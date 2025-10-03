تغییرات در طراحی و ناوبری Disney+ در راه است

دیزنی پس از ماجرای تعلیق جیمی کیمل، در حال بازسازی اپلیکیشن خود است. اپلیکیشن Disney+ به زودی یک نوار ناوبری و بازنگری UX را اضافه خواهد کرد. این به‌روزرسانی همچنین Hulu را در خارج از ایالات متحده در خود جای می‌دهد. پس از گزارش‌ها مبنی بر اینکه در طول ماجرای کیمل مشترکان خود را از دست داده است، این شرکت مطمئناً از تمرکز مجدد بر حماسه‌های تخیلی خود استقبال خواهد کرد.

صفحه اصلی Disney+ اکنون یک نوار ناوبری جدید در بالا دارد. "برای شما" اکنون تب پیش‌فرض است. در آنجا توصیه‌های شخصی‌سازی‌شده بر اساس سابقه تماشای خود را خواهید یافت. (دیزنی همچنین الگوریتم خود را به امید ارائه پیشنهادات بهتر به‌روزرسانی کرد.) نوار ناوبری جدید همچنین دارای تب‌های اختصاصی برای محتوای Disney+، Hulu و ESPN است.

نوار ناوبری عمودی (نوار موجود در سمت چپ صفحه) اکنون شامل یک هاب زنده است. در اینجا، اخبار زنده، ورزش، رویدادها و استریم‌های 24/7 را خواهید یافت.

Disney+

همانطور که برای ادغام کامل Hulu در Disney+ آماده می‌شود، این شرکت تغییرات بزرگی را برای کاربران غیر آمریکایی ایجاد می‌کند. در 8 اکتبر، Hulu جایگزین Star به عنوان برند سرگرمی جهانی اپلیکیشن خواهد شد. در آنجا نمایش‌هایی از ABC، FX و موارد دیگر را خواهید یافت. همچنین شامل محتوای بالغ‌تری نسبت به هزینه معمولی خود است. کاربران آمریکایی هیچ تغییری در آنجا نخواهند دید. با این حال، برای بقیه، Star چهارشنبه آینده به Hulu تبدیل می‌شود.

برنامه Disney+ نیز در حال دریافت مقداری عشق است. ویجت‌های iOS در حال راه‌اندازی هستند و یک نقطه ورود تک‌کلیکی به محتوای برنامه ارائه می‌دهند. این شرکت می‌گوید اپلیکیشن موبایل آن در نهایت میزبان "تجربه‌های اول موبایلی و انحصاری موبایلی" خواهد بود تا دامنه خود را گسترش دهد. با این حال، این موارد "در سال آینده" در راه هستند.

Jimmy Kimmel Live / YouTube

همه اینها پس از تعلیق جیمی کیمل است که در اواخر سپتامبر تیتر خبرها شد. ABC متعلق به دیزنی جیمی کیمل لایو! را در 17 سپتامبر، پس از فشارهای مقامات دولت ترامپ به حالت تعلیق درآورد. این شامل برندان کار، رئیس FCC، می‌شد که به این شرکت گفت: "ما می‌توانیم این کار را به روش آسان یا سخت انجام دهیم." دیزنی، که اخیراً حماسه ضد فاشیستی Andor را به پایان رسانده است، راه آسان را انتخاب کرد.

این شرکت لحن خود را تغییر داد و کیمل را در 22 سپتامبر بازگرداند. خط رسمی آن این بود که این نتیجه "گفتگوهای متفکرانه با جیمی" بود. با این حال، طبق گزارش‌ها، این شرکت در پی فراخوان‌های گسترده برای تحریم، 1.7 میلیون مشترک Disney+ را در آن دوره از دست داد.