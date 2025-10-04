استراوا از گارمین به دلیل شکایت عجیب و غریب نقض حق ثبت اختراع شکایت کرد

به نظر می رسد فناوری تناسب اندام در حال تجربه یک درگیری عجیب است. در اوایل این هفته، استراوا شکایتی را تنظیم کرد و ادعا کرد که گارمین حق ثبت اختراعات آن را برای دو ویژگی مرتبط با ردیابی مسیرهای ورزشی نقض کرده است: بخش ها و نقشه های حرارتی. همچنین ادعا می کند که گارمین با توسعه ویژگی نقشه حرارتی خود، توافقنامه همکاری اصلی را نقض کرده است. شکایت (از طریق The Verge) به دنبال یک دستور دائمی برای جلوگیری از فروش هر گونه اقلام دارای بخش یا ویژگی نقشه حرارتی توسط گارمین است، که اکثریت محصولات سخت افزاری گارمین و همچنین برنامه ردیابی Connect آن را شامل می شود.

این شکایت به خودی خود یک شگفتی است. استراوا و گارمین دو بازیگر اصلی در فناوری تناسب اندام هستند که حدود یک دهه با هم همکاری داشته اند و این دو دارای تعدادی ادغام بین پلتفرم های خود هستند. همچنین بعید به نظر می رسد که استراوا پیشرفت زیادی در این پرونده داشته باشد. DC Rainmaker، که برای اولین بار به این دادخواست پرداخت، جدول زمانی کاملی از ثبت اختراعات شرکت ها دارد که به شدت نشان می دهد که استدلال ها در دادگاه اعتبار نخواهند داشت. همچنین عجیب است که این تخلفات ادعایی، طبق ادعاهای خود استراوا، مدت ها پیش آغاز شده است و با این وجود این شرکت اکنون به آنها اعتراض می کند.

اما زمانی که مت سالازار، مدیر ارشد محصول استراوا، امروز برای ارائه بینشی در مورد اینکه چرا این شرکت چنین اقدام تهاجمی علیه یک شریک مکرر انجام می دهد، وارد Reddit شد، وضعیت حتی عجیب تر شد. به گفته پست سالازار، استراوا وکلا را فرا می خواند زیرا گارمین در حال اتخاذ دستورالعمل های توسعه دهنده جدید برای شرکای API است "که مستلزم وجود لوگوی گارمین در هر پست فعالیت، صفحه نمایش، نمودار، تصویر، کارت اشتراک گذاری و غیره بود." اگرچه او آن را به عنوان اقدامی برای محافظت از داده های کاربران عنوان می کند، اما این استدلال بیشتر شبیه یک شکایت جزئی است مبنی بر اینکه گارمین برند خود را روی داده هایی که محصولاتش برای جمع آوری آنها استفاده می شود، قرار می دهد.

این یک شکایت عجیب و غریب است و امیدواریم که هیچ اختلالی برای مشتریان هیچ یک از شرکت ها ایجاد نکند.