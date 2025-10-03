چرا می‌خوام از ایکس‌باکس جدا بشم

چند سال پیش، مایکروسافت بهترین معاملات را در بازی ارائه داد. Xbox Series S اسپارتان با قیمت 300 دلار قیمت خوبی داشت (و اغلب می‌توانید آن را حتی ارزان‌تر هم پیدا کنید اگر دنبال معاملات بگردید). اشتراک ماهانه 15 دلاری در Xbox Game Pass Ultimate، کاتالوگ وسیعی از بازی‌های جدید و قدیمی را ارائه می‌داد. اما ای کاش می‌دیدید که اوضاع در سال 2025 چقدر تغییر کرده است.

خط تولید سخت‌افزار Xbox تقریباً پنج ساله نه تنها یکی بلکه دو افزایش قیمت در سال جاری داشته است. Series S با 512 گیگابایت حافظه اکنون 400 دلار قیمت دارد، در حالی که Series X برای یک مدل فقط دیجیتال 600 دلار یا با درایو دیسک 650 دلار شروع می‌شود - 150 و 100 دلار بیشتر از قیمت خرده فروشی آن فقط چند ماه پیش. مایکروسافت برای بدتر کردن اوضاع، قیمت Game Pass Ultimate را نیز افزایش داد 50 درصد در این هفته - به زودی 30 دلار در ماه هزینه خواهد داشت که از 20 دلار افزایش یافته است. و این به سختی تنها افزایش قیمتی است که اخیراً دریافت کرده است - اخیراً در ژوئیه سال گذشته فقط 17 دلار بود. این یک حرکت کاملاً وحشیانه است.

مطمئناً، مایکروسافت در افزایش قیمت کنسول تنها نیست - نینتندو دارد بیشتر شارژ می‌کند برای Switch اصلی باستانی نسبت به همیشه، و Switch 2 با قیمت 450 دلار ارزان نیست. سونی نیز قیمت PS5 را امسال افزایش داد، البته به میزان کمتری. با توجه به سواری ترن هوایی عدم قطعیت که اقتصاد ایالات متحده در سال 2025 است (و حداقل برای چند سال آینده)، شوک بزرگی نیست، اما رویکرد مایکروسافت فاحش به نظر می رسد.

و این قبل از افزایش قیمت Game Pass بود. به نظر می رسد مایکروسافت شرط می بندد که افزایش درآمد ناشی از متعصبان، خسارات اجتناب ناپذیری را که از سوی افرادی که تصمیم می گیرند قیمت جدید ارزشش را ندارد، جبران کند. اینرسی مشترک قطعاً یک چیز واقعی است، و صاحبان فداکار ایکس باکس که استفاده زیادی از Game Pass می کنند ممکن است چشمک نزنند (یا ممکن است فراموش کنند که صورت حساب های بانکی خود را بررسی کنند).

30 دلار برای صدها بازی، و همچنین در دسترس بودن روز عرضه برای عناوینی که معمولاً هر کدام 70 دلار یا بیشتر قیمت دارند، کاملاً منطقی است. به همین ترتیب، 30 یا 40 دلار برای چیزی مانند Apple Music بیش از حد منصفانه خواهد بود وقتی در نظر بگیرید که خرید یک آلبوم چقدر هزینه دارد. (ناگفته نماند غرامت منصفانه برای همه هنرمندان درگیر در ساخت موسیقی یا بازی، اما این داستانی برای زمان دیگری است.)

اما در یک تلاش ناامیدانه برای ثبت نام مردم در پخش موسیقی، 10 دلار در ماه به استاندارد صنعت تبدیل شد. مطمئناً، سرویس‌های پخش جریانی اکنون چند دلار بیشتر از این هزینه دارند، اما تاکنون از پرش‌های قیمت بزرگی که در پخش ویدیویی و اکنون پخش بازی شاهد آن هستیم، اجتناب کرده‌اند. به عنوان اولین شرکت بزرگی که یک کاتالوگ بازی اشتراکی ارائه می دهد، مایکروسافت این فرصت را داشت که نرخ های بازار را تعیین کند - اما برای اینکه تا حد امکان افراد بیشتری را به کار گیرد، به نظر می رسد که هدفش خیلی پایین بوده و اکنون در حال جبران آن است.

و کسانی که قبلاً سال ها 15 یا 18 یا حتی 20 دلار در ماه برای Game Pass پرداخت می کردند، احتمالاً با این افزایش قیمت دست و پنجه نرم خواهند کرد، مهم نیست که چقدر یک گیمر فداکار Xbox هستند. یک سال Game Pass اکنون بیش از دو برابر نرخ سالانه اشتراک PlayStation Plus Platinum هزینه دارد. و در حالی که سونی هنوز هیچ برنامه ای برای آوردن بازی های استودیویی درجه یک و برجسته مانند Ghost of Yotei به سرویس خود در روز اول ندارد، برنامه های مختلف PS Plus ارزش زیادی را بدون آن ارائه می دهند. به خصوص برای افرادی که نیازی به بازی کردن بازی جدید داغ در هفته ای که منتشر می شود، ندارند.

من به نوبه خود، در حال بررسی جدا شدن از Xbox برای بیشتر سال بوده‌ام، و فکر می‌کنم این موضوع مهر و موم خواهد شد. از بسیاری جهات، من دقیقاً بازار هدف برای Series S و Game Pass بودم. تعداد زیادی بازی Xbox وجود نداشت که بخواهم بازی کنم، اما به اندازه کافی وجود داشت که در مورد آنها کنجکاو بودم. بنابراین ترکیب یک کنسول با قیمت مناسب و Game Pass راهی عالی برای امتحان کردن بازی های جدید و کشف بازی های دیگری بود که از دست داده بودم.

به نظر می رسد وارد کردن بازیکنان جدید به اکوسیستم Xbox اکنون با قیمت هایی که به آن نگاه می کنیم یک چالش بزرگ است. هزینه سال اول من برای Xbox Series S و Game Pass 480 دلار بود. اکنون تقریباً دو برابر و 860 دلار خواهد بود. این یک افزایش فوق العاده ظالمانه است، و شما می توانید در اکوسیستم پلی استیشن ارزش بسیار بیشتری برای پول خود به دست آورید، ناگفته نماند فروش های مکرر (و اغلب سخاوتمندانه تر) استیم. و انحصاری های سابق Xbox بیشتر و بیشتری در حال آمدن به کنسول های دیگر هستند - مانند Forza Horizon 5، بازی که باعث شد من در وهله اول یک Xbox بخرم. این دلیل دیگری است برای نخریدن ایکس باکس، به خصوص با این قیمت ها.

مطمئناً، بخشی از استراتژی مایکروسافت این است که هر چیزی می تواند یک Xbox باشد، و بازی ها را به تلویزیون یا ست تاپ باکس خود پخش کند. اما برای اینکه این تنها راه شما برای انجام بازی ها باشد، به یک اتصال اینترنتی واقعاً قوی نیاز دارید، و افرادی که می خواهند 30 دلار برای Game Pass پرداخت کنند، احتمالاً عملکرد و وفاداری بیشتری را می خواهند که با یک کنسول اختصاصی همراه خواهد بود. حداقل، پخش بازی در تمام برنامه های Game Pass در دسترس است، بنابراین آنها این بخش از معادله را برای کاربران بیشتری در دسترس قرار می دهند.

به نظر می رسد مایکروسافت تصمیم گرفته است که هر چیزی می تواند یک Xbox باشد بدون اینکه به افرادی که قبلاً یکی خریده اند توجه کند. به نظر می رسد استراتژی جدید در حال تغییر هزینه های مصرف کننده از سخت افزار (که معمولاً در هر صورت ضررده است) به سرویس اشتراک گران قیمت تر آن است. این برای مدتی بخشی واضح از برنامه Xbox بوده است، اما مردم انتظار دارند قیمت معینی برای چیزهایی مانند Game Pass داشته باشند (صرف نظر از اینکه آن قیمت اخلاقی است یا خیر). اکنون، به نظر می رسد مایکروسافت مشتریان Game Pass را فریب می دهد و افرادی را که در اکوسیستم Xbox خرید کرده اند، احساس می کنند که از آنها سوء استفاده شده است.

شرط بزرگ این است که مشتریان کمتری که هزینه بیشتری پرداخت می کنند در دراز مدت به نتیجه برسد. من هیچ ایده ای ندارم که آیا این استراتژی درستی است یا خیر - اما من یکی از گیمرهایی هستم که برای فهمیدن این موضوع در اطراف نخواهم بود. شرط می بندم که تنها نیستم.



