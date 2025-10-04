Crashout Crew شبیه آشوب به سبک Overcooked از یکی از استودیوهای پشت Peak به نظر می رسد

سال نسبتاً خوبی برای Aggro Crab بوده است. پس از توقف تولید دنباله ای برای Going Under (هم مشکلات مالی و هم فرسودگی شغلی در آنتصمیم نقش داشتند)، استودیو تصمیم گرفت قبل از رفتن به یک بازی بزرگ دیگر، روی پروژه های خود-تأمین مالی jam game تمرکز کند. برخی از اعضای تیم با توسعه‌دهنده Content Warning یعنی Landfall برای ایجاد Peak همکاری کردند. با کمک بازاریابی هوشمندانه، آن بازی کوآپ صعودی تبدیل به یک موفقیت بزرگ شد و تنها در دو ماه 10 میلیون نسخه فروخت.

بقیه تیم Aggro Crab روی یک بازی چندنفره متفاوت به نام Crashout Crew تمرکز کردند. این یک بازی مهمانی برای حداکثر چهار بازیکن است (یک گزینه تک‌نفره نیز وجود دارد) که در آن شما تلاش خواهید کرد تا سفارشات را در انبارهای پر از خطر با استفاده از لیفتراک های رنگارنگ و زیبا تکمیل کنید. زمان بسیار مهم است زیرا شما برای برآورده کردن سهمیه ها با بارگیری جعبه ها در کامیون ها مسابقه می دهید، بنابراین خوب است که می توانید در گوشه ها دریفت کنید. فقط مراقب باشید که مواد منفجره ای را نیاندازید.

شما در محیط های یخی لیز می خورید و اگر از روی یک تخم مرغ شکسته عبور کنید، می چرخید. سنگ های در حال سقوط، زنبورها و خاموشی ها همگی به هرج و مرج می افزایند. می توانید لیفتراک و انبار خود را ارتقا دهید، اگرچه پس از پایان مرحله بازنشانی می شوند.

تریلر معرفی تا حد زیادی مرا به یاد Overcooked می اندازد. من تعجب می کنم که آیا این می تواند به اندازه یک آزمایش برای اینکه چقدر خوب با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار می کنید، موثر باشد.

من عاشق Another Crab's Treasure، آخرین بازی بزرگ Aggro Crab هستم، بنابراین من همیشه به هر چیزی که استودیو در حال پختن آن است علاقه مند خواهم بود. من مشتاقانه منتظر امتحان کردن Crashout Crew هستم، زمانی که نسخه دمو در 13 اکتبر به عنوان بخشی از Steam Next Fest به صورت زنده پخش شود. این بازی قرار است سال آینده به Steam راه یابد.