاربر Neon باشد، هر دو طرف چت را ضبط می کند. این شرکت ادعا می کند که فناوری آن به طور خودکار اطلاعات شخصی مانند نام و شماره تلفن را فیلتر می کند. برخی از کارشناسان حریم خصوصی به مردم هشدار داده اند که از Neon استفاده نکنند، تا حدی به دلیل مشکلات احتمالی مربوط به قوانین رضایت دو طرفه برای ضبط مکالمات در حوزه های قضایی مختلف.

