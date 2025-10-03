Threads در حال دریافت ویژگی "جوامع" برای مکالمات بهتر است

اکنون که Threads به بیش از 400 میلیون کاربر رسیده است، Meta در حال اضافه کردن ویژگی های بیشتری است که می تواند به این پلتفرم در تثبیت هویت کمک کند. این شرکت در حال آزمایش ویژگی جدیدی با عنوان "جوامع" است که فضاهای اختصاصی برای افراد ایجاد می کند تا درباره موضوعات و علایق خاص به گفتگو بپردازند.

Meta این ویژگی را به عنوان تکاملی از فیدهای سفارشی و برچسب های موضوعی خود توصیف می کند، با این هدف که "فضاهای غیررسمی برای شما ایجاد کند تا نظرات منحصر به فرد خود را در مورد موضوعاتی مانند بسکتبال یا تلویزیون با سایر افرادی که آنها را نیز دوست دارند، به اشتراک بگذارید." این شرکت در حال حاضر بیش از 100 جامعه در اطراف موضوعاتی ایجاد کرده است که از قبل طرفداران زیادی در این پلتفرم دارند، مانند "NBA Threads"، "Book Threads" و "Tech Threads".

چندین کاربر قبلاً گزارش داده اند که این ویژگی را دیده اند و در چند روز گذشته به این فضاها پیوسته اند. (Meta می گوید که "صداهای برجسته" در این جوامع می توانند نشان های آبی را به پروفایل های خود اضافه کنند تا مشارکت خود را در گروه ها به نمایش بگذارند.)

Threads communities have custom emoji for likes. Meta

در حال حاضر، فیدهای انجمن تفاوت چندانی با فیدهای موضوعی Threads ندارند، اما تفاوت های ظریفی وجود دارد. به گفته Meta، پست‌ها در جوامع رتبه‌بندی می‌شوند تا پست‌های مرتبط‌تر را در بالای فید نشان دهند (فیدهای مبتنی بر موضوع فعلی برنامه بیشتر یک درهم‌برهمی تصادفی از پست‌ها از هر کسی است که موضوع را تگ کرده است). و هنگامی که فید یک جامعه را مرور می کنید، لایک کردن پست ها یک ایموجی سفارشی را فعال می کند، مانند یک بسکتبال برای جامعه "NBA Threads".

Meta اولین کسی نیست که این ایده را امتحان می کند. توییتر یک ویژگی جوامع را در سال 2021 ایجاد کرد و X سال گذشته گفت که این ویژگی شاهد "جهش 495 درصدی" در "دقایق فعال کاربران" بوده است. جوامع همچنین می توانند Threads را منسجم تر کنند. از آنجایی که الگوریتم Threads به شدت بر پست های پیشنهادی از حساب های تصادفی و ناآشنا تأکید می کند، کاربران به طور مرتب از فید برنامه شکایت کرده اند. اکنون، متا می گوید که جوامعی که افراد به آنها می پیوندند نیز بر محتوایی که در فید اصلی خود می بینند تأثیر می گذارد، بنابراین پیوستن به جوامع بیشتر می تواند به تنظیم توصیه های کلی آن نیز کمک کند.