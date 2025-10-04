مرورگر هوش مصنوعی Comet متعلق به Perplexity اکنون برای همه رایگان است

مرورگر هوش مصنوعی Comet متعلق به Perplexity اکنون برای همه در سراسر جهان رایگان است. این مرورگر قبلاً فقط برای کاربران Perplexity Max با هزینه 200 دلار در ماه در دسترس بود.

این شرکت می گوید که "به پرطرفدارترین مرورگر در اینترنت تبدیل شده است و میلیون ها نفر در لیست انتظار ثبت نام کرده اند." اکنون این لیست انتظار از بین رفته است و همه می توانند شروع به دانلود کنند. Perplexity در ادامه خاطرنشان کرد که این یک تبلیغ محدود به زمان نیست زیرا Comet "همیشه رایگان خواهد بود."

Comet is here.



A web browser built for today’s internet.pic.twitter.com/cFPeghl2YM — Perplexity (@perplexity_ai) July 9, 2025

برای افراد ناآشنا، Comet یک مرورگر است که از Perplexity AI به عنوان موتور جستجوی پیش فرض استفاده می کند. یک چت‌بات هر جستجو را در نوار کناری همراهی می‌کند و کاربران می‌توانند از آن بخواهند به سوالات پاسخ دهد، متن را خلاصه کند و در برخی موارد، اقداماتی مانند ارسال ایمیل یا جستجوی مسیرها را انجام دهد. Comet اطلاعات را از وب می‌کشد و آن داده‌ها را در پاسخ‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی مرتبط می‌کند، بنابراین حتماً موارد مهم را دوباره بررسی کنید.