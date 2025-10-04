دادگاه هلند به متا دستور داد خطوط زمانی فیسبوک و اینستاگرام خود را تغییر دهد

دادگاهی در هلند به متا دستور داده است که خطوط زمانی فیسبوک و اینستاگرام را تغییر دهد، پس از اینکه متوجه شد این عنصر از قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا تخطی می کند. همانطور که توسط رویترز گزارش شده است، دادگاه هلندی گفت که این شرکت باید گزینه های ساده تری را در اختیار کاربران قرار دهد - به ویژه گزینه هایی که متکی به یک الگوریتم نیستند.

"مردم در هلند به اندازه کافی قادر به انتخاب آزادانه و مستقل در مورد استفاده از سیستم های توصیه نمایه شده نیستند." دادگاه در تصمیم خود گفت. این حکم تصریح کرد که جدول زمانی باید به انتخاب کاربر در مورد ترتیب زمانی یا سایر گزینه های غیر نمایه شده احترام بگذارد، به جای اینکه هر زمان که کاربر یک برنامه را می بندد و دوباره باز می کند، به نسخه مبتنی بر الگوریتم برگردد.

این پرونده توسط Bits of Freedom، یک گروه حقوق دیجیتال هلندی، مطرح شد. مارتین كناپ، سخنگوی این گروه گفت: "این غیرقابل قبول است که چند میلیاردر فن آوری آمریكایی بتوانند تعیین كنند كه چگونه جهان را می بینیم."

متا گفت که نسبت به این تصمیم تجدید نظر خواهد کرد و این مسائل مربوط به DSA باید توسط کمیسیون اروپا و سایر تنظیم کننده های اتحادیه اروپا و نه توسط دادگاه های کشورهای منفرد رسیدگی شود. سخنگوی متا گفت: "روند رسیدگی مانند این، بازار واحد دیجیتال و رژیم نظارتی هماهنگ را که باید مبنای آن باشد، تهدید می کند." متا با جریمه احتمالی 117450 دلار برای هر روزی که از دستور دادگاه پیروی نکند، تا حداکثر 5.8 میلیون دلار، روبرو است.

DSA از زمان تصویب آن در سال 2022 یک خار مشترک در پهلوی شرکت های بزرگ فناوری بوده است. کمیسیون اروپا صدها میلیون دلار جریمه علیه شرکت هایی مانند اپل، متا و Alphabet به دلیل نقض DSA وضع کرده است. مقررات همچنین برای اعمال تغییرات معین در این سیستم عامل ها به نام حریم خصوصی، امنیت داده و حمایت از افراد زیر سن قانونی استفاده شده است.